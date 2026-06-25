Honda sắp tung mẫu SUV 7 chỗ mới - "đàn anh" của CR-V

Theo một số nguồn tin tại châu Á, Honda đang chuẩn bị đưa thế hệ mới của Honda Avancier vào sản xuất tại Thái Lan từ đầu năm 2027. Song song đó, mẫu SUV này cũng được cho là sẽ ra mắt tại Nhật Bản trước cuối tháng 3 cùng năm, sau khi đã bị bắt gặp trong quá trình chạy thử.

Việc lựa chọn Thái Lan làm nơi sản xuất cho thấy Honda nhiều khả năng đang nhắm tới các thị trường tay lái nghịch như Australia và khu vực Đông Nam Á. Đây là hướng đi hợp lý khi Honda từ lâu đã sử dụng Thái Lan làm trung tâm sản xuất cho nhiều mẫu xe toàn cầu như Honda CR-V hay Honda Accord.

Theo các báo cáo, Avancier thế hệ mới sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 2.0L kết hợp hai mô-tơ điện, tương tự hệ thống đang có trên Honda CR-V e:HEV. Xe cũng được kỳ vọng có tùy chọn dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) để tăng khả năng cạnh tranh trong phân khúc.

Trên CR-V hybrid, hệ thống này cho công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm. Tuy nhiên, do Avancier là mẫu xe lớn hơn, Honda có thể sẽ tinh chỉnh để tăng thêm hiệu suất vận hành.

Sự xuất hiện của mẫu SUV mới này được xem là bước đi quan trọng của Honda trong việc lấp đầy khoảng trống ở phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn – nơi hãng gần như vắng bóng suốt nhiều năm qua tại nhiều thị trường ngoài Bắc Mỹ.

Trước đây, Honda từng có Acura MDX tại Australia, nhưng mẫu xe này đã ngừng bán từ năm 2007. Trong khi đó, Honda Pilot hiện chỉ được sản xuất với cấu hình tay lái thuận và chủ yếu dành cho thị trường Mỹ.

Ở thế hệ hiện tại, Honda Avancier là mẫu xe dành riêng cho Trung Quốc, được sản xuất từ năm 2016 và chỉ có hai hàng ghế dù chiều dài vượt 4,8 mét. Sau gần một thập kỷ, mẫu xe này đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu chậm đổi mới.

Nếu Avancier mới chuyển sang cấu hình 7 chỗ như đồn đoán, đây sẽ là bước chuyển lớn trong chiến lược sản phẩm của Honda, đồng thời giúp thương hiệu Nhật trở lại mạnh mẽ hơn ở phân khúc SUV gia đình cỡ lớn đang ngày càng sôi động trên toàn cầu.