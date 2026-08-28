Thuê ô tô dịp lễ, bạn cần lưu ý điều gì?

Các dịch vụ cho thuê ô tô tự lái đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam, với sự tham gia của nhiều nền tảng như Mioto, Sigo, BonbonCar và Green Future Rental.

Khách thuê xe tự lái nên kiểm tra kỹ hợp đồng để xác định rõ thời gian thuê, giới hạn quãng đường, mức tiền cọc, chi phí vượt km và trách nhiệm trong trường hợp xe xảy ra sự cố.

Giá thuê xe ngày thường phổ biến từ 500.000 - 1,2 triệu đồng/ngày, nhưng trong các dịp lễ, mức giá có thể tăng, tùy mẫu xe và thời điểm thuê.

Tuy nhiên, giá thuê không phải khoản chi phí duy nhất người thuê cần quan tâm.

Trước khi nhận xe, khách thuê nên kiểm tra kỹ hợp đồng để xác định rõ thời gian thuê, giới hạn quãng đường, mức tiền cọc, chi phí vượt km và trách nhiệm trong trường hợp xe xảy ra sự cố.

Đọc kỹ hợp đồng và kiểm tra nội, ngoại thất

Trước khi thuê xe, người thuê cần đọc kỹ các điều khoản liên quan đến hư hỏng, tai nạn và bảo hiểm. Xác định rõ trường hợp nào người thuê phải tự chi trả, trường hợp nào được bảo hiểm hỗ trợ và mức khấu trừ nếu xảy ra sự cố.

Người thuê cần đọc kỹ các điều khoản liên quan đến hư hỏng, tai nạn và bảo hiểm trước khi thuê xe.

Những quy định về người được phép lái xe cũng cần được kiểm tra trước khi ký hợp đồng, bởi việc giao xe cho người không có tên trong hợp đồng có thể khiến quyền lợi bảo hiểm bị ảnh hưởng.

Khi nhận xe, người thuê không nên chỉ kiểm tra ngoại thất một cách sơ bộ. Toàn bộ thân xe, kính, đèn, gương, lốp, lazăng và các chi tiết dễ trầy xước cần được kiểm tra cẩn thận.

Những vết xước, móp, nứt hoặc hư hỏng đã có từ trước phải được ghi nhận rõ ràng trong biên bản bàn giao.

Người thuê cũng nên chụp ảnh và quay video toàn bộ chiếc xe trước khi rời điểm nhận xe. Hình ảnh nên thể hiện rõ tình trạng ngoại thất, nội thất, bảng điều khiển và số km trên đồng hồ.

Đây là căn cứ quan trọng để đối chiếu khi trả xe, đặc biệt trong trường hợp phát sinh tranh chấp về việc xe bị hư hỏng trong thời gian thuê.

Kiểm tra các lốp, cần gạt mưa, đèn chiếu sáng

Bên cạnh ngoại thất, cần kiểm tra những bộ phận ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn như lốp, đèn chiếu sáng, phanh, gạt mưa và tình trạng nhiên liệu hoặc mức pin đối với xe điện.

Nếu phát hiện bất thường, người thuê nên yêu cầu bên cho thuê xử lý hoặc ghi nhận ngay trước khi nhận xe.

Kiểm tra các lốp, cần gạt mưa, đèn chiếu sáng.

Chú ý quy định về quãng đường di chuyển trong hợp đồng

Một vấn đề khác thường bị bỏ qua là quy định về quãng đường và nhiên liệu. Một số hợp đồng có giới hạn số kilomet trong ngày và tính thêm phí khi vượt mức.

Người thuê cần tính trước hành trình dự kiến để tránh phát sinh khoản tiền đáng kể khi trả xe. Tương tự, cần xác định rõ xe được bàn giao với mức nhiên liệu hoặc pin bao nhiêu và phải hoàn trả ở mức nào.

Xe hỏng giữa đường, đừng tự ý sửa nếu chưa báo bên cho thuê

Trong quá trình sử dụng, người thuê không nên tự ý thay đổi kết cấu, sửa chữa xe hoặc mang xe đi bảo dưỡng tại cơ sở không được bên cho thuê chấp thuận.

Nếu xe gặp sự cố, người thuê nên liên hệ ngay với đơn vị cho thuê và làm theo hướng dẫn thay vì tự xử lý, bởi việc tự sửa chữa có thể khiến trách nhiệm và chi phí trở nên khó xác định.

Đối với những chuyến đi dài trong dịp lễ, người thuê cũng nên chủ động lưu lại các hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc sửa chữa hoặc xử lý sự cố nếu có. Những giấy tờ này có thể cần thiết khi đối chiếu trách nhiệm và chi phí với bên cho thuê.

Kiểm tra lại 1 lượt kỹ càng trước khi trả xe

Khi trả xe, người thuê nên cùng bên cho thuê kiểm tra lại xe và lập xác nhận bàn giao.

Nếu xe không phát sinh hư hỏng mới, người thuê cần yêu cầu xác nhận rõ tình trạng xe và thời điểm hoàn trả. Trường hợp tiền cọc được hoàn lại sau, cần xác định rõ thời hạn và phương thức hoàn tiền.

Quan trọng nhất, người thuê không nên chỉ quan tâm đến giá thuê niêm yết. Một chiếc xe có giá thuê thấp nhưng đi kèm giới hạn kilomet chặt, phí vượt kilomet cao, tiền cọc lớn hoặc điều khoản bồi thường bất lợi chưa chắc là lựa chọn tiết kiệm.

Vì vậy, trước kỳ nghỉ lễ 2/9, người có nhu cầu thuê ô tô tự lái nên dành thời gian kiểm tra hợp đồng, tình trạng xe, bảo hiểm, tiền cọc, giới hạn quãng đường và các khoản phí phát sinh. Những thao tác tưởng như mất thêm vài phút này có thể giúp người thuê tránh được những khoản chi phí lớn sau khi kết thúc chuyến đi.