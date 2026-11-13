Audi A8 bị khai tử sau 32 năm

Sau 32 năm và 4 thế hệ, Audi đã chính thức khép lại vòng đời của A8 - mẫu sedan hạng sang đầu bảng của thương hiệu. Chiếc Audi A8 cuối cùng xuất xưởng tại nhà máy Neckarsulm (Đức) vào giữa tháng 10/2026, sau khi hãng ngừng nhận đơn đặt hàng từ đầu năm.

Sau 32 năm và 4 thế hệ, chiếc Audi A8 cuối cùng xuất xưởng tại nhà máy Neckarsulm (Đức) vào giữa tháng 10/2026, sau khi hãng ngừng nhận đơn đặt hàng từ đầu năm.

Việc A8 ngừng sản xuất để lại khoảng trống đáng kể trong danh mục sản phẩm của Audi. Một phần vai trò của mẫu sedan đầu bảng này có thể được thay thế bởi Audi Q9, mẫu SUV cỡ lớn đang được hãng phát triển nhằm cạnh tranh với Mercedes-Benz GLS và BMW X7.

Dù vậy, Audi hiện chưa xác nhận kế hoạch phát triển mẫu xe kế nhiệm trực tiếp A8. Theo tạp chí Auto Motor und Sport, hãng xe Đức được cho là đang đàm phán với Huawei để sử dụng nền tảng kiến trúc xe của đối tác Trung Quốc, qua đó phát triển một mẫu sedan hạng sang mới dành cho thị trường này.

Audi được cho là đang đàm phán với Huawei để sử dụng nền tảng kiến trúc xe của đối tác Trung Quốc. Rất có thể, dự án này sẽ chia sẻ công nghệ với dòng sedan cỡ lớn Maextro S800, vốn được trang bị cấu hình BEV lẫn EREV.

Thông tin về dự án vẫn còn hạn chế, bao gồm cả khả năng mẫu xe có được phân phối bên ngoài Trung Quốc hay không. Nếu được triển khai, đây sẽ là một sản phẩm tiếp nối chiến lược phát triển xe Audi tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới, tương tự E5 Sportback và E7X mang thương hiệu AUDI. Cả 2 đều được phát triển với sự hợp tác của tập đoàn SAIC Motor.

Một trong những nguyên nhân chính khiến Audi quyết định dừng sản xuất A8 là doanh số ngày càng suy giảm. Tại Mỹ, lượng xe bán ra từng đạt đỉnh hơn 6.000 chiếc vào năm 2013, nhưng liên tục đi xuống trong những năm tiếp theo. Đến năm 2025, doanh số mẫu sedan này chỉ còn 1.406 chiếc. Trong khi đó, các đối thủ trực tiếp vẫn duy trì sức tiêu thụ tốt hơn đáng kể. BMW bán được 11.393 chiếc 7 Series tại Mỹ trong năm 2025, còn Mercedes-Benz đạt 7.408 chiếc S-Class.

Việc Audi A8 ngừng sản xuất để lại khoảng trống đáng kể trong danh mục sản phẩm của thương hiệu. Một phần vai trò của mẫu sedan đầu bảng này có thể được thay thế bởi mẫu SUV cỡ lớn Audi Q9.

Với khoảng cách doanh số ngày càng lớn, cùng nền tảng đã tồn tại gần một thập kỷ, Audi A8 khó có thể tiếp tục cạnh tranh trước những đối thủ liên tục được làm mới. Sau 32 năm, mẫu sedan từng đại diện cho đỉnh cao công nghệ và sự sang trọng của Audi chính thức khép lại hành trình, trong khi tương lai của một mẫu xe kế nhiệm vẫn còn bỏ ngỏ.