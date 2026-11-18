Xe khách giường nằm được đề xuất giảm tốc độ tối đa từ 80 xuống 70 km/h trên đường đôi và từ 70 xuống 60 km/h trên đường hai chiều.
Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2024/TT-BGTVT về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.
Đáng chú ý, dự thảo đề xuất tách xe khách giường nằm thành nhóm riêng để áp dụng mức tốc độ tối đa thấp hơn xe khách thông thường trên đường ngoài khu đông dân cư.
Theo quy định hiện hành, xe khách giường nằm (chủ yếu trên 28 chỗ) được áp dụng mức tốc độ tối đa 80 km/h trên đường đôi hoặc đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên, 70 km/h trên đường hai chiều hoặc đường một chiều có một làn xe cơ giới. Với xe dưới 28 chỗ, mức này là 90 và 80 km/h.
Tuy nhiên, dự thảo mới đề xuất chuyển xe khách giường nằm sang nhóm phương tiện có tốc độ tối đa thấp hơn. Theo đó, loại xe này được chạy không quá 70 km/h trên đường đôi hoặc đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên, 60 km/h trên đường hai chiều hoặc đường một chiều có một làn xe cơ giới. Cả hai mức đều giảm 10 km/h so với hiện nay.
Như vậy, nếu đề xuất được thông qua, xe khách giường nằm sẽ có giới hạn tốc độ riêng, thay vì áp dụng chung mức tốc độ với nhóm ôtô chở người (ghế ngồi) như quy định hiện hành.
Thời gian qua, nhiều vụ tai nạn liên quan đến xe khách giường nằm gây hậu quả nghiêm trọng. Rạng sáng 21/7, xe giường nằm va vào hộ lan trên quốc lộ 1, đoạn qua Đồng Nai, sau đó bốc cháy khiến 7 người chết, 5 người bị thương. Ngày 6/9, một xe giường nằm tông đuôi xe đầu kéo trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, khiến 5 người bị thương. Đến ngày 15/10, xe giường nằm chở 20 người tông liên hoàn 4 ôtô trên quốc lộ 1, đoạn qua TP HCM.
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