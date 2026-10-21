VinFast VF 3 là xe điện bán chạy nhất Philippines

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Philippines (CAMPI), sau 8 tháng năm nay, VinFast đã giao đến tay khách hàng tổng 2.906 chiếc VF 3, đưa mẫu xe lên vị trí dẫn đầu nhóm ôtô thuần điện ở quốc gia này.

Tại thị trường này, VF 3 cũng sở hữu hàng loạt lợi thế quen thuộc như ở quê nhà. Xe được bán với 2 phiên bản thuê pin và kèm pin, giá dao động 645.000 - 745.000 PHP, con số cạnh tranh so với các đối thủ thuần điện đang phân phối tại Philippines.

Khách hàng mua mẫu xe điện mini này ở Philippines cũng được hưởng các ưu đãi. Trong đó, nổi bật là chương trình đảm bảo giá trị bán lại và miễn phí sạc tại hệ thống trụ của V-Green tại quốc gia này đến hết ngày 31/3/2029.

VinFast VF 3 bán được 2.906 xe sau 8 tháng tại Philippines. Ảnh: Phương Lâm.

Vị thế của VF 3 tại Philippines cho thấy sự đón nhận tích cực của người tiêu dùng và sự phù hợp của mẫu xe với nhu cầu di chuyển tại thị trường này. Trong khi đó tại quê nhà, mẫu xe điện mini tiếp tục ghi tên mình vào nhóm xe bán chạy nhất thị trường, gánh vác doanh số cho hãng xe nội địa. Sau 9 tháng, VinFast bán được 42.272 chiếc VF 3 tại Việt Nam. Hiện, VF 3 đang được bán với giá khoảng 285 triệu đồng, chưa bao gồm khuyến mại thu xăng đổi điện hay các chương trình kích cầu khác của hãng.

Khách hàng khi mua VF 3 và toàn bộ dải sản phẩm thuần điện của hãng đang được hưởng ưu đãi miễn phí sạc điện ở toàn bộ trụ sạc thuộc hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.