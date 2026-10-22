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Xe

BYD Sealion 5 chốt giá bán tại Việt Nam

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Sau gần một tháng hé lộ thông tin mở bán, BYD Sealion 5 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Việt với giá từ 659 triệu đồng sau ưu đãi.

Từ giai đoạn tháng 9, BYD Sealion 5 đã sớm được hãng xe Trung Quốc mang đến một số sự kiện giới thiệu riêng dành cho giới truyền thông, hé lộ thông tin sớm mở bán tại Việt Nam.

Đến nay, mẫu SUV plug-in hybrid vừa chính thức được mở bán với 2 phiên bản gồm Essensial và Premium, giá niêm yết dao động 739-789 triệu đồng.

Trong thời gian ra mắt, 1.000 khách hàng đầu tiên được hưởng mức giá ưu đãi là 659 triệu và 709 triệu đồng. Cả 2 phiên bản được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan.

Với mức giá này, BYD Sealion 5 trở thành một trong những mẫu SUV có giá bán cạnh tranh nhất phân khúc SUV đô thị cỡ trung tầm giá dưới một tỷ đồng, sẵn sàng cạnh tranh cùng loạt đối thủ đồng hương như Geely EX5 PHEV (789-969 triệu đồng) hay Jaecoo J7 SHS-P (969 triệu đồng)...

BYD Sealion 5 áp dụng giá ưu đãi từ 659 triệu đồng cho 1.000 khách đầu tiên. Ảnh: Đan Thanh.
BYD Sealion 5 áp dụng giá ưu đãi từ 659 triệu đồng cho 1.000 khách đầu tiên. Ảnh: Đan Thanh.

Các kích thước dài x rộng x cao của BYD Sealion 5 lần lượt 4.735 x 1.860 x 1.710 mm, chiều dài cơ sở 2.712 mm. Khoảng sáng gầm của mẫu SUV cỡ C đạt 175 mm. Điểm khác biệt của 2 phiên bản đa phần nằm ở công nghệ bên trong khoang lái và trang bị hỗ trợ người lái, trang bị an toàn cũng như sức mạnh động cơ.

Các tính năng như ghế lái chỉnh điện, cốp điện, màn hình trung tâm 12,3 inch hay hệ thống ADAS nâng cao, camera 360,...chỉ xuất hiện trên bản Premium.

Hệ thống DM-i Super Hybrid trên BYD Sealion 5 kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L với motor điện công suất cao và pin Blade, cung cấp công suất đầu ra tối đa 214 mã lực.

Ở bản Essential, xe được trang bị bộ pin dung lượng 13,08 kWh, cho phạm vi hoạt động tổng hợp khoảng 1.150 km/lần sạc theo chuẩn NEDC. Ở bản Premium, dung lượng pin được tăng lên thành 18,3 kWh, giúp tổng quãng đường hoạt động tăng thành 1.200 km.

Tuy nhiên tại sự kiện, ông Võ Minh Lực, COO của BYD Việt Nam khẳng định mẫu SUV PHEV bản Premium có khả năng di chuyển thực tế đạt mốc 1.847 km sau một lần sạc pin và đổ xăng tại Thái Lan.

Theo ông Võ Minh Lực, chiếc Sealion 5 có thể di chuyển hơn 1.800 km/lần sạc ở bài kiểm tra thực tế tại Thái Lan. Ảnh: Đan Thanh.
Theo ông Võ Minh Lực, chiếc Sealion 5 có thể di chuyển hơn 1.800 km/lần sạc ở bài kiểm tra thực tế tại Thái Lan. Ảnh: Đan Thanh.

Trong số 2 phiên bản, chỉ duy nhất tùy chọn Premium sở hữu cổng sạc nhanh DC, trong khi bản Essential dùng cổng sạc AC.

Có thể nói sau ưu đãi từ 659 triệu đồng giúp BYD Sealion 5 tạo được lợi thế lớn trong phân khúc SUV đô thị cỡ C vốn đang hiện hữu quá nhiều đối thủ mạnh như hiện tại.

Đối thủ chờ sẵn mẫu xe mới của BYD gồm Mazda CX-5, Honda CR-V, Ford Territory, Kia Sportage hay Hyundai Tucson. Đây đều là những cái tên đã khẳng định tên tuổi và vị thế trên thị trường xe Việt.

tech.zingnews.vn
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#BYD Sealion 5 #SUV hybrid #Việt Nam #giá xe #xe điện

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