Từ Amio S2 gọn gàng, Evo Grand Lite rộng cốp tới Viper đậm chất thể thao, người mua có thể chọn xe hợp nhu cầu và hưởng ưu đãi đến hết ngày 19/12/2026.

Chọn xe sớm, nhận ưu đãi tới 6 triệu đồng

Còn hơn 3 tuần trước khi “Vì tương lai xanh” lần 2 kết thúc, những gia đình đang dự tính mua xe có thêm lý do để sớm hoàn tất lựa chọn. Khoản hỗ trợ trực tiếp giúp việc chuẩn bị phương tiện đi học, đi làm hoặc mua sắm nhẹ hơn về ngân sách, đồng thời giữ lại một phần tiền cho các khoản chi cuối năm.

Được triển khai từ ngày 19/9, chương trình áp dụng đến hết ngày 19/12/2026. Ở nhóm xe phổ thông, Amio S2 được hỗ trợ 2 triệu đồng, đưa giá từ 12 triệu đồng kèm pin còn 10 triệu đồng. Dáng xe gọn cùng tốc độ tối đa 25 km/h phù hợp với những lượt đi chợ, mua đồ hoặc thăm người quen quanh nơi ở.

Gia đình đang tìm chiếc xe rộng chỗ chứa đồ có thể lựa chọn Evo Grand Lite. Từ giá niêm yết 16,5 triệu đồng kèm pin chính, xe còn 14,5 triệu đồng sau hỗ trợ. Cốp 35 lít là điểm cộng lớn của Evo Grand Lite giúp người dùng, đặc biệt là chị em có nhiều không gian cho vật dụng cá nhân và đồ mua sắm.

Với Evo Lite và Flazz Max, khoản ưu đãi là 1,5 triệu đồng ở bản mua kèm pin hoặc 2 triệu đồng ở bản thuê pin. Evo Lite có cổng USB và khả năng lắp thêm pin, phục vụ lịch di chuyển nhiều chặng. Flazz Max hấp dẫn người thích kiểu dáng trẻ trung, cá tính cho việc đi học và sinh hoạt hằng ngày.

Kyo nhận hỗ trợ 3,5 triệu đồng khi mua kèm pin và 5 triệu đồng khi thuê pin. Thiết kế thanh lịch cùng khóa thông minh và các tiện ích hằng ngày phù hợp với người muốn chiếc xe chỉn chu khi tới công sở, gặp khách hoặc xuống phố.

Người yêu thích phong cách thể thao có thêm lựa chọn Viper hoặc Kinet với mức hỗ trợ tới 6 triệu đồng. Ở phương án thuê pin, Viper từ 35 triệu đồng còn 29 triệu đồng, Kinet từ 40 triệu đồng còn 34 triệu đồng. Với bản mua kèm pin, cả 2 mẫu cùng được hỗ trợ 4,5 triệu đồng.

Viper nổi bật với diện mạo khỏe khoắn, Smart Key và màn hình TFT. Kinet tạo sức hút bằng công suất tối đa 5.200 W, khả năng tăng tốc từ 0 lên 50 km/h trong dưới 6 giây. Cả 2 hỗ trợ đổi pin, thuận tiện cho người muốn chuyển từ xe xăng sang phương tiện điện có phong cách và trải nghiệm lái mới.

Ưu đãi cho cả người thân, tiết kiệm và an tâm sử dụng lâu dài

“Vì tương lai xanh” lần 2 dành quyền lợi cho khách hàng sở hữu ô tô xăng, xe máy xăng, xe máy điện của hãng khác dùng ắc quy chì, xe máy điện VinFast hoặc ô tô điện VinFast. Phạm vi hỗ trợ mở rộng tới vợ chồng, con cái, bố mẹ hai bên và anh chị em ruột bên vợ hoặc chồng của chủ xe.

Xe mới có thể đứng tên chủ phương tiện hiện có hoặc người thân trong nhóm này. Nhờ đó, các gia đình thuận tiện hơn khi thu xếp mua xe cho con đi học, bố mẹ đi lại hoặc vợ chồng đi làm, đồng thời tận dụng khoản hỗ trợ để giảm ngân sách ban đầu.

Lợi ích tiết kiệm còn tiếp tục trong quá trình sử dụng. Với các mẫu xe áp dụng phương án thuê pin và hỗ trợ đổi pin, khách hàng được miễn phí tối đa 20 lượt đổi pin mỗi tháng đến hết ngày 30/6/2028, giúp giảm chi phí năng lượng cho việc đi học, đi làm hay mua sắm hằng ngày.

Hình thức này cũng thuận tiện với người không có điều kiện sạc tại nhà hoặc thường xuyên di chuyển cường độ cao. Tùy lịch trình và nhu cầu, khách hàng có thể lựa chọn mua hoặc thuê pin để chủ động sử dụng và cân đối chi phí.

Việc chăm sóc xe cũng đơn giản hơn nhờ động cơ điện có ít chi tiết cơ khí cần bảo dưỡng, không phải thay dầu máy định kỳ. Chính sách bảo hành xe 6 năm, pin mua kèm 8 năm, không giới hạn số kilomet, cùng hệ thống đại lý và xưởng dịch vụ VinFast phủ khắp 34 tỉnh, thành, giúp các gia đình thêm an tâm khi lựa chọn phương tiện để sử dụng lâu dài.

Với những khách hàng đã có kế hoạch đổi xe, hoàn tất lựa chọn trước ngày 19/12 là cơ hội nhận hỗ trợ tới 6 triệu đồng, nhẹ khoản chi ban đầu và sớm tận hưởng sự thuận tiện, tiết kiệm trong từng hành trình hằng ngày.