VinFast VF 2: Chi phí mua và sử dụng phù hợp với khách hàng lần đầu mua ô tô

Sạc 0 đồng, thoải mái cho lịch di chuyển hằng ngày

Chị Lâm Thị Hồng Vân, 34 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, đang dự tính mua chiếc ô tô đầu tiên để đi làm hằng ngày, chấm dứt cảnh “đội nắng, đội mưa” cùng xe máy. Chị tính toán, với nhu cầu di chuyển chủ yếu giữa nhà, cơ quan và trường học của con, một chiếc minicar đô thị có kích thước nhỏ gọn là lý tưởng.

Yếu tố mà chị Vân quan tâm nhất là tầm vận hành và chi phí sử dụng phát sinh. Lịch trình trung bình của chị vào khoảng 25 km mỗi ngày, tương đương khoảng 175 km/tuần. Sau khi khảo sát một vòng thị trường, chị nhận định mẫu xe phù hợp nhất là VinFast VF 2 với quãng đường di chuyển 210 km sau một lần sạc đầy.

“Tầm vận hành của VF 2 vừa đủ cho tôi di chuyển trong một tuần. Tôi có thể tranh thủ lúc đi siêu thị cuối tuần để cắm sạc. Trạm sạc cho xe VinFast giờ ở khắp mọi nơi rồi, ở gần cơ quan tôi và gần nhà đều có”, chị Vân chia sẻ.

Đặc biệt, chủ sở hữu VinFast VF 2 được miễn phí sạc pin tối đa 10 lần mỗi tháng tại hệ thống V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/02/2029. Chính sách này tương đương khoảng 2.000 km di chuyển không phát sinh chi phí. Với cường độ sử dụng của gia đình, chị Vân nhẩm tính, khoản chi phí năng lượng trong hơn 2 năm tới sẽ gần như bằng 0.

Tại trụ sạc nhanh phù hợp, VF 2 có thể sạc từ 10% lên 70% trong 34 phút, phù hợp với những khoảng nghỉ ngắn trong lịch sinh hoạt hằng ngày. Với người dùng đô thị như chị Vân, thời gian và chi phí nạp điện vì vậy đều có thể được kiểm soát khá nhẹ nhàng.

Giá dễ tiếp cận, vẫn đủ trang bị cho nhu cầu đô thị

Theo chị Vân, VF 2 cũng đang là mẫu xe có mức giá dễ tiếp cận bậc nhất thị trường – niêm yết ở 188 triệu đồng. Chương trình “Mua xe 0 đồng” cho phép khách hàng vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng, áp dụng với một số đối tác tài chính của VinFast đến hết ngày 31/12/2026.

Ngoài ra, từ ngày 19/9 đến hết 19/12/2026, với chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, khách hàng sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển đổi sang mua VF 2 được ưu đãi 3% trên giá niêm yết.

Xe điện chạy pin đồng thời được miễn toàn bộ lệ phí trước bạ đến năm 2030. Giá lăn bánh VF 2 bởi thế chỉ dưới 200 triệu đồng, tùy khu vực đăng ký.

Ở mức giá này, VF 2 phục vụ thoải mái nhu cầu đi phố. Xe sử dụng dẫn động cầu sau, mô-tơ điện công suất tối đa 30 kW và hệ thống treo độc lập MacPherson. Bán kính quay đầu tối thiểu 4,45 m cùng khoảng sáng gầm không tải 166,3 mm phù hợp với các tình huống xoay xở trên đường phố, dốc hầm và những đoạn đường không bằng phẳng.

Nhóm trang bị an toàn gồm ABS, EBD và TCS, hỗ trợ kiểm soát xe khi phanh hoặc di chuyển trên đường trơn. Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX phục vụ các gia đình thường xuyên chở trẻ nhỏ.

Tương tự các dòng xe điện VinFast khác, VF 2 áp dụng chu kỳ bảo dưỡng định kỳ 15.000 km. Xe được bảo hành 5 năm hoặc 130.000 km, đi kèm cứu hộ miễn phí 24/7 trong thời gian bảo hành. Mạng lưới dịch vụ VinFast hiện có gần 450 xưởng trên toàn quốc.