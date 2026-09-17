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Hyundai Custin 2027 sẽ có những thay đổi gì?

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Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Hyundai Custin đã được hé lộ tại Trung Quốc, với những thay đổi có thể sẽ được áp dụng cho xe bán tại Việt Nam.

Tại Trung Quốc, Hyundai Custin có tên gọi là Custo. Mới đây, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của Hyundai Custo đã xuất hiện trong hồ sơ của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT), hé lộ những thay đổi về ngoại thất của mẫu minivan này. Những thay đổi này có thể được áp dụng cho xe bán tại các thị trường khác, như Philippines và Việt Nam.

Tại Trung Quốc, Hyundai Custo sẽ tiếp tục được sản xuất bởi Beijing Hyundai, liên doanh giữa BAIC Motor của Trung Quốc và Hyundai (Ảnh: Rushlane).
Tại Trung Quốc, Hyundai Custo sẽ tiếp tục được sản xuất bởi Beijing Hyundai, liên doanh giữa BAIC Motor của Trung Quốc và Hyundai (Ảnh: Rushlane).

Về kích thước, Hyundai Custin 2027 dài 4.959mm, rộng tới 1.856mm và cao 1.733mm, với chiều dài cơ sở đạt 3.055mm. Xe được trang bị cửa trượt, tạo thuận tiện cho hành khách ra vào hàng ghế sau.

Toàn bộ phần đầu xe được thiết kế lại, mang đến cho Hyundai Custin 2027 diện mạo mới, dường như chịu ảnh hưởng khá rõ từ Staria. Lưới tản nhiệt giờ đây được sơn đen, tạo sự tương phản mạnh với màu trắng của thân xe trong những hình ảnh rò rỉ.

Custin 2027 được trang bị cụm đèn LED đặt dọc, trong khi đèn LED định vị ban ngày (DRL) nằm phía ngoài, bao quanh cụm đèn pha. Phía trên có thể là một dải đèn LED nối liền, với hai đầu tích hợp đèn báo rẽ.

Lưới tản nhiệt dạng thác nước ở trung tâm tích hợp logo Hyundai. Phía dưới là các chi tiết tạo hình giống thanh cản bảo vệ, và bên dưới nữa là tấm ốp gầm giả.

Toàn bộ phần thân xe được giữ nguyên, ngoại trừ bộ mâm hợp kim có thiết kế mới, cùng các chi tiết hình tam giác trên hai vè trước.

Tùy phiên bản, Hyundai sẽ trang bị cho Custin 2027 cửa sổ trời đơn ở phía trước hoặc cửa sổ trời toàn cảnh ở khu vực phía sau.

Thiết kế phần đuôi xe cũng được giữ lại, với cụm đèn hậu gần như không thay đổi, trong khi cản sau được bổ sung các chi tiết mạ crôm mới.

Hình ảnh rò rỉ chưa hé lộ nội thất của xe. Ở phía sau, có thể thấy các ký hiệu 270T và 380T, liên quan đến các tùy chọn hệ truyền động.

Theo cách đặt tên của Beijing Hyundai, 270T là động cơ xăng tăng áp 1.5L, sản sinh mô-men xoắn 270Nm và công suất 170 mã lực, kết hợp hộp số tự động 7 cấp hoặc 8 cấp.

Trong khi đó, 380T là động cơ xăng tăng áp 2.0L, cho mô-men xoắn 353Nm và công suất 230 mã lực, kết hợp hộp số tự động 8 cấp.

Hiện thời điểm mẫu Hyundai Custin 2027 trình làng tại thị trường Trung Quốc vẫn chưa được công bố.

dantri.com.vn
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