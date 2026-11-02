Thị trường xe điện tuần qua: Lộ diện mẫu xe máy điện có khoang chứa đồ 225 lít

Toyota chuẩn bị sản xuất xe điện tự lái

Phác họa về mẫu Toyota bZ4X phiên bản xe tự lái. (Ảnh: Toyota).

Theo InsideEV, Toyota đang tăng cường hợp tác với Waymo - công ty chuyên xe tự hành và dịch vụ taxi không người lái (robotaxi). Hãng xe Nhật chuẩn bị sản xuất những chiếc SUV điện Toyota bZ phiên bản tự lái sẽ trên cùng dây chuyền với mẫu bZ tiêu chuẩn tại Nhật Bản.

Theo kế hoạch, Toyota sẽ tích hợp hệ thống phần cứng phục vụ công nghệ tự lái của Waymo lên các mẫu xe điện được thiết kế riêng tại nhà máy Takaoka. Những chiếc xe đầu tiên dự kiến trải qua quá trình thử nghiệm và kiểm định ban đầu vào năm 2027.

Đây được xem là bước tiến quan trọng đối với Waymo khi hãng đặt mục tiêu tăng quy mô đội xe lên gấp 5 lần, từ khoảng 4.000 chiếc hiện nay lên 20.000 chiếc vào cuối năm 2027.

Toyota cho biết việc sản xuất xe cho Waymo đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc mở rộng dịch vụ gọi xe tự lái hoàn toàn đầu tiên tại Nhật Bản.

Cứ 100 xe máy bán tăng thêm tại Việt Nam, có 83 xe chạy điện

Số liệu thị trường xe máy Việt Nam những tháng gần đây cho thấy một diễn biến đáng chú ý: phần lớn tăng trưởng mới của toàn ngành đến từ xe điện.

Theo chuyên trang thống kê MotorCycles Data, trong 7 tháng của năm 2026, toàn thị trường tiêu thụ khoảng 1,86 triệu xe hai bánh, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xe máy điện đạt 513.742 chiếc, tăng 97,2%. Ngược lại, theo ước tính, doanh số xe máy xăng chỉ còn tăng 4,4%, đạt khoảng 1,3 triệu chiếc.

Như vậy, tốc độ tăng trưởng của xe điện cao gấp hơn 22 lần xe xăng và gần 5 lần mức tăng chung của toàn ngành. Đáng chú ý hơn, nếu bóc tách lượng xe bán tăng thêm so với cùng kỳ, sự chênh lệch còn lớn hơn.

Tính toán từ số liệu của MotorCycles Data cho thấy, với mức tăng 97,2%, lượng xe điện bán ra trong 7 tháng của năm 2026 đã tăng thêm khoảng 253.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, toàn thị trường chỉ tăng thêm gần 305.000 xe.

Nói cách khác, cứ 100 xe máy bán tăng thêm của toàn thị trường, khoảng 83 chiếc là xe điện. Phân khúc này đã đóng góp hơn 80% phần tăng trưởng doanh số. Thị phần của xe điện qua đó đạt khoảng 27,6%, tăng 10,8 điểm phần trăm so với mức 16,8% cùng kỳ năm trước. Ngược lại, thị phần xe xăng thu hẹp từ 83,2% xuống còn 72,4%.

Những con số cho thấy xe điện đang trở thành đầu kéo tăng trưởng của thị trường xe hai bánh Việt Nam. Trái lại, xe xăng hụt hơi về tốc độ tăng trưởng và ngày càng thu hẹp thị phần.

Lộ diện mẫu xe máy điện có khoang chứa đồ 225 lít

Một mẫu xe máy điện có thiết kế khác lạ được bắt gặp chạy thử trên đường phố Ấn Độ. Theo Rushlane, đây là Qargos F9, mẫu xe của Công ty khởi nghiệp Qargos có trụ sở tại Pune, được phát triển hướng tới những người làm dịch vụ giao hàng.

Hình dung về thiết kế của Qargos F9 trong thực tế. (Ảnh dựng đồ họa: Rushlane).

Khác với xe máy điện thông thường, Qargos F9 bố trí một khoang chứa đồ lớn ngay phía trước người lái. Khoang này có dung tích lên tới 225 lít, lớn hơn khoang hành lý (khi chưa gập ghế) của một số mẫu ô tô mini như VinFast VF 2 (47 lít), Wuling Macaron (123 lít), gần tương đương một số mẫu xe hạng A như Kia Morning (255 lít).

Thiết kế này khiến phần đầu xe kéo dài đáng kể, trong khi yên ngồi được đẩy về phía sau. Khi phần lớn diện tích thân xe dùng cho việc vận chuyển hàng hóa, Qargos F9 chỉ có một chỗ ngồi dành cho người lái.

Về vận hành, Qargos F9 sử dụng động cơ điện BLDC công suất 3,4kW, tương đương khoảng 4,6 mã lực. Bộ pin dung lượng 6,1kWh cho phạm vi hoạt động được công bố khoảng 150km sau mỗi lần sạc đầy. Tốc độ tối đa đạt 80km/h.

Với khả năng chở hàng lớn và phạm vi hoạt động nói trên, Qargos F9 hướng đến các doanh nghiệp giao nhận, dịch vụ vận chuyển hàng hóa chặng cuối và hoạt động kinh doanh nhỏ trong đô thị.