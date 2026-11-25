Nhiều năm qua, lợi nhuận lớn từ thị trường toàn cầu đã giúp các hãng ô tô bù đắp chi phí nhân công và sản xuất ở mức cao tại Đức. Thế nhưng, áp lực cạnh tranh từ Trung Quốc, các rào cản thuế quan tại Mỹ cùng sức mua suy yếu đang dần bào mòn nguồn lợi nhuận này.

Volkswagen, Mercedes-Benz, Bosch và Schaeffler gần đây đều đã công bố kế hoạch cắt giảm hàng nghìn việc làm, thu hẹp đầu tư và cân nhắc phương án đóng cửa một số nhà máy. Những động thái này có thể vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ người lao động.

Ông Andrew Bergbaum, một đối tác tại hãng tư vấn AlixPartners, nhận định hiệu quả đầu tư và lợi nhuận đi xuống báo hiệu một "mùa đông khắc nghiệt" trong các cuộc đàm phán giữa doanh nghiệp và người lao động.

Nhà máy sản xuất của Volkswagen (Ảnh: Volkswagen).

Tháng trước, Volkswagen ghi nhận khoản lỗ hoạt động lớn nhất trong hơn một thập kỷ. Trong khi đó, biên lợi nhuận hoạt động của mảng ô tô trong 9 tháng đầu năm tại Mercedes-Benz và BMW lần lượt giảm xuống còn 1,9% và 3,5%, từ mức tương ứng 14,9% và 8,7% cách đây 4 năm.

"Các công đoàn đang rơi vào thế rất khó khi doanh nghiệp không kiếm ra tiền, không đầu tư thêm, còn ban lãnh đạo lại muốn quyết liệt thay đổi", ông Bergbaum nói.

Tâm điểm đàm phán giữa Volkswagen và IG Metall

Căng thẳng thể hiện rõ nhất tại Volkswagen, tập đoàn ô tô lớn nhất châu Âu, khi doanh nghiệp này vừa bước vào vòng đàm phán quan trọng với IG Metall, công đoàn lớn nhất nước Đức, về kế hoạch cắt giảm việc làm và chính sách tiền lương mới. IG Metall tuyên bố sẽ phản đối quyết liệt các yêu cầu của công ty.

Ông Thorsten Groeger, trưởng đoàn đàm phán tiền lương của công đoàn với Volkswagen, khẳng định khả năng đạt được thỏa thuận trong năm nay là "điều không thể", vì đề nghị của Volkswagen là một sự xúc phạm đối với người lao động.

Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, với mức lương 65 euro (tương đương 71 USD) mỗi giờ, công nhân ngành ô tô Đức thuộc nhóm được trả lương cao nhất thế giới, cao gấp 1,5 lần so với đồng nghiệp ở Mỹ, và cao gấp 3 lần so với công nhân ở Ba Lan.

Volkswagen cho biết cần phải cắt giảm chi phí mạnh tay để duy trì sức cạnh tranh. Hãng đặt mục tiêu hoàn tất kế hoạch đối với các nhà máy tại châu Âu trước cuối tháng 6/2027. Trong đó, hãng đang xây dựng lộ trình cho 4 cơ sở tại Đức mà theo Volkswagen, hiện chưa có kế hoạch sản xuất mẫu xe kế nhiệm.

Mercedes-Benz vừa đưa ra một tuyên bố đáng lo ngại trong bối cảnh hãng nỗ lực cắt giảm chi phí trước áp lực ngày càng gia tăng của ngành công nghiệp ô tô (Ảnh: Mercedes-Benz).

Theo Volkswagen, các nhà máy này có thể được chuyển đổi để phục vụ mục đích quân sự hoặc sản xuất xe cho thị trường Trung Quốc. Nếu không còn phương án nào khác, các cơ sở này có thể phải đóng cửa trong thập kỷ tới.

IG Metall đe dọa tổ chức đình công tại Volkswagen từ ngày 1/1/2027 nếu hai bên không đạt được thỏa thuận. Các cuộc đình công kéo dài một ngày đã diễn ra tại BMW và Audi, thương hiệu thuộc tập đoàn Volkswagen.

"Chúng ta phải đảm bảo vượt qua được giai đoạn khó khăn này và các doanh nghiệp không rơi vào cảnh vỡ nợ trong trung hạn. IG Metall cũng phải hiểu điều đó", ông Daniel Bauer, người đứng đầu Hiệp hội Bảo vệ Nhà đầu tư SdK của Đức, nhận định.

Áp lực không chỉ đè nặng lên các nhà sản xuất ô tô. Theo nghiên cứu của Roland Berger và Lazard, biên lợi nhuận hoạt động bình quân của các nhà cung cấp linh kiện ô tô châu Âu trong năm nay dự kiến chỉ còn 2,9%, giảm mạnh so với mức 7,1% năm 2018. Mức sụt mạnh này lớn hơn so với các đối thủ Trung Quốc, vốn có biên lợi nhuận giảm từ 9% xuống 5,8%.

Ông Felix Mogge, đối tác tại Roland Berger, cho rằng việc tiếp tục cắt giảm chi phí theo cách thông thường sẽ không đủ để giải quyết vấn đề.

Khó khăn của ngành cũng hiện rõ qua số liệu việc làm. Theo Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, số lao động trong ngành ô tô nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng ít nhất 21 năm qua.

Robotaxi Tesla Cybercab sẽ được lắp ráp tại Đức (Ảnh: Tesla).

Tuần trước, Tesla công bố khoản đầu tư 3 tỷ euro để mở rộng nhà máy gần Berlin, chỉ bốn ngày sau khi Mercedes-Benz tuyên bố tạm dừng đầu tư tại Đức. Sự tương phản này cho thấy khoảng cách ngày càng rõ giữa các hãng xe lâu đời và những nhà sản xuất mới gia nhập thị trường.

Các hãng ô tô Đức đang sản xuất ít xe hơn trong bối cảnh doanh số ở nước ngoài đi xuống. Theo số liệu của Hiệp hội Công nghiệp ô tô Đức (VDA) và Cơ quan Thống kê Đức, doanh số xe tại thị trường nước ngoài đã giảm gần 8% trong giai đoạn 2023-2025.

Theo ông Marco Santino, đối tác tại hãng tư vấn quản lý Oliver Wyman, làn sóng cắt giảm nhân sự có thể còn tiếp diễn khi các hãng xe tìm kiếm giải pháp tái cấu trúc sâu rộng hơn, thay vì "những đợt sa thải nhỏ lẻ chỉ nhằm giảm công suất nhưng không thực sự giải quyết được vấn đề".