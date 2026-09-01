Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xe

Đèn pha tự động trên ô tô nhận biết trời tối bằng cách nào?

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Không cần người lái bật công tắc, đèn pha tự động có thể nhận biết trời tối, xe vào hầm hay ánh sáng môi trường suy giảm nhờ cảm biến quang học. Trên những mẫu xe hiện đại, hệ thống này còn có thể tự điều chỉnh vùng chiếu sáng để hạn chế chói mắt.

Đang chạy xe giữa ban ngày nhưng vừa vào hầm, đèn pha lập tức bật sáng. Khi ra ngoài trời, hệ thống lại tự tắt. Vậy đèn pha tự động trên ô tô thực sự "biết" khi nào trời tối bằng cách nào?

Cảm biến ánh sáng quyết định khi nào đèn bật

Nguyên lý hoạt động của hệ thống đèn pha tự động tương đối đơn giản. Xe được trang bị cảm biến ánh sáng môi trường, thường đặt trên táp-lô, khu vực phía trên kính chắn gió hoặc gần gương chiếu hậu trong xe.

untitled-1-1476-1.jpg
Cảm biến ánh sáng giúp đèn pha tự động bật tắt thường được đặt ở trên mặt táp-lô gần kính lái hoặc trên cụm cảm biến sau gương chiếu hậu. Ảnh: Jeep

Cảm biến liên tục đo cường độ ánh sáng bên ngoài. Khi ánh sáng giảm xuống dưới một ngưỡng được nhà sản xuất thiết lập, bộ điều khiển sẽ yêu cầu hệ thống bật đèn chiếu sáng. Điều này có thể xảy ra khi trời chạng vạng, đi vào đường hầm, tầng hầm hoặc khu vực thiếu sáng.

Ngược lại, khi cường độ ánh sáng tăng trở lại, đèn sẽ được tắt sau một khoảng thời gian nhất định. Việc có độ trễ giúp hệ thống không liên tục bật - tắt đèn khi xe chạy qua bóng cây, cầu vượt hoặc những vùng ánh sáng thay đổi trong thời gian rất ngắn.

Theo Cơ quan Quản lý An toàn giao thông đường cao tốc Hoa Kỳ (NHTSA), hệ thống tự động bật đèn chiếu gần có thể sử dụng cảm biến quang học hoặc các hệ thống cảm biến khác để xác định điều kiện ánh sáng môi trường. Thực tế, công nghệ này không mới.

cadillac-twilight-sentinel-1477.jpg
GM là hãng xe đầu tiên ứng dụng đèn pha tự động lên chiếc Cadillac Sedan DeVille vào năm 1964. Ảnh: Classic Promenade

General Motors (GM) lần đầu tiên giới thiệu đèn pha tự động trên mẫu xe hạng sang Cadillac vào năm 1964 và đặt tên cho tính năng này là Twilight Sentinel. Ngoài việc bật và tắt đèn pha, hệ thống còn duy trì đèn xe sáng trong 90 giây sau khi tắt máy, giúp người dùng có thêm ánh sáng khi rời xe, điều mà GM quảng cáo là một tính năng an toàn.

Sau GM, các nhà sản xuất khác cũng bắt đầu cung cấp đèn pha tự động, nhưng thường dạng tùy chọn bổ sung hoặc chỉ có trên các phiên bản cao cấp hơn. Ngày nay, nhờ sự phát triển của công nghệ, trang bị này đã trở nên phổ biến và có mặt trên các mẫu xe phổ thông.

Không phải đèn pha tự động nào cũng giống nhau

Ở dạng cơ bản, đèn pha tự động chỉ có nhiệm vụ bật hoặc tắt đèn chiếu gần, đèn hậu dựa trên điều kiện ánh sáng. Tuy nhiên, nhiều mẫu ô tô hiện nay đã phát triển công nghệ này thành những hệ thống phức tạp hơn.

lai-xe-troi-toi-1478.jpg
Hệ thống đèn pha tự động hiện nay đã được phát triển thành những công nghệ chiếu sáng phức tạp hơn. Ảnh: Ngô Minh

Một tính năng phổ biến là đèn pha tự động chiếu xa (Auto High Beam). Hệ thống sử dụng cảm biến ánh sáng hoặc camera phía trước để phát hiện xe chạy ngược chiều, xe phía trước và điều kiện giao thông, sau đó tự chuyển giữa đèn pha và đèn cốt.

Cao cấp hơn là đèn pha tự động thích ứng (Adaptive Front-lighting System - AFS). Ngoài việc tự động chuyển giữa đèn pha và đèn cốt, hệ thống còn có thể thay đổi hướng chiếu theo góc lái, giúp cải thiện khả năng quan sát khi vào cua.

