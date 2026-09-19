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Người Việt chuộng CUV cỡ C thương hiệu Nhật

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Tính đến tháng 8, các mẫu CX-5, Destinator, CR-V chiếm hơn 50% thị phần phân khúc.

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Phạm Trung/vnexpress
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Tags:

#CX-5 #Destinator #CR-V #CUV cỡ C

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