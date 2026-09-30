Hyundai Tucson 2027 thế hệ mới chốt lịch ra mắt toàn cầu ngày 1/10

Hyundai vừa xác nhận thời điểm ra mắt toàn cầu mẫu Tucson 2027 thế hệ mới. Sự kiện sẽ diễn ra tại Long Island City, New York (Mỹ), vào ngày 1/10, từ 17h15 đến 17h45 theo giờ Mỹ.

Theo kế hoạch, buổi ra mắt kéo dài khoảng 30 phút, tập trung giới thiệu triết lý thiết kế, những cải tiến về kỹ thuật cũng như kiến trúc phần mềm trên Tucson thế hệ mới. Sự kiện được tổ chức trực tiếp dành cho truyền thông, đồng thời phát sóng trực tuyến trên toàn cầu.

Tucson là một trong những dòng xe chủ lực của Hyundai trên thị trường quốc tế. Ở thế hệ mới, hãng cho biết mẫu SUV sẽ tiếp tục được phát triển dựa trên các yếu tố gồm thiết kế, an toàn và khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu về hệ truyền động.

Đáng chú ý, danh sách diễn giả tại sự kiện có SangYup Lee, Phó chủ tịch điều hành kiêm người đứng đầu bộ phận thiết kế toàn cầu Hyundai và Genesis, cùng Eric Wood, Phó chủ tịch cấp cao kiêm người đứng đầu bộ phận Trải nghiệm Sản phẩm của 42dot - công ty công nghệ di chuyển trực thuộc Hyundai.

Sự góp mặt của các lãnh đạo phụ trách thiết kế, phát triển xe và công nghệ phần mềm cho thấy màn ra mắt Tucson mới sẽ tập trung vào nhiều khía cạnh, từ ngôn ngữ thiết kế ngoại thất, bố trí nội thất đến trải nghiệm người dùng trên nền tảng số.

Bên cạnh đó, José Muñoz, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hyundai Motor Company, và Jin Hwan Jung, Phó chủ tịch cấp cao, người đứng đầu Đơn vị Công nghệ Phát triển Xe số 2, cũng sẽ tham gia giới thiệu mẫu xe.

Hyundai chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật, thông số vận hành cũng như danh mục hệ truyền động của Tucson 2027. Những thông tin này dự kiến được công bố trong sự kiện ra mắt ngày 1/10, cùng kế hoạch phân phối tại các thị trường trên toàn cầu.