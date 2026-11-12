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Phòng vé Anh Quốc – Kết nối hành trình, nâng tầm trải nghiệm

Tuệ Trang
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(Baohatinh.vn) - Phòng vé Anh Quốc tại Hà Tĩnh cung cấp dịch vụ xe Limousine đưa đón sân bay Vinh, Nội Bài, vé máy bay và xe du lịch. Với phương tiện hiện đại, dịch vụ đa dạng, đơn vị mang đến giải pháp di chuyển thuận tiện, an toàn cho khách hàng.

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại, du lịch, công tác và kết nối hàng không ngày càng tăng, việc lựa chọn một đơn vị vận chuyển uy tín, chuyên nghiệp trở thành mối quan tâm của nhiều khách hàng. Với sự đầu tư đồng bộ về phương tiện, đội ngũ nhân sự cùng hệ thống dịch vụ đa dạng, Phòng vé Anh Quốc (Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định vị thế, trở thành địa chỉ tin cậy đồng hành cùng khách hàng trên mỗi hành trình.

Nắm bắt nhu cầu di chuyển ngày càng cao của người dân, đặc biệt là nhu cầu đưa đón hành khách đến các sân bay, Phòng vé Anh Quốc chú trọng phát triển dịch vụ xe Limousine chất lượng cao, phục vụ các tuyến từ Hà Tĩnh đi sân bay Vinh và sân bay Nội Bài.

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Phòng vé Anh Quốc phát triển dịch vụ xe Limousine chất lượng cao, phục vụ các tuyến từ Hà Tĩnh đi sân bay Vinh và sân bay Nội Bài.

Để đáp ứng yêu cầu của những hành trình dài, đơn vị không ngừng đầu tư, nâng cấp hệ thống phương tiện với nhiều đầu xe Limousine hiện đại, không gian rộng rãi, tiện nghi, mang đến trải nghiệm di chuyển thoải mái và thuận tiện cho hành khách.

Một trong những lợi thế nổi bật của Phòng vé Anh Quốc là vị trí đỗ xe tại sân bay Vinh, thuộc nhóm dẫn đầu trong hệ thống các đơn vị khai thác vận chuyển tại đây. Lợi thế này góp phần nâng cao tính chủ động trong tổ chức đón, trả khách, tối ưu khả năng kết nối giữa Hà Tĩnh với sân bay Vinh, đồng thời mang đến sự thuận tiện cho hành khách trong mỗi chuyến đi.

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Phòng vé Anh Quốc sở hữu hệ thống phương tiện hiện đại, chất lượng; đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp.

Không chỉ đầu tư về phương tiện và điều kiện khai thác, Phòng vé Anh Quốc còn đặc biệt quan tâm đến chất lượng phục vụ. Đội ngũ lái xe giàu kinh nghiệm, thông thạo các cung đường, cùng nhân viên tư vấn nhiệt tình, trách nhiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng từ khâu đặt xe, lựa chọn lịch trình đến quá trình di chuyển.

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh – phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Tôi thường xuyên có nhu cầu đi lại bằng máy bay nên việc tìm được đơn vị đưa đón sân bay thuận tiện, đúng giờ rất quan trọng. Qua trải nghiệm dịch vụ của Phòng vé Anh Quốc, tôi thấy xe khá rộng rãi, sạch sẽ, tài xế lái xe cẩn thận, nhân viên tư vấn nhiệt tình. Đặc biệt, việc được đưa đón tận nơi giúp tôi tiết kiệm thời gian, chủ động hơn trong công việc và lịch trình cá nhân”.

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Phòng vé Anh Quốc giữ vị trí đỗ xe tốp đầu trong hệ thống các đơn vị khai thác vận chuyển tại sân bay Nội Bài và sân bay Vinh.

Bên cạnh thế mạnh về vận chuyển hành khách bằng xe Limousine, Phòng vé Anh Quốc còn phát triển đồng bộ các dịch vụ vé máy bay và xe du lịch, hướng đến đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và du khách.

