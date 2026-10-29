Toyota muốn bán động cơ thế hệ mới cho các hãng xe đối thủ

Bên cạnh vai trò quen thuộc là một nhà sản xuất ôtô hàng đầu thế giới, hãng xe Nhật Bản lên kế hoạch mở rộng sang mảng cung cấp động cơ, với mục tiêu đạt doanh thu hàng năm 1,5 tỷ euro (khoảng 1,7 tỷ USD) vào năm 2032.

Theo Automotive News, các dòng động cơ và hệ truyền động hybrid mới của Toyota có thể xuất hiện từ năm 2027 để thương mại hóa cho các đối tác. Dù chưa công bố danh sách khách hàng chính thức, Subaru, Mazda, Suzuki và Daihatsu được đánh giá là những ứng viên tiềm năng nhất. Tuy nhiên, thách thức vẫn tồn tại khi Subaru và Mazda - hai thương hiệu vốn ứng dụng một số công nghệ của Toyota - lại đang tự phát triển các dòng động cơ riêng biệt.

Hiroki Nakajima, giám đốc công nghệ của Toyota, giới thiệu động cơ 1.5. Ảnh: Automotive News

Khác biệt định hướng phát triển

Subaru nổi tiếng với động cơ đối xứng (Boxer) - dòng động cơ vừa kỷ niệm 60 năm ra đời. Cấu tạo đặc trưng của động cơ Boxer cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD) tạo nên DNA thương hiệu, khiến việc chuyển sang sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng của Toyota trở nên phức tạp.

Động cơ Boxer thế hệ mới của Subaru hướng tới tối ưu khả năng hòa trộn nhiên liệu - không khí và đạt hiệu suất nhiệt 50%. Đây được coi là yếu tố then chốt khi hãng dự kiến ngừng bán xe động cơ đốt trong tại châu Âu muộn nhất vào cuối năm 2027 do các quy định khí thải ngày càng khắt khe.

Trong khi đó, Mazda đang tự phát triển hệ thống hybrid riêng để kết hợp cùng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng 2.5 Skyactiv-Z mới. Hệ truyền động này dự kiến trang bị trên CX-5 - mẫu xe bán chạy nhất của hãng - vào cuối năm 2027. Mazda cũng tiếp tục cải tiến công nghệ động cơ xoay (rotary), yếu tố làm nên tên tuổi hãng qua các dòng xe như RX-7. Những dự án nội bộ này có thể thu hẹp khả năng hợp tác với Toyota.

Dàn động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng thế hệ mới của Toyota gồm bản 1.5 khí nạp tự nhiên, 1.5 tăng áp và 2.0 tăng áp. Trong đó, các bản 1.5 tối ưu cho hệ truyền động hybrid, còn bản 2.0 tăng áp có thể hoạt động độc lập hoặc kết hợp cùng môtơ điện. Nhờ thiết kế thu gọn tối đa, các khối động cơ này giúp các nhà sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn khí thải khắt khe mà không cần loại bỏ hoàn toàn động cơ đốt trong. Kích thước nhỏ gọn cũng giúp động cơ dễ dàng lắp đặt trên nhiều nền tảng khung gầm, bao gồm cả những mẫu xe vốn thiết kế cho xe điện.

Kế hoạch tỷ USD

Khả năng hoàn thành mục tiêu doanh thu vào năm 2032 của Toyota vẫn còn là dấu hỏi, nhất là khi các đối tác lớn đều có lối đi riêng. Dù vậy, Toyota cùng liên minh các hãng xe Nhật Bản hiện đạt tổng sản lượng khoảng 16 triệu xe mỗi năm. Dù không phải toàn bộ số xe này đều sử dụng động cơ Toyota, con số này vẫn cho thấy tiềm năng quy mô rất lớn của mảng kinh doanh mới.

Bên cạnh đó, Toyota đặt tham vọng mở rộng nền tảng phần mềm Arene từ 2 dòng xe lên 50 dòng xe, đạt quy mô 10 triệu xe mỗi năm vào năm 2030, đồng thời sẵn sàng chia sẻ công nghệ này với các đối tác trong liên minh.