Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xe

Gần 90 đội đua ôtô tham dự "đại chiến bùn lầy" tại PVOIL VOC 2026

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Giải Đua Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) đã chính thức khai màn, diễn ra trong hai ngày 31/10 - 01/11/2026 tại Hà Nội.

Giải Đua Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) đã chính thức khai màn, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình 19 năm phát triển. Giải Đua năm nay đánh dấu lần đầu tiên PVOIL Cup chính thức gia nhập hệ thống Giải Vô địch Quốc gia, mở ra giai đoạn phát triển mới cho bộ môn đua xe ôtô địa hình tại Việt Nam.

1793420470495-271483259134265892-8052700240447578656-9cd84207b1a8e3ab1269efb3f0d1ca27.jpg
Gần 90 đội đua ôtô tham dự "đại chiến bùn lầy" tại PVOIL VOC 2026.

PVOIL VOC 2026 quy tụ 88 đội đua với 176 vận động viên đến từ khắp các câu lạc bộ ôtô địa hình trên cả nước. Giải diễn ra trong 3 ngày, 30-31/10 và 1/11, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, xã Đoài Phương, Hà Nội.

Với hệ thống đường thi đa dạng trên địa hình đồi đất, rừng và đầm lầy quanh hồ Đồng Mô, mùa giải năm nay hứa hẹn mang đến những màn tranh tài quyết liệt, thử thách giới hạn của các tay lái, đồng thời mở rộng sức hút của một trong những sự kiện thể thao tốc độ được mong đợi nhất năm.

Bước vào mùa giải 2026, PVOIL VOC tiếp tục duy trì vị thế là ngày hội thể thao off-road quy mô lớn nhất cả nước.
Bước vào mùa giải 2026, PVOIL VOC tiếp tục duy trì vị thế là ngày hội thể thao off-road quy mô lớn nhất cả nước.

Bước vào mùa giải 2026, PVOIL VOC tiếp tục duy trì vị thế là ngày hội thể thao off-road quy mô lớn nhất cả nước. Giải đấu được cơ cấu thành 4 hạng thi đấu chuyên biệt: Bán tải Cơ bản, SUV Cơ bản, Nâng cao và Chuyên nghiệp (Mở rộng).

Mỗi phân hạng đại diện cho từng cấp độ kỹ thuật lái, khả năng chịu tải cơ học cũng như trình độ nâng cấp công nghệ trên các dòng xe địa hình.

Giải đấu được cơ cấu thành 4 hạng thi đấu chuyên biệt: Bán tải Cơ bản, SUV Cơ bản, Nâng cao và Chuyên nghiệp (Mở rộng).
Giải đấu được cơ cấu thành 4 hạng thi đấu chuyên biệt: Bán tải Cơ bản, SUV Cơ bản, Nâng cao và Chuyên nghiệp (Mở rộng).

Hạng Bán tải Cơ bản & SUV Cơ bản: Thu hút đông đảo tay đua phong trào và bán chuyên tham dự, tập trung vào kỹ năng làm chủ hệ dẫn động 4x4 nguyên bản, khả năng đọc địa hình và sự ăn ý giữa lái chính - lái phụ trên các sa hình tiêu chuẩn.

Hạng Nâng cao & Chuyên nghiệp (Mở rộng): Nơi phô diễn sức mạnh của những cỗ máy off-road được can thiệp sâu về hệ thống treo, tời kéo, vi sai và động cơ. Đây cũng là tâm điểm cạnh tranh giữa các tên tuổi dày dạn thành tích qua các mùa VOC, mang đến những màn vượt chướng ngại vật đòi hỏi kỹ thuật điều khiển chính xác tuyệt đối.

Không chỉ là sân chơi của các tay đua, PVOIL VOC 2026 còn là lễ hội dành cho người yêu xe và đam mê tốc độ.
Không chỉ là sân chơi của các tay đua, PVOIL VOC 2026 còn là lễ hội dành cho người yêu xe và đam mê tốc độ.

Theo ông Phạm Văn Tài, Phó Giám đốc Sở VH, TT và DL Hà Nội, cho biết: “Việc tổ chức Giải góp phần phát triển phong trào ô tô thể thao theo hướng chuyên nghiệp, an toàn, có tổ chức; tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, nâng cao trình độ. Qua đó, lan tỏa ý thức lái xe an toàn, tinh thần trách nhiệm và phát huy khả năng tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ cộng đồng tại những địa bàn có điều kiện đi lại khó khăn.

Đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh Hà Nội, phát triển du lịch thể thao, huy động nguồn lực xã hội và đóng góp vào sự phát triển kinh tế thể thao của Thủ đô.”

