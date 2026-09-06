Honda ra mắt Super Cub phiên bản mới, giá từ 87,3 triệu đồng

Mẫu xe hoài cổ Super Cub có hai phiên bản, động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, bổ sung hai tùy chọn màu sắc, hôm 5/9.
Ra đời từ những năm 1950, Super Cub là một trong những dòng xe máy biểu tượng của Honda, gắn liền với nhiều thế hệ người dùng tại Việt Nam. Ở phiên bản mới nhất, hãng Nhật Bản giữ lại DNA thiết kế đặc trưng, bổ sung các chi tiết hiện đại và tùy chọn màu sắc phong phú hơn.
Theo đó, thiết kế mẫu xe số vẫn mang phong cách hoài cổ. Thân xe tạo hình chữ S, tay lái vuốt cong theo dáng cánh chim, kết hợp thiết kế phần yếm và những đường cong bo tròn. Tổng thể, mẫu xe số gợi lại hình ảnh chiếc Super Cub C100 từ những năm 1960.
Điểm nhấn ở phiên bản mới là logo cánh chim cách điệu tạo hình 3D, xuất hiện ở hai bên thân. Cụm đèn chiếu sáng LED thiết kế tròn, đi kèm các chi tiết mạ chrome. Mặt đồng hồ mang hình tròn đặc trưng với viền chrome và màn hình LCD trung tâm, hiển thị các thông số cơ bản khi vận hành.
Ở phiên bản mới ra mắt, Honda bổ sung hai lựa chọn màu sắc mới cho Super Cub là xám đen và bạc trắng, bên cạnh màu đen nhám trước đây. Phanh trước dạng đĩa, kết hợp vành nhôm đúc 17 inch và lốp không săm. Yên xe trang bị đệm Urethane. Chìa khóa dạng smartkey tích hợp chức năng chống trộm và định vị.
Honda Super Cub trang bị động cơ 125 cc, phun xăng điện tử PGM-Fi và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Hãng Nhật Bản cho biết, động cơ được hãng tối ưu nhằm nâng hiệu quả vận hành và tiết kiệm nhiên liệu, mức khí thải giảm 32% so với phiên bản trước.
Mẫu xe số cổ điển được bán ra với hai phiên bản Tiêu chuẩn và Đặc biệt, giá bán lẻ đề xuất lần lượt 87,32 triệu và 88,35 triệu đồng, đã bao gồm 8% VAT. Xe dự kiến có mặt tại hệ thống HEAD toàn quốc từ ngày 12/9.
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