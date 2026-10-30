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Toyota Yaris Cross thế hệ mới tinh chỉnh thiết kế, nâng cấp động cơ hybrid

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Mẫu SUV cỡ nhỏ Toyota Yaris Cross được cho là đang chuẩn bị bước sang thế hệ mới. Thế hệ thứ hai của mẫu xe này có thể ra mắt vào cuối năm 2028 hoặc đầu năm 2029, đồng thời được trang bị động cơ 1.5L, 4 xi-lanh thẳng hàng mới phát triển, kết hợp hệ thống hybrid thế hệ tiếp theo.

Gần đây, truyền thông Nhật Bản cũng công bố hình ảnh phác họa dự đoán thiết kế của Yaris Cross thế hệ mới, cho thấy phần đầu xe có diện mạo hiện đại và đậm chất công nghệ hơn.

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Toyota Yaris Cross hiện hành ra mắt tại Nhật Bản vào tháng 8/2020, sử dụng nền tảng GA-B tương tự Toyota Yaris. Mẫu SUV này nổi bật nhờ kích thước nhỏ gọn, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tính thực dụng của một chiếc xe gầm cao.

Nếu thế hệ tiếp theo được giới thiệu vào năm 2028, vòng đời của Yaris Cross hiện tại sẽ kéo dài khoảng 8–9 năm.

Dựa trên hình ảnh phác họa, Yaris Cross thế hệ thứ hai sẽ chuyển sang phong cách vuông vức và sắc nét hơn.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt màu đen kích thước lớn, kết hợp cụm đèn pha LED thanh mảnh và các chi tiết lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế đầu búa (Hammerhead) mà Toyota đang áp dụng trên nhiều mẫu xe mới.

Tổng thể thiết kế được dự đoán sẽ mang nhiều nét tương đồng với các dòng SUV thế hệ mới của thương hiệu Nhật Bản.

Ở hai bên thân xe, Yaris Cross mới được kỳ vọng tiếp tục duy trì các vòm bánh mở rộng và những mảng ốp nhựa đen chống trầy xước, qua đó giữ lại phong cách thể thao đặc trưng của dòng SUV cỡ nhỏ.

Về hệ truyền động, Yaris Cross mới có thể chuyển sang động cơ xăng 1.5L, 4 xi-lanh hút khí tự nhiên thế hệ mới mà Toyota đang phát triển, kết hợp với hệ thống hybrid được nâng cấp.

Trước đó, Toyota đã công bố định hướng phát triển các động cơ 1.5L và 2.0L thế hệ mới. Bằng cách thu nhỏ kích thước và giảm chiều cao động cơ, hãng hướng đến việc tăng tính linh hoạt trong thiết kế xe, đồng thời cải thiện hiệu quả khí động học và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Hiện chưa có thông số chính thức về việc Yaris Cross thế hệ mới có được nâng cấp các hệ thống hỗ trợ lái, bảng đồng hồ kỹ thuật số hay trang bị giải trí trên xe hay không.

Tương tự, thời điểm ra mắt, thiết kế ngoại thất và danh sách trang bị thực tế vẫn phải chờ Toyota công bố.

Theo forum.autodaily.vn
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#Yaris Cross #Toyota

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