Lịch trình thi đấu và địa điểm tổ chức PVOIL VOC 2026.
Lịch trình thi đấu và địa điểm tổ chức PVOIL VOC 2026.

PVOIL VOC 2026 mở cửa đón khán giả và giới truyền thông trong suốt hai ngày thi đấu chính thức:

Lễ Khai mạc: 08h00 Thứ Bảy, ngày 31/10/2026.

Lễ Bế mạc & Trao giải: 18h00 Chủ Nhật, ngày 01/11/2026.

Địa điểm: Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Xã Đoài Phương, Hà Nội.

Đồng Mô từ lâu đã được xem là "thánh địa" của cộng đồng off-road Việt Nam với địa hình đa dạng gồm đường bùn lầy, dốc trơn, hố sâu và các thử thách nhân tạo được bố trí khoa học, giúp kiểm chứng toàn diện độ bền bỉ cơ khí của phương tiện lẫn bản lĩnh của các tay đua.

kienthuc.net.vn
Link bài gốc Copy link
https://kienthuc.net.vn/gan-90-doi-dua-oto-tham-du-dai-chien-bun-lay-tai-pvoil-voc-2026-post1642669.html

Tin liên quan

Tags:

#Giải Đua Ô tô Địa hình Việt Nam #Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 #PVOIL VOC 2026

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Những đường kẻ màu trên lốp ô tô mới có ý nghĩa gì?

Những đường kẻ màu trên lốp ô tô mới có ý nghĩa gì?

Những đường kẻ màu đỏ, vàng, xanh lá hay xanh dương trên lốp xe mới thường khiến nhiều người tò mò về công dụng. Tuy nhiên, đường kẻ màu trên lốp ô tô không phải dấu hiệu đánh giá chất lượng, độ bám đường hay khả năng vận hành của lốp, mà chủ yếu phục vụ quá trình sản xuất và quản lý tại nhà máy.
Ưu đãi gần 68 triệu đồng, miễn phí sạc, tiết kiệm 46 triệu đồng so với xe xăng: Lợi thế kinh tế áp đảo của VinFast VF MPV 7

Ưu đãi gần 68 triệu đồng, miễn phí sạc, tiết kiệm 46 triệu đồng so với xe xăng: Lợi thế kinh tế áp đảo của VinFast VF MPV 7

Với chính sách hỗ trợ vay tới 100% giá trị xe, người mua VinFast VF MPV 7 không cần vốn đối ứng, đồng thời được hưởng ưu đãi tới 9% từ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Chính sách miễn phí sạc đến 10/2/2029 cũng hỗ trợ giảm đáng kể chi phí sử dụng.
Dòng xe Hybrid nào được người Việt tin dùng nhất?

Dòng xe Hybrid nào được người Việt tin dùng nhất?

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam không ngừng chuyển động, phân khúc xe Hybrid đang ghi nhận những bước tăng trưởng ấn tượng. Vậy đâu là dòng xe Hybrid được người tiêu dùng Việt tin tưởng lựa chọn nhiều nhất trong tháng 9/2026?
Lưu ý khi thay đèn pha ô tô sang đèn LED

Lưu ý khi thay đèn pha ô tô sang đèn LED

Thay đèn pha halogen bằng đèn LED có thể giúp cải thiện khả năng chiếu sáng và giảm mức tiêu thụ điện năng. Tuy nhiên, nếu lựa chọn sản phẩm không phù hợp hoặc lắp đặt sai kỹ thuật, chùm sáng có thể bị sai lệch, gây chói mắt cho xe đối diện và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông.
VinFast VF 6 ưu đãi 9%, linh hoạt cả đi phố và đường trường

VinFast VF 6 ưu đãi 9%, linh hoạt cả đi phố và đường trường

Không cần chọn giữa sự êm ái và cảm giác tăng tốc mạnh mẽ, người dùng VinFast VF 6 có thể chuyển đổi linh hoạt giữa ba chế độ lái Eco, Normal và Sport. Cùng với ưu đãi 9% và chính sách miễn phí sạc, mẫu SUV điện đáp ứng cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn du lịch gia đình.
Honda sắp đổi tên loạt xe hybrid ăn khách

Honda sắp đổi tên loạt xe hybrid ăn khách

Loạt xe hybrid chủ lực của Honda gồm CR-V, Civic, Accord... dự kiến sẽ có cách gọi mới thay cho tên e:HEV vốn đã trở thành thương hiệu của hãng trong nhiều năm qua.
Xe điện cháy phải làm sao?

Xe điện cháy phải làm sao?

Khi xe điện xảy ra cháy nổ, đâu là các giải pháp để dập lửa hiệu quả, tránh cháy lan hay tái cháy?
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!