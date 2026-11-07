Nên thay dầu động cơ trước hay sau chuyến đi dài?

Nên thay dầu trước hay sau chuyến đi?

Thay dầu động cơ định kỳ là một trong những công việc bảo dưỡng quan trọng, giúp bôi trơn các chi tiết, hạn chế ma sát, hỗ trợ tản nhiệt và giảm sự mài mòn trong quá trình vận hành.

Nếu chuyến đi dài sắp tới trùng với thời điểm thay dầu theo khuyến nghị của nhà sản xuất, chủ xe nên thực hiện bảo dưỡng trước khi khởi hành. Việc này giúp động cơ được bôi trơn đúng yêu cầu, đồng thời hạn chế nguy cơ phải dừng xe giữa hành trình để tìm gara bảo dưỡng.

Ngoài ra, chủ động thay dầu trước chuyến đi còn giúp người lái tiết kiệm thời gian, thuận tiện sắp xếp lịch trình và tránh những bất tiện khi phải tìm kiếm cơ sở sửa chữa tại địa điểm xa lạ.

Thay dầu động cơ định kỳ là một trong những công việc bảo dưỡng quan trọng

Ngược lại, nếu xe vẫn còn trong thời hạn sử dụng dầu theo khuyến nghị và chuyến đi không khiến xe vượt quá mốc bảo dưỡng, chủ xe có thể tiếp tục sử dụng và thay dầu sau khi trở về. Không nhất thiết phải thay dầu trước mỗi chuyến đi dài nếu dầu động cơ vẫn đáp ứng yêu cầu sử dụng.

Điều quan trọng là cần căn cứ vào hướng dẫn của nhà sản xuất, quãng đường đã di chuyển, thời gian sử dụng dầu và điều kiện vận hành thực tế. Những xe thường xuyên di chuyển trong điều kiện tắc đường, nhiệt độ cao, chở nặng hoặc vận hành ở môi trường nhiều bụi bẩn có thể cần lịch bảo dưỡng phù hợp hơn so với điều kiện thông thường.

Những hạng mục cần kiểm tra trước chuyến đi dài

Bên cạnh dầu động cơ, việc kiểm tra tổng thể phương tiện trước khi khởi hành giúp phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và giảm nguy cơ xảy ra sự cố.

Kiểm tra các loại dung dịch

Người lái cần kiểm tra mức nước làm mát, dầu phanh và các dung dịch khác theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Với xe sử dụng dầu trợ lực lái hoặc có thể kiểm tra dầu hộp số theo quy trình thông thường, cần chú ý đến mức dầu và dấu hiệu rò rỉ.

Lưu ý, không phải mọi mẫu xe đều sử dụng dầu trợ lực lái riêng hoặc có que thăm dầu hộp số để người dùng tự kiểm tra. Vì vậy, cần thực hiện theo hướng dẫn dành riêng cho từng dòng xe.

Kiểm tra lốp xe

Áp suất lốp cần được điều chỉnh theo thông số do nhà sản xuất khuyến nghị, thường được ghi trên nhãn ở khung cửa xe hoặc trong sách hướng dẫn sử dụng. Không nên chỉ dựa vào thông số áp suất tối đa in trên thành lốp.

Ngoài áp suất, người lái cần quan sát bề mặt lốp để phát hiện các dấu hiệu như nứt, phồng, rách, mòn không đều hoặc độ sâu gai lốp không còn đáp ứng yêu cầu. Nếu phát hiện bất thường, nên đưa xe đến cơ sở chuyên môn để kiểm tra trước khi tiếp tục hành trình.

Kiểm tra hệ thống phanh và chiếu sáng

Hệ thống phanh cần hoạt động ổn định, không xuất hiện tiếng kêu bất thường, hiện tượng rung lắc hoặc cảm giác bàn đạp phanh khác thường. Nếu có dấu hiệu bất thường, cần kiểm tra và khắc phục trước khi khởi hành.

Đồng thời, người lái nên kiểm tra đèn pha, đèn hậu, đèn phanh, đèn xi nhan và các thiết bị chiếu sáng khác. Đây là những bộ phận quan trọng, giúp tăng khả năng quan sát và bảo đảm phương tiện dễ được nhận diện khi di chuyển ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu.

Kiểm tra ắc quy và khoang động cơ

Ắc quy yếu có thể khiến xe khó khởi động hoặc không thể khởi động, gây gián đoạn hành trình. Chủ xe nên chú ý đến các dấu hiệu như khởi động chậm, đèn báo bất thường hoặc tình trạng ăn mòn tại các đầu cực. Nếu nghi ngờ ắc quy suy yếu, nên kiểm tra tại cơ sở chuyên môn.

Ngoài ra, cần quan sát khoang động cơ để phát hiện dấu hiệu rò rỉ dầu, nước làm mát, các đường ống bị nứt hoặc hư hỏng và dây đai có dấu hiệu bất thường. Việc kiểm tra nên được thực hiện khi xe đã đỗ an toàn và động cơ nguội; không mở nắp hệ thống làm mát khi động cơ còn nóng.

Chuẩn bị phương tiện trước chuyến đi dài không chỉ dừng lại ở việc thay dầu động cơ mà còn cần kiểm tra những bộ phận ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành và an toàn.

Chủ xe nên chủ động bảo dưỡng theo khuyến nghị của nhà sản xuất, xử lý các dấu hiệu bất thường trước khi khởi hành và chuẩn bị những vật dụng cần thiết như lốp dự phòng nếu xe được trang bị, bộ dụng cụ sửa chữa cơ bản và thiết bị cảnh báo khẩn cấp.

Tóm lại, nếu xe đã đến hạn thay dầu, nên thực hiện trước chuyến đi dài. Nếu chưa đến hạn, không cần thay dầu chỉ vì sắp đi xa; thay vào đó, hãy kiểm tra tình trạng dầu và các hạng mục quan trọng khác để bảo đảm phương tiện luôn trong trạng thái vận hành tốt.