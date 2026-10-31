Giải Đua Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) đã chính thức khai màn, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình 19 năm phát triển. Giải Đua năm nay đánh dấu lần đầu tiên PVOIL Cup chính thức gia nhập hệ thống Giải Vô địch Quốc gia, mở ra giai đoạn phát triển mới cho bộ môn đua xe ôtô địa hình tại Việt Nam.

Gần 90 đội đua ôtô tham dự "đại chiến bùn lầy" tại PVOIL VOC 2026.

PVOIL VOC 2026 quy tụ 88 đội đua với 176 vận động viên đến từ khắp các câu lạc bộ ôtô địa hình trên cả nước. Giải diễn ra trong 3 ngày, 30-31/10 và 1/11, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, xã Đoài Phương, Hà Nội.

Với hệ thống đường thi đa dạng trên địa hình đồi đất, rừng và đầm lầy quanh hồ Đồng Mô, mùa giải năm nay hứa hẹn mang đến những màn tranh tài quyết liệt, thử thách giới hạn của các tay lái, đồng thời mở rộng sức hút của một trong những sự kiện thể thao tốc độ được mong đợi nhất năm.

Bước vào mùa giải 2026, PVOIL VOC tiếp tục duy trì vị thế là ngày hội thể thao off-road quy mô lớn nhất cả nước.

Bước vào mùa giải 2026, PVOIL VOC tiếp tục duy trì vị thế là ngày hội thể thao off-road quy mô lớn nhất cả nước. Giải đấu được cơ cấu thành 4 hạng thi đấu chuyên biệt: Bán tải Cơ bản, SUV Cơ bản, Nâng cao và Chuyên nghiệp (Mở rộng).

Mỗi phân hạng đại diện cho từng cấp độ kỹ thuật lái, khả năng chịu tải cơ học cũng như trình độ nâng cấp công nghệ trên các dòng xe địa hình.

Giải đấu được cơ cấu thành 4 hạng thi đấu chuyên biệt: Bán tải Cơ bản, SUV Cơ bản, Nâng cao và Chuyên nghiệp (Mở rộng).

Hạng Bán tải Cơ bản & SUV Cơ bản: Thu hút đông đảo tay đua phong trào và bán chuyên tham dự, tập trung vào kỹ năng làm chủ hệ dẫn động 4x4 nguyên bản, khả năng đọc địa hình và sự ăn ý giữa lái chính - lái phụ trên các sa hình tiêu chuẩn.

Hạng Nâng cao & Chuyên nghiệp (Mở rộng): Nơi phô diễn sức mạnh của những cỗ máy off-road được can thiệp sâu về hệ thống treo, tời kéo, vi sai và động cơ. Đây cũng là tâm điểm cạnh tranh giữa các tên tuổi dày dạn thành tích qua các mùa VOC, mang đến những màn vượt chướng ngại vật đòi hỏi kỹ thuật điều khiển chính xác tuyệt đối.

Không chỉ là sân chơi của các tay đua, PVOIL VOC 2026 còn là lễ hội dành cho người yêu xe và đam mê tốc độ.

Theo ông Phạm Văn Tài, Phó Giám đốc Sở VH, TT và DL Hà Nội, cho biết: “Việc tổ chức Giải góp phần phát triển phong trào ô tô thể thao theo hướng chuyên nghiệp, an toàn, có tổ chức; tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, nâng cao trình độ. Qua đó, lan tỏa ý thức lái xe an toàn, tinh thần trách nhiệm và phát huy khả năng tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ cộng đồng tại những địa bàn có điều kiện đi lại khó khăn.

Đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh Hà Nội, phát triển du lịch thể thao, huy động nguồn lực xã hội và đóng góp vào sự phát triển kinh tế thể thao của Thủ đô.”

Lịch trình thi đấu và địa điểm tổ chức PVOIL VOC 2026.

PVOIL VOC 2026 mở cửa đón khán giả và giới truyền thông trong suốt hai ngày thi đấu chính thức:

Lễ Khai mạc: 08h00 Thứ Bảy, ngày 31/10/2026.

Lễ Bế mạc & Trao giải: 18h00 Chủ Nhật, ngày 01/11/2026.

Địa điểm: Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Xã Đoài Phương, Hà Nội.

Đồng Mô từ lâu đã được xem là "thánh địa" của cộng đồng off-road Việt Nam với địa hình đa dạng gồm đường bùn lầy, dốc trơn, hố sâu và các thử thách nhân tạo được bố trí khoa học, giúp kiểm chứng toàn diện độ bền bỉ cơ khí của phương tiện lẫn bản lĩnh của các tay đua.