Chị Lê Thị Trang – tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Điều tôi quan tâm khi lựa chọn dịch vụ vận chuyển là sự an toàn, tiện lợi và thái độ phục vụ. Phòng vé Anh Quốc có nhiều lựa chọn về phương tiện, lịch trình, đồng thời hỗ trợ khách hàng khá chu đáo. Tôi đánh giá cao sự nhiệt tình của nhân viên trong quá trình tư vấn, sắp xếp chuyến đi. Đây là địa chỉ mà tôi có thể cân nhắc lựa chọn khi có nhu cầu di chuyển giữa các tỉnh, thành phố”.

Với dịch vụ vé máy bay, khách hàng được hỗ trợ tư vấn, tìm kiếm hành trình, lựa chọn chuyến bay và đặt vé phù hợp với nhu cầu cũng như kế hoạch cá nhân. Trong khi đó, dịch vụ xe du lịch được tổ chức linh hoạt, phục vụ các chuyến tham quan, nghỉ dưỡng, du lịch gia đình, tập thể cũng như nhu cầu đi lại, công tác của các cơ quan, đơn vị.

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Phòng vé Anh Quốc phát triển đồng bộ các dịch vụ vé máy bay và xe du lịch, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và du khách.

Việc kết hợp nhiều loại hình dịch vụ giúp khách hàng có thêm lựa chọn thuận tiện khi lên kế hoạch cho mỗi chuyến đi. Từ phương tiện đưa đón sân bay đến vé máy bay và xe phục vụ du lịch, Phòng vé Anh Quốc hướng tới cung cấp giải pháp di chuyển linh hoạt, tiết kiệm thời gian và phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

Trong lĩnh vực vận tải hành khách, chất lượng phương tiện là điều kiện cần, nhưng sự an toàn, thái độ phục vụ và tính chuyên nghiệp mới là những yếu tố tạo dựng niềm tin lâu dài. Xác định rõ điều đó, Phòng vé Anh Quốc luôn hướng đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng phong cách phục vụ tận tâm và lấy sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu trong hoạt động kinh doanh.

Anh Dương Ngọc Thanh – Giám đốc điều hành Phòng vé Anh Quốc cho biết: “Chúng tôi xác định chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng là yếu tố quan trọng để xây dựng thương hiệu lâu dài. Vì vậy, đơn vị luôn chú trọng đầu tư phương tiện, nâng cao chất lượng đội ngũ lái xe, nhân viên tư vấn và hoàn thiện quy trình phục vụ. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng các tuyến xe Limousine kết nối Hà Tĩnh với các sân bay, đồng thời phát triển dịch vụ vé máy bay và xe du lịch, hướng đến cung cấp giải pháp di chuyển đồng bộ, thuận tiện và an toàn cho khách hàng”.

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Sự chu đáo trong phục vụ, tính chủ động trong vận hành và sự an tâm của hành khách là yếu tố được Phòng vé Anh Quốc chú trọng xây dựng trong suốt quá trình hoạt động.

Với các dịch vụ xe Limousine đưa đón sân bay Vinh, sân bay Nội Bài, vé máy bay và xe du lịch, đơn vị không chỉ mong muốn đáp ứng nhu cầu đi lại trước mắt mà còn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ vận chuyển thuận tiện, linh hoạt và đáng tin cậy.

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Bằng sự đầu tư nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm và định hướng, Phòng vé Anh Quốc luôn lấy khách hàng làm trung tâm.

Giữa nhịp sống ngày càng năng động, mỗi chuyến đi không đơn thuần là sự dịch chuyển mà còn là hành trình của những kết nối, trải nghiệm và cơ hội. Bằng sự đầu tư nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm và định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, Phòng vé Anh Quốc đang nỗ lực khẳng định thương hiệu trên thị trường vận tải hành khách tại Hà Tĩnh, góp phần kết nối mọi hành trình, mang đến sự an tâm và tiện nghi cho khách hàng.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CP PHÚC ANH QUỐC

* Mã số thuế: 3002280830

* Địa chỉ phòng vé: Số 36, đường Phan Đình Giót, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

* Hotline: 1900068862 - 0857572572

* Website: https://anhquoclimousine.vn

* Facebook: Anh Quốc Limousine - Hà Tĩnh

*Tiktok: Anh Quốc Limousine

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