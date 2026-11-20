Biểu tượng hãng sản xuất ô tô Ford. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Hãng sản xuất ô tô này cho biết, hoạt động sản xuất pin tại nhà máy trị giá 3 tỷ USD ở thành phố Marshall (bang Michigan), cách thành phố Detroit khoảng 160 km về phía Tây, đã bắt đầu từ tháng trước và các sản phẩm pin hiện đang được xuất xưởng. Số pin này sẽ được sử dụng trong các mẫu xe thử nghiệm thuộc dòng xe bán tải điện cỡ nhỏ Fathom mà Giám đốc điều hành (CEO) Jim Farley từng quảng bá là có khả năng cạnh tranh với Tesla và các doanh nghiệp Trung Quốc.

Hoạt động sản xuất này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với hãng sản xuất ô tô có trụ sở tại Detroit, đồng thời là bước tiến tiếp theo hướng tới việc sử dụng pin lithium sắt phosphate (LFP) có chi phí thấp hơn trong các phương tiện giao thông tại Mỹ. Công nghệ này được phát triển tại Mỹ nhưng phần lớn được thương mại hóa tại Trung Quốc.

Quyết định sản xuất pin tại cơ sở có diện tích khoảng 186.000 m2 của Ford đã vấp phải ý kiến trái chiều của một số nhà lập pháp và Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy do mối quan hệ giữa Ford với CATL. Là nhà sản xuất ô tô lớn nhất tại Mỹ, Ford thường xuyên nhấn mạnh nguồn gốc Mỹ, việc làm và hoạt động sản xuất trong nước, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Donald Trump đều thúc đẩy đưa hoạt động sản xuất trở lại Mỹ và mở rộng sản xuất trong nước.

Theo CNBC, Phó Chủ tịch phụ trách các dự án phát triển tiên tiến của Ford Alan Clarke cho biết việc được CATL cấp phép sử dụng công nghệ đã giúp hãng đưa công nghệ hóa học pin chi phí thấp này vào Mỹ nhanh nhất có thể. Phát biểu trong chuyến tham quan nhà máy hôm 17/11, ông Clarke cho rằng nếu muốn tiến tới khả năng sản xuất xe điện có giá cả phải chăng tại Mỹ thì cũng cần thực hiện điều đó theo cách nhanh nhất có thể. CATL là doanh nghiệp lớn nhất thế giới và điều đó có nghĩa họ là nhà cung cấp tốt nhất để giúp công ty tiếp cận công nghệ này, đồng thời hỗ trợ công ty tự học cách sản xuất pin LFP.

Nhà máy sản xuất pin của Ford tại Marshall dự kiến có khả năng sản xuất 40 cell pin mỗi phút, tương đương công suất 20 gigawatt-giờ (GWh) mỗi năm, phục vụ xe điện và hoạt động kinh doanh lưu trữ năng lượng của công ty. Con số này thấp hơn so với kế hoạch ban đầu là đạt công suất tối đa 40 GWh mỗi năm, trong bối cảnh hãng sản xuất ô tô và toàn ngành công nghiệp đang thu hẹp kế hoạch phát triển xe điện.

Ford cho biết tốc độ sản xuất này sẽ giúp giảm chi phí pin và nhà máy vẫn còn không gian để mở rộng công suất nếu cần thiết. Nhà máy được tự động hóa ở mức độ cao, song Ford cho biết hoạt động chứng nhận các quy trình sản xuất vẫn đang ở giai đoạn đầu. Ford dự kiến tăng sản lượng pin trong năm tới, trước khi mẫu xe bán tải Fathom được tung ra thị trường vào quý IV/2027.