VinFast VF 6 ưu đãi 9%, linh hoạt cả đi phố và đường trường

Mỗi phong cách cầm lái có một lựa chọn

Chị Ngọc Diệp (33 tuổi, nhân viên khách sạn tại Nha Trang, Khánh Hòa) ưu tiên xe êm và dễ điều khiển khi đi làm. Chồng chị, anh Quốc Bảo, làm hướng dẫn viên du lịch, lại thích cảm giác tăng tốc dứt khoát trên những cung đường ven biển. Khi chọn VinFast VF 6, hai vợ chồng tìm được cách dung hòa sở thích nhờ khả năng thay đổi chế độ lái.

Trên VF 6, người dùng có thể tùy chọn giữa ba chế độ Eco – Normal – Sport. Với chị Diệp, Eco là lựa chọn thường xuyên khi di chuyển trong thành phố. Chế độ này có phản hồi bàn đạp ga nhẹ nhàng, thuận tiện điều tiết tốc độ trên những đoạn đường đông.

“Tôi thường chọn chế độ Eco vì thấy mức ga phù hợp với mình, vẫn mượt mà nhưng không bị quá thốc. Chế độ này cũng giúp tiết kiệm điện năng”, chị Diệp cho biết.

Với chế độ Normal, VinFast VF 6 cân bằng giữa phản hồi và sự êm ái, phù hợp cả đường đô thị lẫn cao tốc. Đây là lựa chọn anh Bảo thường dùng khi chở cả nhà đi chơi cuối tuần. Anh muốn xe đáp ứng nhanh khi cần tăng tốc nhưng vẫn giữ nhịp di chuyển dễ chịu cho người ngồi cùng.

Ưu đãi 9%, dễ dàng đổi xe ngay trong năm nay

Còn trên đường trường, anh Bảo thích cảm giác xe phản hồi nhanh mỗi lần nhấn ga nên thường chọn chế độ Sport. Ở chế độ này, với công suất tối đa 150 kW và mô-men xoắn cực đại 310 Nm, chiếc VF 6 Plus có sức kéo đặc biệt mạnh mẽ khi tăng tốc nhập làn cao tốc hoặc lên dốc.

“Ở chế độ này, chỉ cần nhấn ga nhẹ là đã thấy phản hồi. So với chiếc xe xăng tôi từng lái có độ trễ khi tăng tốc, VF 6 thú vị hơn nhiều”, anh Bảo nhận xét.

Song song với đó, hệ thống treo sau đa liên kết góp phần duy trì độ ổn định và sự êm ái khi xe đi qua mặt đường không bằng phẳng. Khối pin đặt dưới sàn góp phần hạ trọng tâm, kết hợp cùng hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo để hỗ trợ vận hành.

Với phạm vi di chuyển lên tới 460 km sau một lần sạc đầy ở bản Plus, VF 6 còn đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày và những chuyến đi chơi xa của vợ chồng chị Diệp. Anh chị cũng có thể dễ dàng lựa chọn điểm dừng sạc theo cung đường và lịch trình của cả nhà nhờ hạ tầng 150.000 cổng sạc phủ khắp 34 tỉnh, thành phố của V-Green.

Đặc biệt, chính sách miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại V-Green đến hết ngày 10/2/2029 giúp anh chị tiết kiệm chi phí năng lượng tối đa trong hơn hai năm tới.

Bên cạnh đó, khách hàng lựa chọn VinFast VF 6 hiện được hỗ trợ 9% giá niêm yết theo chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Phiên bản Eco có giá niêm yết 646 triệu đồng nhận hỗ trợ 58,14 triệu đồng, chỉ còn 587,86 triệu đồng. Phiên bản Plus có giá niêm yết 699 triệu đồng được hỗ trợ 62,91 triệu đồng, chỉ còn 636,09 triệu đồng.

Chương trình áp dụng từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026, dành cho người đang sở hữu ô tô, xe máy xăng bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển sang mua ô tô điện VinFast. Xe mới được đứng tên khách hàng hoặc vợ/chồng, con, bố mẹ hai bên, anh chị em ruột bên vợ/bên chồng.