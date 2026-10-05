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Honda City 2027 ra mắt với loạt nâng cấp đáng chú ý

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Honda vừa giới thiệu City 2027 tại thị trường Brazil với các nâng cấp về ngoại thất, nội thất và trang bị. Dòng xe tiếp tục được cung cấp với hai kiểu dáng sedan và hatchback, trong đó bản hatchback có thêm phiên bản RS cao cấp nhất.

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Honda dự kiến bắt đầu bán City 2027 từ đầu tháng 11/2026. Hãng đã mở đặt trước với 3.000 xe, chia đều cho hai biến thể.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở phần đầu xe. Honda City mới sở hữu lưới tản nhiệt thiết kế lại, logo Honda dạng phẳng hơn, cản trước mới và cụm đèn được tinh chỉnh theo phong cách lấy cảm hứng từ Honda Prelude.

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Đèn pha LED toàn phần trở thành trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản. Các bản Touring và RS được bổ sung dải đèn LED nối giữa hai cụm đèn phía trước.

Ở phía sau, City sedan có cản dưới được thiết kế lại, trong khi bản hatchback RS sở hữu một số chi tiết riêng.

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Honda City 2027 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh hút khí tự nhiên 1.5L, phun nhiên liệu trực tiếp và hỗ trợ nhiên liệu linh hoạt.

Động cơ sản sinh 126 mã lực tại 6.200 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại đạt 155 Nm khi sử dụng ethanol và 152 Nm khi chạy xăng.

Hộp số CVT với 7 cấp số mô phỏng truyền sức mạnh tới bánh trước. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h được công bố ở mức khoảng 10,6 giây.

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City Hatchback RS là phiên bản cao cấp nhất của dòng hatchback. Xe được bổ sung nhiều chi tiết ngoại thất màu đen như nóc xe, gương chiếu hậu và ăng-ten vây cá mập. Bộ mâm hợp kim 16 inch tối màu, logo RS và chi tiết hoàn thiện ống xả cũng tạo điểm nhấn riêng.

Khoang cabin có bàn đạp nhôm, trần xe màu đen, chỉ khâu đỏ, các chi tiết trang trí tối màu và đồ họa đồng hồ riêng.

Về trang bị, hai phiên bản Touring và RS được nâng cấp lên màn hình cảm ứng 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây cùng điều khiển cử chỉ đa điểm. Các bản LX, EX và EXL tiếp tục sử dụng màn hình 8 inch.

Gói công nghệ hỗ trợ lái Honda Sensing được trang bị từ phiên bản EX, gồm kiểm soát hành trình thích ứng với Low Speed Follow, phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, giảm thiểu chệch khỏi mặt đường và đèn pha tự động.

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Trang bị an toàn tiêu chuẩn còn có 6 túi khí, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ phanh khẩn cấp và camera lùi đa góc.

City sedan có hệ thống LaneWatch từ bản EXL, trong khi City Hatchback được trang bị tính năng này trên bản Touring và RS.

Honda City Hatchback có chiều dài khoảng 4,36m, khoang hành lý 268 lít. Bản sedan dài khoảng 4,58m, với dung tích khoang hành lý 519 lít. Hai biến thể có cùng chiều rộng 1,74m và chiều dài cơ sở 2,60m.

Tại Brazil, City 2027 có giá khởi điểm từ 117.700 real Brazil (tương đương 586 triệu đồng).

Theo forum.autodaily.vn
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#Honda City 2027 #Honda

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