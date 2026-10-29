VinFast VF 6 giá sau ưu đãi từ 587 triệu đồng, thêm cơ hội lên đời ô tô cho gia đình trẻ

Ưu đãi 9%, sớm hiện thực hóa kế hoạch mua ô tô

Vợ chồng anh Hoàng Sang và chị Quỳnh Nhung (cùng 30 tuổi, sống tại Biên Hòa, Đồng Nai) làm việc tại khu công nghiệp gần nhà, đi làm bằng hai chiếc xe máy xăng. Có con gái ba tuổi, anh chị muốn mua ô tô để cả nhà đi chung, bớt vất vả mỗi khi trời mưa. Điều khiến gia đình quyết định sớm hơn dự kiến là đòn bẩy từ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 với ưu đãi 9% cho VinFast VF 6.

Chiếc VF 6 Eco anh chị chọn vì vậy được hỗ trợ 58,14 triệu đồng. Giá sau ưu đãi còn 587,86 triệu đồng, so với mức niêm yết 646 triệu đồng. Với khách hàng mua VF 6 Plus, ưu đãi này tương đương khoản tiết kiệm 62,91 triệu đồng, đưa giá xe từ 699 triệu đồng xuống còn 636,09 triệu đồng.

Chính sách có hiệu lực từ 19/9 đến hết 19/12/2026, áp dụng cho chủ ô tô, xe máy xăng mọi thương hiệu và người đang sở hữu ô tô, xe máy điện VinFast chuyển sang mua ô tô điện VinFast. Xe mới có thể đứng tên người mua hoặc vợ/chồng, con cái, bố mẹ hai bên, anh chị em ruột bên vợ/bên chồng.

Đặc biệt, nhờ chính sách “Mua xe 0 đồng”, khách hàng có thể mua xe mà không cần vốn đối ứng, giảm áp lực khoản trả trước ban đầu cho các gia đình chưa có nhiều tích lũy.

“Gia đình tôi tính mua ô tô từ năm ngoái nhưng cứ lăn tăn vì còn nhiều khoản phải chi. Các chính sách của VinFast tạo điều kiện cho gia đình trẻ mua xe dễ hơn”, chị Nhung cho biết.

Ngoài ra, chủ xe VF 6 còn được miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại hệ thống V-Green đến hết 10/2/2029. Theo anh Sang, đây là khoản tiết kiệm đáng kể trong hơn hai năm tới.

“Tiền xăng hai xe máy mỗi tháng nhà tôi khoảng 800.000 đồng. Giờ đi ô tô mà tiền năng lượng gần như bằng 0, cả nhà lại không phải dầm mưa”, anh Sang chia sẻ.

Chồng hài lòng với không gian, vợ tự tin cầm lái nhờ công nghệ

Tài chính phù hợp là một phần quyết định, anh Sang còn đánh giá cao không gian rộng rãi của VF 6. VinFast VF 6 có chiều dài cơ sở 2.730 mm, hàng ghế sau đủ chỗ bố trí ghế trẻ em và người lớn ngồi cùng. Khi cần chở nhiều đồ, hàng ghế này có thể gập để tăng dung tích chứa đồ lên tối đa 1.576 lít. Phạm vi di chuyển lên tới 485 km sau một lần sạc đầy của phiên bản Eco cũng phù hợp với nhu cầu đi làm và về thăm gia đình của anh chị.

Từ góc nhìn của người mới có bằng lái vài tháng, chị Nhung quan tâm nhiều đến cảm giác điều khiển. Khi lái thử xe tại đại lý, chị chọn chế độ Eco, với phản hồi chân ga nhẹ, dễ điều chỉnh tốc độ. Tính năng tự động giữ phanh duy trì xe đứng yên sau khi dừng và kích hoạt, cho phép chị nhấc chân khỏi bàn đạp trong lúc chờ đèn đỏ.

Khi khởi hành trên dốc, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc giữ lực phanh trong chốc lát để người lái chuyển chân sang ga. Camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau hỗ trợ quan sát, căn khoảng cách khi lùi; cảnh báo điểm mù thông báo về phương tiện ở vùng khuất qua gương.

“VF 6 lớn hơn chiếc xe tôi sử dụng khi tập lái, nhưng không hề khó điều khiển. Xe nhiều tính năng hỗ trợ lái như vậy thì tôi cũng có thể dễ dàng tự xử lý các thao tác, không phải phụ thuộc vào chồng”, chị Nhung nhận xét.

Với vợ chồng anh Sang, chị Nhung, VF 6 đáp ứng được cả nhu cầu đi lại của gia đình lẫn mong muốn tự cầm lái của mỗi người. Mức ưu đãi 9%, chính sách vay mua xe không cần vốn đối ứng và miễn phí sạc dài hạn cũng khiến quyết định mua chiếc ô tô đầu tiên của anh chị được đẩy sớm hơn.