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Hyundai Palisade thế hệ mới giá từ 1,5 tỷ đồng tại Việt Nam

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Palisade thế hệ mới bán tại Việt Nam chỉ có lựa chọn động cơ hybrid, loại kết hợp máy xăng 2.5 và môtơ, cho tổng công suất 334 mã lực.

Hyundai Palisade 2026 là thế hệ thứ hai của dòng SUV lớn và cao cấp nhất của thương hiệu Hàn. Xe bán ra tại Việt Nam bằng hình thức lắp ráp trong nước tương tự thế hệ cũ.

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Hyundai Palisade 2026

Bề thế, mạnh mẽ là những điểm dễ nhận thấy về ngoại hình của mẫu xe cỡ E. Ở bản mới, tổng thể xe theo phong cách vuông vức, tối giản ở các góc. Mặt ca-lăng, đèn pha hay đèn hậu đều mang thiết kế mới. Riêng dải định vị kiểu 5 đèn LED xếp chồng mỗi bên, ôm trọn lưới tản nhiệt.

Palisade 2026 tăng kích thước so với thế hệ cũ với chiều dài tăng 65-70 mm tùy phiên bản lên thành 5.065 mm, chiều dài cơ sở tăng 70 mm, lên 2.970 mm. Xe có la-zăng 20 inch ở bản thấp (Prestige) và 21 inch ở bản cao (Calligraphy).

Ở thế hệ mới, các đường nét bo tròn xuất hiện dày đặc ở nội thất. Xe sở hữu màn hình kép 12,3 inch, gồm hệ thống thông tin giải trí và cụm đồng hồ, với Android Auto và Apple CarPlay kết nối không dây tiêu chuẩn.

Giao diện vô-lăng của mẫu SUV đầu bảng nhà Hyundai phảng phất phong cách xe Range Rover. Táp-lô thiết kế như dòng chảy thác nước, phân tầng từ trên xuống dưới.

Trang bị tiện nghi cho nội thất thuộc hàng tối tân trên Palisade mới. Tất cả các phiên bản đều có ghế bọc da tiêu chuẩn (bản Calligraphy loại Nappa), âm thanh Bose 14 loa, sưởi và làm mát hàng ghế trước. Bên cạnh đó là điều hòa tự động ba vùng, rèm che nắng hàng ghế sau.

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Nội thất Hyundai Palisade 2026.

Ở bản Calligraphy, ghế lái kèm chức năng massage ba chế độ, nhớ vị trí ghế lẫn vị trí vô-lăng. Tính năng khác bao gồm gương chiếu hậu trong xe dạng kỹ thuật số, màn hình HUD trên kính lái.

Trên Hyundai Palisade 2026, hãng chỉ phân phối cấu hình động cơ hybrid. Hệ truyền động này kết hợp máy xăng 2.5 tăng áp và hai môtơ điện, tổng công suất đạt 334 mã lực, mô-men xoắn 460 Nm. Bản Prestige dẫn động cầu trước, bản Calligraphy dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC.

Tất cả phiên bản đều đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Gói pin lithium-ion cung cấp điện cho môtơ có công suất 1,65 kWh.

Giá các phiên bản như sau:

Phiên bản Hyundai Palisade Giá (tỷ đồng)
Prestige 8 chỗ 1,499
Calligraphy 8 chỗ 1,689
Calligraphy 7 chỗ 1,699

Mức giá 1,499-1,699 tỷ đồng của Palisade ở khoảng giữa phân khúc SUV cỡ E. Các lựa chọn khác cho khách Việt bao gồm VinFast VF 9 thuần điện giá 1,348-1,529 tỷ đồng, Volkswagen Teramont (2,138 tỷ đồng), Toyota Land Cruiser Prado (3,46-3,48 tỷ đồng).

Thành Nhạn/vnexpress.net
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#Hyundai Palisade 2026 #Xe ô tô

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