Đặc biệt, đèn pha LED ma trận (Matrix LED) sử dụng nhiều vùng LED có thể điều khiển độc lập. Nhờ đó, xe có thể duy trì cường độ chiếu sáng cao ở những khu vực cần thiết nhưng tạo vùng tối quanh xe phía trước hoặc xe đi ngược chiều để hạn chế gây chói.

audi-matrix-led-headlight-technology-100431904-h-1479.jpg
Công nghệ đèn pha tự động hiện đại còn giúp duy trì cường độ chiếu sáng cao ở những khu vực cần thiết. Ảnh: Audi

Tại Mỹ, NHTSA từ năm 2022 đã cho phép các nhà sản xuất triển khai Adaptive Driving Beam (ADB). Ngoài việc giúp người lái xe bớt đi một việc phải làm, đèn pha tự động còn có thể cải thiện an toàn (không còn lo quên bật đèn pha khi trời âm u và mưa) đồng thời kéo dài tuổi thọ bóng đèn.

Cảm biến bẩn có thể khiến đèn hoạt động sai

Một trong những nguyên nhân khiến đèn pha tự động không bật có thể đến từ việc cảm biến ánh sáng bị che khuất hoặc bám bụi. Các vật dụng đặt trên táp-lô, phim cách nhiệt kính lái quá tối hoặc phụ kiện che khu vực cảm biến cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận biết ánh sáng.

Dù xe được trang bị công nghệ hiện đại, người lái vẫn không nên hoàn toàn phụ thuộc vào chế độ tự động. Khi trời mưa lớn, sương mù hoặc điều kiện tầm nhìn kém, cần chủ động kiểm tra và sử dụng hệ thống chiếu sáng phù hợp.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/den-pha-tu-dong-tren-o-to-nhan-biet-troi-toi-bang-cach-nao-2551003.html

Tin liên quan

Tags:

#Đèn pha tự động #cảm biến quang học #tự điều chỉnh vùng chiếu sáng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Cuộc đua robotaxi tại Mỹ

Cuộc đua robotaxi tại Mỹ

Amazon và Alphabet đang đẩy nhanh cuộc đua robotaxi tại Mỹ khi Zoox và Waymo đồng loạt công bố kế hoạch mở rộng dịch vụ xe tự hành sang nhiều thành phố mới.
Ô tô ít sử dụng: Làm gì để tránh hỏng lốp, cạn ắc quy?

Ô tô ít sử dụng: Làm gì để tránh hỏng lốp, cạn ắc quy?

Xe không thường xuyên vận hành vẫn có thể xuống cấp do lốp mất áp suất, ắc quy tự xả điện, nhiên liệu biến chất hoặc dầu động cơ suy giảm chất lượng. Bảo dưỡng đúng cách sẽ giúp phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng và hạn chế những chi phí sửa chữa không đáng có.
Hyundai Santa Fe facelift sắp ra mắt

Hyundai Santa Fe facelift sắp ra mắt

Hyundai Santa Fe thế hệ thứ 5 đang chuẩn bị cho bản nâng cấp giữa vòng đời sau khoảng ba năm kể từ khi ra mắt. Những hình ảnh xe thử nghiệm gần đây cho thấy mẫu SUV 7 chỗ có thể được làm mới đáng kể về thiết kế, đồng thời mở rộng lựa chọn hệ truyền động điện hóa.
Nguy hiểm cháy của ắc quy axit-chì

Nguy hiểm cháy của ắc quy axit-chì

Ắc quy axit-chì có tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh cháy, nổ nếu không sử dụng đúng cách. Do vậy cần thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của ắc quy, kịp thời thay thế hoặc sửa chữa.
Toyota Land Cruiser hybrid sắp bán tại Việt Nam

Toyota Land Cruiser hybrid sắp bán tại Việt Nam

Toyota Land Cruiser Hybrid đang được một số tư vấn bán hàng tại showroom tư nhân cho biết có thể về Việt Nam trong tháng 9/2026, dự kiến bắt đầu bàn giao từ giữa tháng.
Thuê ô tô dịp lễ, bạn cần lưu ý điều gì?

Thuê ô tô dịp lễ, bạn cần lưu ý điều gì?

Nhu cầu thuê ô tô tự lái đang tăng cao trước dịp nghỉ lễ 2/9. Để tránh những rủi ro và phiền phức, người thuê cần lưu ý về hợp đồng, tiền cọc, hiện trạng xe và chi phí phát sinh.
Mazda CX-5 HEV 2027 ra mắt tại Đông Nam Á, giá quy đổi từ 1 tỷ đồng

Mazda CX-5 HEV 2027 ra mắt tại Đông Nam Á, giá quy đổi từ 1 tỷ đồng

Mazda CX-5 thế hệ mới chính thức trình làng tại Philippines với hàng loạt thay đổi từ kích thước, thiết kế đến công nghệ. Đáng chú ý, mẫu SUV Nhật Bản lần đầu được trang bị hệ truyền động hybrid 2.5L, trong khi không gian nội thất cũng rộng rãi hơn đáng kể.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!