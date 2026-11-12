Những lưu ý quan trọng khi mua xe hybrid cũ

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Khác với xe chạy xăng truyền thống, xe hybrid sử dụng đồng thời động cơ đốt trong và mô tơ điện, kết hợp với bộ pin điện áp cao. Cấu tạo này khiến hệ thống kỹ thuật phức tạp hơn, nhưng cũng giúp giảm tải cho động cơ xăng, hạn chế hao mòn trong quá trình vận hành.

Theo Consumer Reports, một chiếc Toyota Prius từng được thử nghiệm với quãng đường hơn 200.000 dặm vẫn duy trì khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tăng tốc gần tương đương xe mới. Báo cáo năm 2025 của tổ chức này, dựa trên khảo sát hơn 380.000 xe, cũng cho thấy xe hybrid có tỷ lệ gặp sự cố thấp hơn 15% so với xe chạy xăng.

Kiểm tra pin là yếu tố quan trọng

Dù có độ bền khá tốt, pin điện áp cao vẫn là bộ phận người mua cần quan tâm hàng đầu. Nhiều hãng xe, trong đó có Toyota, áp dụng chính sách bảo hành pin hybrid lên tới 10 năm hoặc 150.000 dặm tại thị trường Mỹ. Honda và Ford cũng có chính sách bảo hành tương tự ở một số bang.

Xe hybrid sử dụng đồng thời động cơ đốt trong và mô tơ điện, kết hợp với bộ pin điện áp cao

Với những chiếc xe đã hết bảo hành, người mua nên đưa xe đến đại lý hoặc cơ sở chuyên môn để kiểm tra sức khỏe pin, hệ thống điện và các bộ phận điều khiển hybrid. Khi lái thử, cần chú ý khả năng vận hành của xe, mức tiêu hao nhiên liệu và tần suất động cơ xăng phải hoạt động.

Một chi tiết không nên bỏ qua là cửa hút gió làm mát pin, thường được bố trí gần khu vực ghế ngồi. Nếu bộ phận này bị bụi bẩn hoặc tắc nghẽn, khả năng làm mát suy giảm, khiến pin có nguy cơ quá nhiệt và giảm tuổi thọ.

Không nên chỉ căn cứ vào số công-tơ-mét

Bên cạnh tình trạng pin, độ bền tổng thể của từng mẫu xe cũng là yếu tố đáng cân nhắc. Nghiên cứu của iSeeCars, phân tích hơn 395 triệu xe, cho thấy 8,2% xe hybrid có khả năng đạt mốc 300.000 km, cao hơn mức trung bình 5,4% của toàn thị trường.

Trong nhóm xe có độ bền cao, Lexus RX Hybrid và Toyota Highlander Hybrid được đánh giá nổi bật. Ngược lại, Ford Escape Hybrid có tỷ lệ đạt mốc quãng đường này dưới 1%.

Những số liệu trên cho thấy quãng đường đã đi không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng xe hybrid cũ. Một chiếc xe có số công-tơ-mét cao nhưng được bảo dưỡng đầy đủ, pin còn tốt và hệ thống truyền động hoạt động ổn định vẫn có thể là lựa chọn đáng cân nhắc.

Vì vậy, thay vì chỉ quan tâm xe đã chạy bao nhiêu dặm, người mua nên đánh giá tổng thể lịch sử bảo dưỡng, tình trạng pin, hệ thống điện và chính sách bảo hành. Đây mới là cơ sở quan trọng để lựa chọn một chiếc hybrid cũ có độ bền và hiệu quả sử dụng lâu dài.