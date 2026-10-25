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Volkswagen triệu hồi gần 72.700 xe điện trên toàn cầu do lỗi pin

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Hãng ô tô Đức Volkswagen đang triệu hồi hơn 72.000 xe điện trên toàn cầu để kiểm tra, sửa chữa do pin bị lỗi, có thể gây cháy trong những trường hợp đặc biệt.

Tập đoàn Volkswagen triệu hồi gần 72.700 xe điện trên toàn cầu để kiểm tra và khắc phục lỗi pin cao áp có nguy cơ quá nhiệt, trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến cháy.

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Volkswagen triệu hồi gần 72.700 xe điện trên toàn cầu do lỗi pin. (Ảnh minh hoạ)

Đợt triệu hồi chủ yếu liên quan đến các mẫu Volkswagen ID.3, ID.4, ID.7 và ID. Buzz, cùng mẫu Cupra Born, được sản xuất trong giai đoạn 2022 - 2025. Lỗi được phát hiện trong các đợt kiểm tra chất lượng nội bộ của hãng.

Đến nay, hãng chưa ghi nhận thiệt hại về người hoặc tài sản liên quan đến sự cố. Trong thời gian chờ kiểm tra, Volkswagen khuyến cáo chủ xe chỉ sạc pin tối đa 80%; tùy từng trường hợp, lỗi có thể được khắc phục bằng cập nhật phần mềm mà không cần thay mô-đun pin.

Theo Tập đoàn Volkswagen, quá trình kiểm tra nội bộ đã phát hiện vấn đề về chất lượng ở một số cell pin, bắt nguồn từ lỗi sản xuất của các nhà cung cấp.

“Trong một số trường hợp hiếm gặp, lỗi này có thể khiến pin chịu tải nhiệt cao hơn. Trong tình huống nghiêm trọng, pin có thể bốc cháy”, Volkswagen cho biết.

Tháng trước, Tập đoàn Volkswagen cũng thông báo triệu hồi hàng triệu ô tô, trong đó có các mẫu xe mang thương hiệu Škoda, do nguy cơ gặp sự cố liên quan đến hệ thống lái.

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#Volkswagen triệu hồi #Hãng ô tô Đức Volkswagen

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