Người Việt chuộng CUV cỡ C thương hiệu Nhật

Bỉ thử nghiệm giao hàng bằng drone 14/09/2026 11:15 Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Lộ ngày ra mắt của Tesla Roadster thế hệ mới 14/09/2026 04:40 Tesla Roadster thế hệ mới có thể được ra mắt vào ngày 1/10, sau gần 9 năm mẫu xe điện này được giới thiệu dưới dạng concept.

Ôtô hybrid bán chạy vượt xe điện và xe xăng tại Mỹ 13/09/2026 04:30 Nhờ ưu thế tiết kiệm nhiên liệu và không phải sạc lâu như xe điện, xe hybrid trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Mỹ.

Thêm một mẫu xe soán ngôi "vua bán tải" của Ford Ranger 12/09/2026 10:16 Sau Toyota Hilux, một mẫu xe Nhật khác là Mitsubishi Triton đã có thể vượt qua Ford Ranger để nắm ngôi đầu doanh số phân khúc bán tải trong một tháng.

Mỗi ngày VinFast bán hơn 650 ôtô điện tại Việt Nam 12/09/2026 05:04 Sau 8 tháng, VinFast đã bàn giao hơn 154.000 ôtô điện tại Việt Nam. Riêng tháng 8, hãng tiếp tục ghi nhận doanh số trên 20.000 xe, với VF 3 là mẫu bán chạy nhất.

Mercedes đăng ký sáng chế SUV địa hình có thể nổi trên nước 11/09/2026 04:48 Mercedes đăng ký bằng sáng chế tại Đức cho hệ thống giúp SUV địa hình hai cầu có thể nổi trên mặt nước và tự tìm đường trở lại bờ.

Chạy xe khi bình xăng gần cạn có gây hại cho động cơ không? 10/09/2026 04:00 Việc lái xe khi bình xăng gần cạn không chỉ làm tăng nguy cơ hỏng hóc bơm nhiên liệu mà còn có thể gây tắc nghẽn kim phun, ảnh hưởng nghiêm trọng đến động cơ và an toàn giao thông.

Toyota Land Cruiser HEV chốt giá từ 4,71 tỷ đồng 09/09/2026 14:56 Toyota Land Cruiser HEV chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, có giá bán cao hơn bản động cơ xăng chỉ 130 triệu đồng.

Kỹ năng xuống dốc hầm đỗ xe an toàn 09/09/2026 04:35 Dốc hầm đỗ xe tại các chung cư, trung tâm thương mại thường có độ dốc lớn, không gian hẹp, nhiều khúc cua và tầm nhìn bị hạn chế. Trong khi đó, mặt sàn có thể ẩm ướt, trơn trượt, khiến việc kiểm soát tốc độ và hướng di chuyển trở nên khó khăn hơn. Chỉ một thao tác phanh hoặc đánh lái thiếu chính xác cũng có thể khiến phương tiện mất ổn định.

Suzuki GN160 - xe côn tay phong cách cổ điển giá 2.000 USD 08/09/2026 04:21 Mẫu xe vừa ra mắt mang thiết kế cổ điển kết hợp công nghệ hiện đại, động cơ 162 phân khối, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Xe điện kéo giá sàn ôtô tại Việt Nam xuống thấp 07/09/2026 10:57 Sự xuất hiện của ôtô điện VinFast, Wuling, Bestune hay TMT đưa giá ôtô xuống dưới 300 triệu, 200 triệu rồi 150 triệu đồng, điều hiếm có trước đây.

Rủi ro khi Trung Quốc ra mắt 3 xe điện mới mỗi ngày 07/09/2026 04:00 Việc xe điện ra mắt dồn dập tại Trung Quốc được Chủ tịch CATL cảnh báo có thể là nguyên nhân gia tăng rủi ro lỗi pin hàng loạt.

Xe đạp điện sức kéo khỏe hơn Honda City 06/09/2026 10:11 Xe đạp điện Engwe E26 3.0 có gắn động cơ, sức kéo tương đương ô tô đô thị.

Honda ra mắt Super Cub phiên bản mới, giá từ 87,3 triệu đồng 06/09/2026 04:40 Mẫu xe hoài cổ Super Cub có hai phiên bản, động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, bổ sung hai tùy chọn màu sắc, hôm 5/9.

VinFast Kyo ghi dấu ấn với thiết kế 'chuẩn gu' dân văn phòng 05/09/2026 04:00 Kiểu dáng gọn gàng, đường nét mềm mại cùng nhiều lựa chọn màu sắc tạo cho VinFast Kyo diện mạo riêng.

Loạt xe mới đáng chú ý dự kiến ra mắt tháng 9 04/09/2026 13:53 Các mẫu ô tô mới dự kiến ra mắt thị trường Việt trong tháng 9 đa phần là xe điện hóa, nổi bật nhất có thể kể đến Toyota Land Cruiser Hybrid và Hyundai Tucson Hybrid.

