Cọc 10 triệu đồng, nhận ưu đãi 10 triệu đồng

Ra mắt ngày 12/11/2026, VinFast VF 5 mới được giới thiệu với hai phiên bản Green và Premium, đi cùng chương trình ưu đãi dành cho khách đặt cọc sớm từ ngày 12/11 đến hết ngày 18/11, tạo sức hút với những khách hàng đang lên kế hoạch đổi xe tối ưu chi phí.

Cụ thể, khách hàng đặt cọc 10 triệu đồng trong thời gian trên được hỗ trợ 10 triệu đồng vào giá xe. Phiên bản Green tối ưu cho kinh doanh dịch vụ có giá niêm yết 460 triệu đồng, còn 450 triệu đồng sau ưu đãi. Phiên bản Premium dành cho gia đình từ mức niêm yết 540 triệu đồng còn 530 triệu đồng.

VinFast nhận đặt cọc qua website và hệ thống đại lý phân phối trên toàn quốc. Xe dự kiến được bàn giao từ sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Với thời điểm giao xe này, VF 5 mới tiếp tục được hưởng chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cho ô tô điện đang áp dụng đến hết năm 2030, tăng thêm lợi thế về chi phí so với các dòng xe xăng cùng phân khúc.

Đơn cử, VF 5 Premium mua với giá ưu đãi 530 triệu đồng có chi phí lăn bánh dự kiến khoảng 546,1 triệu đồng tại Hà Nội. Con số này bao gồm lệ phí đăng ký, cấp biển số, chi phí hồ sơ kiểm định, phí sử dụng đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc một năm.

Để đối chiếu, một chiếc xe xăng có giá bán tương đương như Kia Sonet 1.5L Luxury sẽ phát sinh thêm khoản lệ phí trước bạ khoảng 63 triệu đồng tại cùng khu vực đăng ký. Cộng các khoản phí lăn bánh tương ứng, tổng chi phí dự kiến khoảng 608,6 triệu đồng.

Việc sử dụng xe điện cũng thuận tiện nhờ mạng lưới trạm sạc V-Green phủ rộng trên toàn quốc, hiện diện tại chung cư, trung tâm thương mại và dọc các tuyến cao tốc. VF 5 được bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km, pin được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km. Hệ thống gần 450 xưởng dịch vụ VinFast trên toàn quốc hỗ trợ bảo dưỡng, sửa chữa và bảo hành, thuận tiện cho chủ xe chăm sóc phương tiện trong suốt quá trình sử dụng.

Nhiều tiện ích cho nhu cầu sử dụng đô thị

Bên cạnh giá bán hợp lý, VF 5 mới thu hút sự quan tâm nhờ thiết kế trẻ trung và các tiện ích thiết thực. Phần đầu xe nổi bật với dải trang trí hình cánh chim mạ chrome kết hợp cụm đèn LED Projector. La-zăng hợp kim 17 inch tạo vẻ khỏe khoắn, trong khi đuôi xe có cụm đèn hậu LED và đèn phanh trên cao. Dáng xe SUV gọn gàng với chiều dài chưa tới 4 m cũng thuận lợi khi di chuyển và đỗ xe trong phố.

Khoang nội thất được bố trí để người dùng thuận tiện điều khiển xe và sử dụng các tiện ích. Màn hình trung tâm 10,1 inch hỗ trợ thao tác trực quan. Phanh tay điện tử thay thế cần phanh tay truyền thống, góp phần tăng không gian chứa đồ ở khu vực giữa hai ghế trước. Ngoài ra, công nghệ Phone As A Key cho phép dùng điện thoại để đóng, mở cửa và khởi động xe mà không cần mang theo chìa khóa vật lý.

Ở bản Premium, xe được trang bị camera 360 độ để quan sát quanh xe, căn khoảng cách khi lùi đỗ hoặc đi qua lối hẹp. Tính năng Auto-Hold hỗ trợ giữ xe đứng yên lúc dừng chờ, giảm thời gian phải giữ chân phanh. Cruise Control duy trì tốc độ đã cài đặt, nên người lái bớt phải giữ chân ga liên tục khi di chuyển trên cao tốc hay đường trường.

Sự thoải mái còn được chú trọng ở hàng ghế thứ hai. Lưng ghế có độ ngả dễ chịu, khoảng để chân rộng và phần đệm đỡ đùi được bố trí hợp lý cho tư thế ngồi thư giãn. Cửa gió điều hòa phía sau đưa luồng khí mát trực tiếp tới hành khách, thiết thực khi chở người thân trong thời tiết nắng nóng. Xe được trang bị 6 túi khí.

Khả năng di chuyển cũng đáp ứng đa dạng mục đích sử dụng. VF 5 Green có bộ pin dung lượng 37,23 kWh, đi tới 320 km sau mỗi lần sạc đầy. Bản Premium dùng pin 43 kWh, cho tầm vận hành tới 370 km, phù hợp từ đi làm hằng ngày tới những chuyến về quê, đi chơi cuối tuần.

Với nhiều tiện ích cho cả người lái và hành khách, cùng lợi thế về chi phí mua và sử dụng, VF 5 mới là lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng muốn sở hữu một chiếc SUV đô thị đa dụng.