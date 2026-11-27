Tuyến xe buýt số 12 từ bến xe Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) đi ga Vinh (tỉnh Nghệ An).

Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã có quyết định công bố mở tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt số 12 , từ Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) đi ga Vinh (tỉnh Nghệ An) và ngược lại.

Tuyến có cự ly khai thác 80km, với điểm đầu tại bến xe Hương Khê (xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), điểm cuối tại Ga Vinh (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An).

Lộ trình cụ thể: Bến xe Hương Khê – đường Hồ Chí Minh – Quốc lộ 15 (Hà Linh) – Ngã ba Khe Giao – Ngã ba Đồng Lộc – đường tỉnh 548 (xã Can Lộc) – Quốc lộ 1 (Hồng Lĩnh, Nghi Xuân) – Cầu Bến Thủy I – đường Nguyễn Du – Lê Duẩn – Trần Phú – Phan Đình Phùng – Trần Hưng Đạo – Trường Chinh – Lê Ninh – Ga Vinh và ngược lại.

Tuyến xe do Công ty Cổ phần Vận tải hành khách Tuấn Khánh khai thác với số lượng xe tối thiểu là 7 chiếc, sức chứa 40 chỗ.

Giá vé chặng từ 15.000 đồng/lượt tới tối đa 75.000 đồng/lượt, tùy quãng đường di chuyển; vé tháng học sinh dưới 10km là 450.000 đồng/tháng; vé tháng phổ thông là 850.000 đồng/tháng.

Việc đưa tuyến xe buýt Hương Khê – Ga Vinh vào hoạt động góp phần mở rộng mạng lưới giao thông công cộng, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại, học tập, khám chữa bệnh, làm việc và giao thương giữa tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Nghệ An.