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Xe

Ô tô điện giá 123 triệu đồng sắp bán tại Việt Nam

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TMT cho biết kế hoạch ra mắt 5 mẫu ôtô con, thương mại chủ yếu hoạt động quãng ngắn, giá cao nhất 123-295 triệu đồng.

Ngày 22/9, TMT nói đang hoàn thiện sản phẩm và thực hiện các bước chuẩn bị để trình làng 5 dòng xe điện sản xuất tại Việt Nam, sớm nhất vào cuối 2026. Những sản phẩm này bao gồm E2, E3, E5 thuộc cấu hình xe con cỡ nhỏ, 4 cửa. Hai mẫu còn lại là Q5 và Q7 thuộc xe thương mại, chuyên dùng để chở khách nội khu hoặc hàng hóa.

TMT nói rằng các dòng xe này có giá 123-295 triệu đồng tùy mẫu. Ông Bùi Văn Hữu, chủ tịch TMT cho biết mẫu E2 có giá bán 123 triệu đồng.

Từ trái qua phải, các mẫu TMT E2, E3, E5, Q5, Q7. Ảnh: TMT
Từ trái qua phải, các mẫu TMT E2, E3, E5, Q5, Q7. Ảnh: TMT

Các dòng xe điện giá rẻ kể trên được thiết kế hướng đến từng nhóm khách riêng biệt. E2, E3, E5 dùng cho khách cá nhân sử dụng xe để đi làm, đưa đón con, đi chợ. Các khách sạn, khu vui chơi, sân golf có thể dùng Q5 để đưa đón khách. Với dòng Q7, xe hướng đến những khách hàng có nhu cầu chuyên chở hàng hóa để kinh doanh.

TMT nhấn mạnh các dòng xe điện mới này có "tốc độ thấp". Tốc độ thấp của xe dự kiến ở mức khoảng 35 km/h hoặc nhỉnh hơn đôi chút. Hãng chưa tiết lộ thông số kỹ thuật về kích thước, động cơ, dung lượng pin hay tầm hoạt động của các dòng xe điện trên.

Những năm gần đây, nhờ sự xuất hiện của các dòng ôtô điện của VinFast, Wuling, Bestune hay TMT, giá sàn ôtô tại Việt Nam ngày càng xuống thấp. Trước 2023, để sở hữu một mẫu ôtô mới với giá bán thấp nhất khoảng 300 triệu đồng, người dùng phổ thông chỉ có một lựa chọn là xe cỡ A chạy xăng với cấu hình hatchback hoặc sedan. Nhưng giờ đây, với mức chi dưới 200 triệu đồng, khách Việt có thể sở hữu một mẫu ôtô mới để di chuyển hàng ngày, che nắng, che mưa, điều mà xe dùng động cơ đốt trong không thể đáp ứng trong hàng thập kỷ qua.

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Ảnh phác thảo của TMT E2.

Ôtô giá rẻ nhất thị trường hiện nay là VinFast VF 2 và Minio Green đều ở mức 188 triệu đồng. Tuy nhiên, TMT sẽ phá vỡ giá sàn do VinFast thiết lập khi có kế hoạch trình làng Nano S05 giá 148 triệu đồng vào cuối 2026. Với các mẫu xe mới có giá từ 123 triệu đồng, TMT tiếp tục thiết lập nên kỷ lục mới về giá sàn ôtô nói chung tại Việt Nam.

TMT là công ty hoạt động mạnh ở mảng xe thương mại, được biết đến nhiều năm qua với vai trò phân phối xe tải. Năm 2023, TMT hợp tác với SAIC - GM (General Motors) - Wuling (SGMW) để lắp ráp và phân phối các sản phẩm của liên doanh này. Mẫu xe mở bán đầu tiên là mini EV, sau đó đến Bingo, Macaron, Grango.

Ngoài lắp ráp và phân phối xe Wuling, TMT còn xây dựng hệ thống trạm sạc, đặt kế hoạch ra mắt các sản phẩm thuần điện mới dưới tên thương hiệu TMT và Nano S05 là một trong số đó. Công ty này còn lấn sân sang mảng xe máy điện, đặt mục tiêu bán xe thương mại vào cuối 2026 hoặc sang 2027.

Thành Nhạn/vnexpress.net
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#TMT #xe ô tô giá rẻ #ô tô điện

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