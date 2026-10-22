Chi tiết thiết kế nhỏ nhưng tinh tế trên xe Rolls-Royce

Một trong những trang bị thú vị và thiết thực nhất trên các mẫu xe Rolls-Royce là chiếc ô cỡ lớn được giấu bên trong cánh cửa.

Chiếc ô xuất hiện lần đầu tiên trên xe Rolls-Royce là ở mẫu Phantom vào năm 2003 (Ảnh: Rolls-Royce).

Trang bị này có thể bị xem là cầu kỳ quá mức, nhưng người dùng sẽ nhận ra sự tính toán kỹ lưỡng trong thiết kế khi hiểu rõ cách thức hoạt động của nó. Thay vì để hành khách phải lục tìm trong cốp hoặc bị ướt mưa, Rolls-Royce tích hợp ô trực tiếp vào thân xe.

Đây là chi tiết nhỏ nhưng thể hiện rõ triết lý của hãng: loại bỏ những bất tiện thường ngày bằng các giải pháp tinh tế.

Trên nhiều mẫu Rolls-Royce, chiếc ô được cất trong một ngăn riêng bên trong cửa xe. Cách bố trí này giúp phụ kiện nằm khuất tầm nhìn khi không sử dụng, giữ cho khoang nội thất luôn gọn gàng, thanh lịch.

Ở những mẫu xe như Phantom, người dùng có thể lấy ô ra bằng một nút bấm. Ngăn chứa được thiết kế dành riêng cho phụ kiện này, khiến chiếc ô trở thành một phần tự nhiên của chiếc xe thay vì một món đồ được bổ sung sau đó.

Giải pháp này đặc biệt thông minh bởi chiếc ô luôn nằm trong tầm tay. Hành khách không cần mở cốp, tìm kiếm dưới ghế hay chuẩn bị trước khi rời nhà. Khi trời bất ngờ đổ mưa, chiếc ô đã sẵn sàng để sử dụng.

Rolls-Royce cũng đã tính đến tình huống chiếc ô bị ướt sau khi sử dụng và cần được cất trở lại xe. Giải pháp là tích hợp các rãnh thoát nước trong ngăn chứa ô.

Thiết kế này phản ánh sự chú trọng của hãng đến những chi tiết mà ngay cả chủ xe cũng có thể không để ý. Chiếc ô trông có vẻ chỉ là một phụ kiện đơn giản, nhưng hệ thống lưu trữ được thiết kế để giữ ô gọn gàng, hợp lý mà không làm ảnh hưởng đến nội thất.

Chương trình cá nhân hóa Bespoke của Rolls-Royce cho phép khách hàng đặt chế tác những chi tiết mang dấu ấn riêng, và chiếc ô cũng có thể nằm trong danh mục này.

Khách hàng có thể lựa chọn màu sắc, kiểu hoàn thiện của chiếc ô để hài hòa với xe. Như vậy, chiếc ô không chỉ là phụ kiện dùng khi cần thiết mà còn trở thành một cách thể hiện gu thẩm mỹ của chủ nhân.

Chiếc ô giấu trong cửa xe là một phần trong triết lý rộng hơn của Rolls-Royce: dự đoán nhu cầu của hành khách trước khi họ phải lên tiếng yêu cầu.

Ngoài việc che mưa, chiếc ô còn hữu ích khi tài xế cần che chắn cho nữ hành khách mặc váy trong lúc bước xuống xe. Phụ kiện này cũng có thể được sử dụng để bảo vệ người nổi tiếng khỏi ánh đèn flash của các tay săn ảnh.

Chiếc ô giấu trong cửa xe là lời nhắc rằng sự xa xỉ không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc bổ sung thêm công nghệ, tăng công suất động cơ hoặc trang bị nhiều màn hình hơn. Đôi khi, điều đó đơn giản là khiến một vật dụng quen thuộc trở nên thuận tiện hơn khi sử dụng.

Đây cũng là chi tiết mà hành khách có thể nhớ lâu. Họ có thể quên những thông số cụ thể của động cơ hay kích thước màn hình giải trí, nhưng nút bấm giúp lấy ô ra từ cửa xe là một bất ngờ thú vị, thể hiện sự khác biệt rõ nét.