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Xe

Những thói quen khiến xe tay ga nhanh xuống cấp

P.V (t/h)
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(Baohatinh.vn) - Trong quá trình sử dụng xe tay ga, một số thói quen tưởng như không đáng kể lại có thể làm gia tăng mức độ hao mòn của động cơ, hệ thống phanh và bộ truyền động.

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Để xe tay ga vận hành ổn định, an toàn và hạn chế phát sinh chi phí sửa chữa, người sử dụng nên lưu ý 4 thói quen dưới đây.

Tăng ga mạnh ngay sau khi khởi động

Một trong những thói quen thường gặp ở người đi xe máy là vừa khởi động đã lập tức vặn ga mạnh để tăng tốc.

Sau một thời gian dài không hoạt động, đặc biệt sau một đêm, dầu bôi trơn cần thời gian ngắn để lưu thông đến các vị trí cần thiết trong động cơ. Việc tăng vòng tua quá nhanh ngay sau khi khởi động có thể làm gia tăng tải và mức độ ma sát của các chi tiết cơ khí khi động cơ chưa đạt trạng thái vận hành ổn định.

Tuy nhiên, với các mẫu xe tay ga hiện đại, người dùng không nhất thiết phải để xe nổ máy tại chỗ trong nhiều phút. Sau khi động cơ khởi động ổn định, người lái có thể bắt đầu di chuyển nhưng nên tăng ga từ tốn trong những phút đầu, thay vì tăng tốc đột ngột.

Một trong những thói quen thường gặp ở người đi xe máy là vừa khởi động đã lập tức vặn ga mạnh để tăng tốc.

Một trong những thói quen thường gặp ở người đi xe máy là vừa khởi động đã lập tức vặn ga mạnh để tăng tốc.

Thói quen khởi động và vận hành nhẹ nhàng không chỉ giúp động cơ làm việc ổn định hơn mà còn góp phần hạn chế mức độ hao mòn trong quá trình sử dụng lâu dài.

Rà phanh liên tục khi xuống dốc

Khi di chuyển trên những đoạn đường dốc dài, nhiều người có thói quen giữ phanh liên tục để kiểm soát tốc độ. Đây là cách xử lý cần hạn chế bởi hệ thống phanh phải làm việc trong thời gian dài và liên tục.

Khi bóp phanh, má phanh tạo ma sát với đĩa phanh hoặc tang trống, đồng thời phát sinh nhiệt. Nếu phanh liên tục trong thời gian dài, nhiệt có thể tích tụ, làm hệ thống phanh nóng lên và ảnh hưởng đến hiệu quả hãm xe.

Khi xuống dốc, người lái nên chủ động giảm tốc trước khi vào dốc, thả ga và duy trì tốc độ phù hợp. Với xe tay ga, lực hãm từ động cơ và hệ thống truyền động cũng có thể hỗ trợ kiểm soát tốc độ khi giảm ga.

Trong trường hợp cần giảm tốc, người lái nên sử dụng cả phanh trước và phanh sau một cách hợp lý, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào việc giữ phanh liên tục. Đặc biệt, không nên thả xe lao dốc với tốc độ cao rồi mới phanh gấp để xử lý tình huống.

Chỉ thay dầu động cơ mà quên dầu hộp số

Dầu động cơ là hạng mục bảo dưỡng quen thuộc với người sử dụng xe máy. Tuy nhiên, đối với xe tay ga, dầu hộp số, thường được gọi là dầu láp, cũng là một bộ phận cần được quan tâm.

Dầu hộp số có nhiệm vụ bôi trơn các bánh răng trong bộ truyền động cuối, giúp giảm ma sát, hạn chế nhiệt và giảm hao mòn trong quá trình vận hành.

Nếu sử dụng trong thời gian dài mà không kiểm tra hoặc thay dầu theo khuyến cáo, chất lượng dầu có thể suy giảm, ảnh hưởng đến khả năng bôi trơn. Một số trường hợp có thể xuất hiện tiếng hú bất thường ở khu vực truyền động, xe vận hành kém êm hoặc phát sinh hiện tượng bất thường khác.

Việc thay dầu hộp số cần thực hiện theo lịch bảo dưỡng của từng mẫu xe. Người dùng không nên áp dụng một mốc thời gian hoặc quãng đường giống nhau cho tất cả xe tay ga mà nên tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc tư vấn của cơ sở bảo dưỡng uy tín.

Chờ xe có dấu hiệu bất thường mới kiểm tra bộ truyền động

Bộ truyền động là cụm chi tiết quan trọng trên xe tay ga, thường gồm dây đai truyền động, puly, bi nồi, bộ ly hợp và chuông ly hợp. Các chi tiết này phải làm việc thường xuyên nên sẽ hao mòn theo thời gian và quãng đường sử dụng.

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