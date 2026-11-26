Lô đầu máy diesel D19E thế hệ mới vừa được đường sắt tiếp nhận nhằm bổ sung sức kéo, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa dịp cao điểm tết Nguyên đán 2027.
Ngày 25/11, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) chính thức tiếp nhận lô đầu máy diesel thế hệ mới D19E, bổ sung sức kéo, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa trong dịp cao điểm tết Nguyên đán 2027.
Trước đó, tháng 8/2026, VNR đã tiếp nhận lô đầu máy đầu tiên tại ga Yên Viên (Hà Nội). Sau khi hoàn tất các quy trình kiểm tra kỹ thuật và chạy thử nghiệm nghiêm ngặt, số đầu máy này đã được đưa vào khai thác trên mạng lưới đường sắt quốc gia, hoạt động ổn định và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.
Thống kê sơ bộ lô máy đợt 1 có tổng số km vận dụng đến nay khoảng 25.000km. Các hạng mục cải tiến từ kinh nghiệm vận dụng thực tế góp phần giúp đầu máy vận hành ổn định khi kéo tàu khách và tàu hàng trên tuyến Thống nhất. Theo đánh giá bước đầu, suất tiêu hao nhiên liệu thấp hơn 0,03% so với nhóm đầu máy đang vận dụng trên cùng tuyến.
So với các thế hệ đầu máy D19E mang tên "Đổi mới" trước đây, dòng đầu máy mới được nâng cấp toàn diện với hơn 40 hạng mục cải tiến kỹ thuật. Đầu máy D19E mới nhập sử dụng động cơ diesel CAT3512B, truyền động điện AC-DC với 6 động cơ điện kéo, đạt vận tốc thiết kế tối đa 120km/h.
Cùng đó, nhiều trang bị hiện đại được tích hợp nhằm tối ưu hóa hiệu suất và độ an toàn như: hệ thống máy tính điều khiển thế hệ mới G300; khoang lái gia cường chống va chạm; máy nén gió trục vít giúp giảm tiếng ồn và độ rung; kết cấu vật liệu thép cường độ cao, chống gỉ…
Việc liên tiếp bổ sung các đầu máy mới có công suất và độ tin cậy cao không chỉ giúp ngành đường sắt từng bước thay thế các đầu máy đã khai thác lâu năm, sắp hết niên hạn sử dụng mà còn là bước tiến quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa phương tiện của ngành. Bên cạnh đó, đầu máy mới với công suất lớn, độ ổn định cao, giúp nâng cao chất lượng kéo tàu, đảm bảo an toàn, đúng giờ, hiệu quả.
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