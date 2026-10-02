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Xe

Ưu đãi 67,5 triệu đồng, miễn phí sạc: Bài toán đổi xe nhẹ hơn với VF MPV 7

P.V
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(Baohatinh.vn) - Khoản ưu đãi 67,5 triệu đồng đưa giá VF MPV 7 xuống còn 682,5 triệu đồng, trong khi chính sách miễn phí sạc hỗ trợ chi phí sử dụng trong dài hạn. Đây là những yếu tố hấp dẫn nhiều gia đình đang cân nhắc đổi từ xe xăng sang MPV điện.

Thêm không gian cho nhu cầu ngày càng lớn

Nhu cầu đổi xe của một gia đình thường xuất hiện khi phương tiện hiện tại không còn đủ chỗ. Các con lớn hơn, ông bà thường xuyên đi cùng hoặc số lượng hành lý tăng lên trong những chuyến về quê, du lịch khiến một mẫu xe nhỏ dần trở nên bất tiện.

Khi đó, tiêu chí dành cho chiếc xe mới không chỉ là có thêm ghế. Người mua còn quan tâm người ngồi phía sau có đủ thoải mái, cabin có được làm mát đầy đủ, khoang hành lý có thể mở rộng hay không và chiếc xe có đáp ứng được những chuyến đi xa của cả nhà.

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Trên VF MPV 7, các nhu cầu này được đáp ứng bằng không gian ba hàng ghế và hệ thống tiện nghi phục vụ toàn bộ cabin. Xe có chiều dài 4.740 mm, trục cơ sở 2.840 mm, tạo khoảng không cho các vị trí ngồi. Hệ thống điều hòa tự động đi kèm cửa gió ở cả ba hàng ghế, giúp hành khách phía sau nhận được luồng khí mát trực tiếp khi xe chở đủ người.

Khả năng vận hành cũng phù hợp với vai trò chiếc xe chính của gia đình. VF MPV 7 sử dụng động cơ điện công suất tối đa 150 kW, mô-men xoắn cực đại 280 Nm. Quá trình tăng tốc êm ái giúp người ngồi trong cabin dễ chịu hơn, đặc biệt trên những hành trình dài.

Xe có phạm vi di chuyển 450 km sau mỗi lần sạc đầy. Quãng đường này đáp ứng các lịch trình đi làm, đưa đón con trong tuần và mở rộng khả năng sử dụng cho những chuyến đi xa cuối tuần.

Ưu đãi 9% chi phí mua, miễn phí sạc đủ đi cả tháng

Bên cạnh nhu cầu về không gian, khoản tiền cần chuẩn bị cũng ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định đổi xe. VF MPV 7 hiện có giá niêm yết 750 triệu đồng.

Từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026, chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 dành ưu đãi 9% cho khách hàng đáp ứng điều kiện chuyển đổi. Mức hỗ trợ tương đương 67,5 triệu đồng, đưa giá VF MPV 7 xuống còn 682,5 triệu đồng.

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Chính sách này áp dụng với khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast và đáp ứng các điều kiện của chương trình. Với gia đình vốn đã có kế hoạch đổi xe, khoản ưu đãi giúp giảm số tiền phải chi ngay tại thời điểm nâng cấp phương tiện.

Khách hàng còn có thể vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng theo chương trình “Mua xe 0 đồng”, áp dụng đến hết ngày 31/12/2026. Phương án này cho phép gia đình giữ lại khoản tích lũy cho học phí, chăm sóc sức khỏe hoặc những kế hoạch chi tiêu khác.

Sau khi xe lăn bánh, chi phí năng lượng tiếp tục được hỗ trợ. Chủ xe VF MPV 7 được miễn phí sạc tối đa 10 lần mỗi tháng tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Với phương tiện thường xuyên được sử dụng để đi làm, đưa đón con và phục vụ các chuyến đi cuối tuần, đây là khoản tiết kiệm đáng kể trong dài hạn.

Mức giá 682,5 triệu đồng sau ưu đãi cùng chính sách miễn phí sạc giúp phép tính đổi sang VF MPV 7 trở nên dễ cân đối hơn ở cả thời điểm mua xe lẫn quá trình sử dụng.

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Tags:

#VF MPV 7 #VinFast #Vingroup

Chủ đề Vingroup

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