Cuộc đua robotaxi tại Mỹ 04/09/2026 04:50 Amazon và Alphabet đang đẩy nhanh cuộc đua robotaxi tại Mỹ khi Zoox và Waymo đồng loạt công bố kế hoạch mở rộng dịch vụ xe tự hành sang nhiều thành phố mới.

Ô tô ít sử dụng: Làm gì để tránh hỏng lốp, cạn ắc quy? 03/09/2026 14:49 Xe không thường xuyên vận hành vẫn có thể xuống cấp do lốp mất áp suất, ắc quy tự xả điện, nhiên liệu biến chất hoặc dầu động cơ suy giảm chất lượng. Bảo dưỡng đúng cách sẽ giúp phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng và hạn chế những chi phí sửa chữa không đáng có.

Hyundai Santa Fe facelift sắp ra mắt 03/09/2026 05:03 Hyundai Santa Fe thế hệ thứ 5 đang chuẩn bị cho bản nâng cấp giữa vòng đời sau khoảng ba năm kể từ khi ra mắt. Những hình ảnh xe thử nghiệm gần đây cho thấy mẫu SUV 7 chỗ có thể được làm mới đáng kể về thiết kế, đồng thời mở rộng lựa chọn hệ truyền động điện hóa.

Việt Nam thuộc top đầu thế giới về độ phổ biến xe điện hóa 02/09/2026 04:00 Với thị phần chiếm 29% tổng lượng ôtô mới bán ra vào 2025, Việt Nam thuộc nhóm 10 thị trường phổ biến nhất loại phương tiện này.

Đèn pha tự động trên ô tô nhận biết trời tối bằng cách nào? 01/09/2026 15:06 Không cần người lái bật công tắc, đèn pha tự động có thể nhận biết trời tối, xe vào hầm hay ánh sáng môi trường suy giảm nhờ cảm biến quang học. Trên những mẫu xe hiện đại, hệ thống này còn có thể tự điều chỉnh vùng chiếu sáng để hạn chế chói mắt.

Toyota Innova Cross hybrid facelift sắp xuất hiện, ngoại hình lột xác? 01/09/2026 05:00 Tại Ấn Độ, chiếc Toyota Innova Cross hybrid facelift (Innova Hycross Hybrid) đã được bắt gặp khi lái thử với ngoại thất thay đổi rõ rệt, mở ra tương lai đến Việt Nam.

5 công nghệ pin xe điện có thể thay thế pin lithium-ion 01/09/2026 04:00 Những công nghệ pin thế hệ mới có thể giúp nhà sản xuất xe điện giảm phụ thuộc vào pin lithium-ion thông thường.

Nguy hiểm cháy của ắc quy axit-chì 31/08/2026 10:23 Ắc quy axit-chì có tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh cháy, nổ nếu không sử dụng đúng cách. Do vậy cần thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của ắc quy, kịp thời thay thế hoặc sửa chữa.

Chỉnh gương ô tô đúng cách để giảm điểm mù, lái xe an toàn hơn 31/08/2026 04:50 Chỉnh gương chiếu hậu đúng cách có thể mở rộng đáng kể tầm quan sát, hạn chế điểm mù và giảm nguy cơ va chạm khi chuyển làn. Tuy nhiên, nhiều tài xế Việt vẫn chỉnh gương theo thói quen, vô tình thu hẹp góc nhìn.

Cách chế độ thể thao hoạt động trên xe hơi 30/08/2026 10:13 Một nút bấm nhỏ có thể thay đổi cảm giác lái xe bằng cách thay đổi cùng một lúc các chi tiết cơ khí đang hoạt động.

Xe Toyota Hybrid sẽ được sản xuất tại Việt Nam. 30/08/2026 04:07 Với việc nhà máy nhà máy mới chuẩn bị được xây dựng, Toyota sẽ lần đầu tiên sản xuất xe hybrid tại Việt Nam.

Toyota Land Cruiser hybrid sắp bán tại Việt Nam 29/08/2026 05:03 Toyota Land Cruiser Hybrid đang được một số tư vấn bán hàng tại showroom tư nhân cho biết có thể về Việt Nam trong tháng 9/2026, dự kiến bắt đầu bàn giao từ giữa tháng.

Thuê ô tô dịp lễ, bạn cần lưu ý điều gì? 28/08/2026 05:00 Nhu cầu thuê ô tô tự lái đang tăng cao trước dịp nghỉ lễ 2/9. Để tránh những rủi ro và phiền phức, người thuê cần lưu ý về hợp đồng, tiền cọc, hiện trạng xe và chi phí phát sinh.