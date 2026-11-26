Outlander thế hệ mới thuộc thế hệ thứ 4 của dòng xe này, lần đầu ra mắt toàn cầu vào năm 2021. Mẫu xe sắp bán tại Việt Nam có thiết kế ngoại thất cứng cáp hơn so với thế hệ tiền nhiệm.

Xe có kích thước dài 4.710mm, rộng 1.862mm và cao 1.750mm, thuộc phân khúc SUV cỡ C.

Mitsubishi Outlander thế hệ mới đã cập cảng Việt Nam (Ảnh: Cộng đồng Mitsubishi).

Xe có cấu hình 5+2 chỗ ngồi, điều hòa 3 vùng độc lập và hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng để mở rộng khoang hành lý. Nội thất được trang bị các vật liệu và tiện ích hướng đến sự thoải mái cho hành khách.

Một trong những điểm đáng chú ý là chất liệu da semi-aniline được sử dụng trong khoang cabin. Đây là loại da thường xuất hiện trên các dòng xe cao cấp, có đặc điểm mềm mại và bề mặt hoàn thiện mang tính thẩm mỹ.

Hệ thống giải trí trên xe gồm dàn âm thanh Dynamic Sound Yamaha Ultimate với 12 loa, bộ khuếch đại kép và bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số. Mitsubishi cũng cho biết xe được cải thiện khả năng cách âm, giảm rung và tiếng ồn nhằm nâng cao sự thoải mái trong cabin.

Về vận hành, Outlander thế hệ mới sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L kết hợp hệ thống hybrid nhẹ 48V (MHEV). Theo dữ liệu trên trang thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam, hai phiên bản xe sắp mở bán có mức tiêu thụ nhiên liệu trong điều kiện đường hỗn hợp lần lượt là 6,71 lít/100km và 7,15 lít/100km.

Xe được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh Super All-Wheel Control (S-AWC), kết hợp công nghệ kiểm soát thân xe. Hệ thống này hỗ trợ duy trì độ ổn định khi vào cua, chuyển hướng và di chuyển trên các điều kiện mặt đường khác nhau.

Ngoài ra, Outlander thế hệ mới còn có hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến ADAS cùng các công nghệ hỗ trợ quan sát.

Mitsubishi Motors Việt Nam chưa công bố giá bán và thông tin chi tiết về trang bị của từng phiên bản.

Ở phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam, Outlander thế hệ mới sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ, trong đó có những mẫu xe sử dụng hệ truyền động hybrid như Honda CR-V, Subaru Forester, BYD Sealion 5 và Hyundai Tucson Hybrid.