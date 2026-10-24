Bán tải mới của Hyundai sẽ đấu Toyota Hilux và Ford Ranger

Mẫu bán tải cỡ trung mới của Hyundai dự kiến ra mắt trước năm 2030, sử dụng kết cấu khung gầm rời, thiết kế truyền thống và động cơ hybrid.
Giới phân tích nhận định xe bán tải tiếp theo của Hyundai sẽ là lời giải cho những hạn chế mà hãng nhận thấy trên Santa Cruz - mẫu bán tải duy nhất hiện nay của hãng và đã có kế hoạch khai tử. Doanh số Santa Cruz không thực sự ấn tượng khi liên tục bị Ford Maverick bỏ xa. Tình hình kinh doanh của đối thủ Mỹ áp đảo đến mức lượng xe Maverick bán ra trong một tháng vượt tổng doanh số cả năm của Santa Cruz.
Trước thực tế đó, Hyundai dự kiến điều chỉnh chiến lược khi bước vào phân khúc bán tải cỡ trung vốn có tính cạnh tranh gay gắt hơn. Hãng được cho là sẽ rút kinh nghiệm từ Santa Cruz và chuyển sang hướng tiếp cận truyền thống, tương tự phong cách của mẫu concept Boulder.
Về thiết kế, xe nhiều khả năng mang đường nét tương đồng với mẫu Boulder concept: kiểu dáng vuông vức truyền thống, phần đầu và đuôi ngắn tối ưu góc thoát, cabin đôi và thùng hàng phía sau.
Ngoại thất xe dự kiến biến đổi đáng kể tùy theo phiên bản. Hãng có thể phân cấp từ bản tiêu chuẩn giá mềm dẫn động cầu sau cho đến bản off-road cao cấp có giá trên 50.000 USD, sẵn sàng đối đầu trực tiếp với các dòng bán tải địa hình danh tiếng của Toyota hay Ford.
Hình dáng tổng thể của xe chịu ảnh hưởng lớn từ nền tảng khung gầm. Đây sẽ là mẫu xe đầu tiên của Hyundai sử dụng kết cấu khung gầm rời, đồng thời có thể chung nền tảng với một dòng SUV cỡ trung mới - mẫu xe nhiều khả năng sở hữu thiết kế rất gần với bản phác thảo Boulder concept.
Động cơ và trang bị
Động cơ của xe hiện vẫn dừng ở mức dự đoán do thời điểm ra mắt còn xa, nhưng động cơ xăng chắc chắn đóng vai trò chủ đạo. Ông José Muñoz, CEO Hyundai, từng chia sẻ mẫu bán tải mới có thể trang bị hệ thống hybrid dùng động cơ 2.5 4 xi-lanh tương tự Palisade. Hệ truyền động này cho công suất 329 mã lực và mô-men xoắn 339 Nm trên Palisade, nhưng để đáp ứng nhu cầu kéo và chở hàng nặng của dòng bán tải, Hyundai nhiều khả năng sẽ nâng cấp sức kéo mạnh mẽ hơn.
Để so sánh, Toyota Tacoma Hybrid sở hữu thông số ấn tượng với công suất 437 mã lực, mô-men xoắn 583 Nm, khả năng kéo tới 2,7 tấn và tải trọng thùng hàng hơn 770 kg.
Thời điểm mở bán và giá dự kiến
Hyundai đã xác nhận đang trong quá trình phát triển mẫu bán tải này và dự kiến đưa lên dây chuyền sản xuất trước năm 2030. Về mức giá, xe sẽ định vị cao hơn Santa Cruz (vốn có giá khởi điểm khoảng 30.000 USD). Giới chuyên gia nhận định các phiên bản trang bị tốt của dòng xe mới nhiều khả năng sẽ vượt mốc 40.000 USD khi chính thức mở bán.
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