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Xe

Chery triệu hồi gần 54.000 xe tại Trung Quốc do lỗi gãy trục bánh sau

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Hãng xe Trung Quốc thông báo triệu hồi 53.882 chiếc Tiggo 5x và Omoda tại thị trường nội địa sau sự cố gãy trục sau ở Malaysia.

Theo thông báo ngày 6/11 từ Cục Quản lý Thị trường Quốc gia Trung Quốc (SAMR), đợt triệu hồi áp dụng cho các xe được sản xuất trong khoảng thời gian 6/6/2022-31/12/2023.

Tiggo 5x là dòng xe gầm cao cỡ nhỏ giá rẻ, trong khi Omoda là dòng sản phẩm chủ lực hướng đến thị trường xuất khẩu của Chery. Đợt triệu hồi sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 27/11. Thông báo chỉ nói chung "các mẫu Omoda" mà không nêu rõ sản phẩm cụ thể.

Mẫu Chery Tiggo 5x tại Trung Quốc. Ảnh: Chery
Mẫu Chery Tiggo 5x tại Trung Quốc. Ảnh: Chery

Lỗi trong quá trình sản xuất có thể dẫn đến hiện tượng mối hàn không dính hoặc không ngấu tại vị trí nối giữa tay đòn sau của trục sau và ống lót. Trong điều kiện vận hành khắc nghiệt, mối hàn này có thể gãy, làm hư hỏng khả năng kiểm soát bánh sau và gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Kiểm tra và thay mới trục sau nếu cần thiết

Chery sẽ tiến hành kiểm tra mã ngày sản xuất trên trục sau của các xe thuộc diện ảnh hưởng và thay thế miễn phí toàn bộ bộ phận này nếu xác định thuộc lô hàng bị lỗi.

Không phải tất cả 53.882 xe trong danh sách đều gặp sự cố. Cơ quan quản lý SAMR hiện chưa công bố số lượng xe dự kiến phải thay thế linh kiện cũng như chi tiết theo từng dòng xe.

Một mẫu xe Omoda tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: News18a
Một mẫu xe Omoda tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: News18a

Tay đòn sau đóng vai trò giữ bánh sau đúng vị trí khi hệ thống treo di chuyển. Việc gãy kết nối hàn giữa bộ phận này với ống lót có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ ổn định của xe.

Triệu hồi sau các sự cố Omoda 5 ở nước ngoài

Đợt triệu hồi tại Trung Quốc diễn ra sau sự cố ngày 6/10 ở Malaysia, khi một chiếc Omoda 5 rụng trục sau khi đang chạy. Cục Giao thông đường bộ Malaysia (JPJ) sau đó đã dừng Chứng nhận kiểu loại phương tiện (VTA) cho dòng xe này, đồng nghĩa với việc ngưng đăng ký mới trong thời gian điều tra.

Trước đó, Chery Malaysia đã thực hiện đợt triệu hồi riêng biệt đối với 8.878 xe Omoda 5 (phiên bản C và H) để kiểm tra và thay thế linh kiện miễn phí. Động thái này nối tiếp chiến dịch triệu hồi 600 xe Omoda 5 cũng tại Malaysia vào năm 2024 sau một sự cố gãy trục tương tự. Khi đó, Chery giải thích nguyên nhân là do thiết bị hàn bị lệch chuẩn. Chủ tịch Tập đoàn Chery, ông Yin Tongyue, đã công khai xin lỗi về sự cố này.

Mặc dù đợt triệu hồi tại Trung Quốc có quy mô gấp 6,1 lần so với đợt triệu hồi tại Malaysia, hai chiến dịch này áp dụng cho các nhóm xe khác nhau và chưa xác nhận tỷ lệ linh kiện hỏng thực tế.

SAMR hiện chưa kết luận nguyên nhân chung hay mối liên hệ về lô sản xuất giữa hai thị trường, đồng thời cũng chưa công bố nhà cung cấp trục sau hay cơ sở sản xuất liên quan.

Theo CarNewsChina

vnexpress.net
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Tags:

#Chery triệu hồi #gãy trục sau #Tiggo 5x #Omoda #SAMR Trung Quốc #lỗi mối hàn #triệu hồi ô tô

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