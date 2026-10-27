Những quy tắc giúp ô tô sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp





Ô tô được trang bị nhiều tính năng an toàn hiện đại, nhưng khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố còn phụ thuộc vào tình trạng kỹ thuật của xe và sự chuẩn bị của người sử dụng. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết cực đoan, ngập lụt hoặc khi có yêu cầu sơ tán, việc chủ động chuẩn bị phương tiện có thể góp phần giảm thiểu rủi ro.

Dưới đây là 7 quy tắc quan trọng giúp chủ xe nâng cao khả năng ứng phó trong các tình huống khẩn cấp.

Bảo dưỡng xe định kỳ

Duy trì xe trong tình trạng kỹ thuật tốt là yếu tố quan trọng để hạn chế nguy cơ hỏng hóc khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Chủ xe cần tuân thủ lịch bảo dưỡng của nhà sản xuất, kiểm tra dầu động cơ, hệ thống phanh, ắc quy, đèn chiếu sáng và các bộ phận thiết yếu khác.

Việc phát hiện, khắc phục sớm những dấu hiệu bất thường sẽ giúp xe vận hành ổn định hơn, hạn chế sự cố trong quá trình di chuyển hoặc sơ tán.

Duy trì xe trong tình trạng kỹ thuật tốt là yếu tố quan trọng để hạn chế nguy cơ hỏng hóc khi xảy ra tình huống khẩn cấp

Chuẩn bị bộ dụng cụ và vật dụng khẩn cấp

Khoang hành lý nên có sẵn bộ dụng cụ phục vụ các tình huống khẩn cấp, gồm bộ sơ cứu y tế, chăn ấm, quần áo dự phòng, nước uống, thực phẩm đóng gói, đèn pin và các vật dụng cần thiết khác.

Ngoài ra, chủ xe nên chuẩn bị sạc dự phòng, bộ dụng cụ sửa chữa cơ bản và các thiết bị hỗ trợ phù hợp với điều kiện sử dụng. Những vật dụng này có thể phát huy tác dụng khi xe gặp sự cố giữa đường hoặc người ngồi trên xe phải chờ cứu hộ trong thời gian dài.

Duy trì đủ nhiên liệu hoặc mức pin cần thiết

Chủ xe nên chủ động tiếp nhiên liệu, không chờ đến khi bình xăng gần cạn mới tìm trạm tiếp nhiên liệu. Mức nhiên liệu tối thiểu khoảng một phần tư bình có thể được xem là ngưỡng tham khảo trong điều kiện thông thường; khi có cảnh báo thời tiết nguy hiểm hoặc nguy cơ phải sơ tán, nên chuẩn bị sớm hơn.

Đối với xe điện, cần kiểm tra dung lượng pin và chủ động sạc trước khi di chuyển. Đồng thời, nên tính toán quãng đường, vị trí trạm sạc và phương án dự phòng nếu hạ tầng bị gián đoạn.

Kiểm tra lốp xe thường xuyên

Lốp xe ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bám đường, phanh và kiểm soát phương tiện. Vì vậy, chủ xe cần kiểm tra áp suất lốp theo khuyến nghị của nhà sản xuất, đánh giá độ mòn, phát hiện vết nứt hoặc hư hỏng và thay lốp khi cần thiết.

Lốp dự phòng, kích nâng và dụng cụ tháo lắp bánh xe cũng cần được kiểm tra để bảo đảm có thể sử dụng khi xảy ra sự cố. Trước những chuyến đi dài hoặc khi thời tiết diễn biến phức tạp, việc kiểm tra tổng thể lốp xe càng cần được chú trọng.

Sắp xếp khoang hành lý khoa học

Không gian chứa đồ cần được bố trí gọn gàng, ưu tiên những vật dụng phục vụ ứng phó khẩn cấp. Việc loại bỏ đồ đạc không cần thiết giúp người sử dụng dễ dàng tìm kiếm và lấy nhanh các thiết bị khi cần.

Đồng thời, các vật dụng phải được cố định chắc chắn để tránh xê dịch khi phanh gấp hoặc xảy ra va chạm. Những đồ dùng cần thiết như bộ sơ cứu, đèn pin và nước uống nên được đặt ở vị trí dễ tiếp cận.

Chuẩn bị phương án định vị thay thế

Trong tình huống mất sóng điện thoại, gián đoạn kết nối Internet hoặc hệ thống định vị trực tuyến không hoạt động, người lái có thể gặp khó khăn khi tìm đường.

Để chủ động ứng phó, chủ xe nên tải bản đồ ngoại tuyến, kiểm tra hệ thống định vị GPS tích hợp trên xe và chuẩn bị bản đồ giấy khi cần thiết. Trước chuyến đi, việc tìm hiểu các tuyến đường thay thế, vị trí trạm nhiên liệu và những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở cũng giúp hạn chế rủi ro.

Lựa chọn phương tiện phù hợp với điều kiện địa phương

Loại xe và các trang bị đi kèm có thể ảnh hưởng đến khả năng ứng phó trong những điều kiện vận hành khác nhau. Xe dẫn động bốn bánh có thể mang lại lợi thế trên một số địa hình khó, nhưng không đồng nghĩa với việc xe có thể an toàn vượt qua mọi khu vực ngập sâu hoặc đường bị sạt lở.

Bên cạnh đó, hệ thống sưởi, điều hòa, không gian chứa đồ và các tính năng hỗ trợ an toàn cũng góp phần nâng cao sự tiện nghi, hỗ trợ người ngồi trên xe khi phải chờ đợi trong thời gian dài. Chủ xe cần cân nhắc điều kiện địa hình, khí hậu và nhu cầu sử dụng thực tế để lựa chọn phương tiện phù hợp.

Chuẩn bị ô tô ứng phó khẩn cấp không chỉ dừng lại ở việc bảo dưỡng phương tiện hay trang bị vật dụng cần thiết, mà còn đòi hỏi người lái xây dựng phương án di chuyển an toàn. Khi có cảnh báo thiên tai, cần theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng, xác định tuyến đường phù hợp và tuân thủ hướng dẫn sơ tán.

Đặc biệt, không nên cố lái xe qua vùng nước ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc tuyến đường đã được cảnh báo nguy hiểm. Trong những tình huống này, ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo vệ tính mạng, không đánh đổi sự an toàn để tiếp tục hành trình.