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VinFast sẽ ra mắt hai mẫu xe máy điện mới trong tháng này

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Bộ đôi xe máy điện mới của VinFast, gồm Rasad và Sadie, dự kiến mở bán từ ngày 19/11, thuộc phân khúc cao cấp.

Những ngày gần đây, VinFast liên tục hé lộ hình ảnh của hai mẫu xe máy điện mới dự kiến ra mắt trong tháng 11. Qua những hình ảnh này, không khó để nhận ra đó là Rasad và Sadie, thuộc dải sản phẩm 7 mẫu xe điện hoàn toàn mới nằm trong phân khúc cao cấp và thể thao.

Nguồn tin từ đại lý xác nhận hai mẫu xe máy điện mới mà VinFast sắp ra mắt là Rasad và Sadie, dự kiến mở bán từ ngày 19/11.

Hình ảnh hé lộ về mẫu xe điện mới sắp ra mắt của VinFast (Ảnh: VinFast).
Hình ảnh hé lộ về mẫu xe điện mới sắp ra mắt của VinFast (Ảnh: VinFast).

Trong đó, Rasad mang kiểu dáng đặc trưng của dòng xe tay ga maxi-scooter, với tư thế ngồi thoải mái, hướng đến khách hàng nam. Ở nhóm xe máy xăng, những mẫu xe có kiểu dáng tương tự có thể kể đến Honda PCX hay Yamaha NMax 155.

Theo hãng xe Việt, Rasad dự kiến sử dụng động cơ điện đặt ở trung tâm, cho công suất tối đa 7.100W và tốc độ tối đa 100km/h.

VinFast Sadie mang thiết kế trang nhã, với nhiều đường nét bo tròn. Điểm nhấn của xe là cụm đèn pha hình kim cương, hướng đến khách hàng nữ. Xe dự kiến được trang bị động cơ điện đặt ở trung tâm, có công suất tối đa 4.500W và tốc độ tối đa 80km/h.

VinFast Sadie dự kiến có tốc độ tối đa 80km/h (Ảnh: VinFast).
VinFast Sadie dự kiến có tốc độ tối đa 80km/h (Ảnh: VinFast).

Trong nhóm xe máy điện cao cấp của VinFast còn có Saxil, nhưng mẫu xe này chưa được công bố thời điểm ra mắt thị trường. Trong khi đó, dải sản phẩm xe máy điện thể thao dự kiến ra mắt từ quý II/2027, theo công bố của hãng hồi đầu năm.

Năm 2026, VinFast liên tục giới thiệu các sản phẩm mới. Ở mảng xe máy điện, hãng đã ra mắt Amio, Evo, Feliz II, Feliz 2027, Viper, Kinet, Kyo, Evo Grand II, Evo Grand Premia và Evo Grand Limited.

Ở mảng ô tô, những mẫu xe mới bao gồm VF 2, VF MPV 7, VF 8 mới, VF 5 mới, VF 6 mới và VF Wild.

Mảng xe hai bánh của VinFast ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Theo báo cáo sơ bộ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), trong quý III, hãng bàn giao 284.831 xe máy điện và xe đạp điện trên toàn cầu, tăng 137% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thị trường Việt Nam đóng góp 281.409 xe.

Lũy kế 9 tháng, lượng xe hai bánh được bàn giao đạt 714.006 chiếc, tăng 204% so với cùng kỳ. Evo và Feliz là hai mẫu xe đóng góp chủ lực vào doanh số.

dantri.com.vn
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