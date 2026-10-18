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Xe

Tay ga mượt, giảm xóc êm: Những điểm người dùng đánh giá cao trên xe máy điện VinFast

P.V
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(Baohatinh.vn) - Phản hồi tay ga mượt, hệ thống treo xử lý tốt đường xấu cùng tư thế ngồi và tiện ích thuận tiện là những điểm được người dùng ghi nhận khi trải nghiệm xe máy điện VinFast.

Tay ga mượt, giảm xóc xử lý tốt đường xấu

Với một chiếc xe sử dụng hằng ngày, khả năng vận hành tốt được thể hiện qua các tình huống tăng ga sau đèn đỏ, đi qua gờ giảm tốc, gặp mặt đường xấu hoặc xoay trở trong phố đông. Qua trải nghiệm của người dùng, nhiều mẫu xe máy điện VinFast nhận phản hồi tích cực ở độ mượt của tay ga, khả năng kiểm soát và độ êm của hệ thống treo.

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Sau một tháng đi khoảng 1.000 km bằng Feliz II, anh Hiếu Phan (Cần Thơ) cho biết cả hai chế độ Eco và Sport đều cho phản hồi ga mượt, không xuất hiện cảm giác trễ hay giật cục.

Độ êm của hệ thống treo cũng là một điểm được ghi nhận. Reviewer Huy Techie nhận xét hệ thống treo giảm chấn thủy lực với hành trình nhún sâu cho cảm giác dễ chịu khi đi qua đường xấu.

Trải nghiệm mẫu Viper, reviewer Phùng Thế Anh và Công Triệu cũng đánh giá xe tăng tốc tốt nhưng phản hồi ga vẫn đầm chắc, người lái có thể nhanh chóng làm quen. Bộ giảm xóc xử lý khá gọn khi qua gờ giảm tốc hoặc mặt đường không bằng phẳng.

Tiện ích trên xe được bố trí thuận tiện cho người dùng

Bên cạnh cảm giác lái, kiểu dáng, tư thế ngồi và các tiện nghi trên xe máy điện VinFast cũng nhận được nhiều lời khen từ người trải nghiệm.

Đơn cử, với Viper, người lái cao 1,70 m ghi nhận tư thế ngồi thẳng lưng, đầu gối có khoảng trống thoải mái. Dù mang phong cách thể thao, xe vẫn duy trì tư thế điều khiển dễ chịu khi đi làm hoặc di chuyển trong phố.

Reviewer Huy Techie khi trải nghiệm Feliz II chú ý tới hộc đồ phía trước có độ sâu đủ để đặt điện thoại, cùng cổng sạc được bố trí trong tầm thao tác. Những chi tiết này đặc biệt hữu ích với nhóm người dùng sử dụng điện thoại liên tục trong ngày.

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Phương án nạp năng lượng cho xe máy điện VinFast cũng rất đa dạng. Các dòng xe như Evo Grand, Feliz 2025... được thiết kế với một pin cố định, đồng thời hỗ trợ phương án bổ sung một pin tháo lắp linh hoạt để tăng phạm vi di chuyển lên tới 262 km. Trong khi đó, các dòng xe như Evo, Feliz II, Viper, Kyo và Kinet mang tới hai lựa chọn: mua kèm pin hoặc thuê pin để đổi. Phương án đổi pin phù hợp với người dùng không có điều kiện sạc xe tại nhà hoặc thường xuyên di chuyển liên tục ngoài đường, cần bổ sung năng lượng nhanh chóng.

Dải sản phẩm rộng, nhiều phương án nạp năng lượng và mức giá khác nhau giúp người mua dễ chọn được mẫu xe phù hợp với nhu cầu đi lại, thói quen sử dụng và ngân sách.

Từ ngày 19/9 đến 19/12/2026, chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 áp dụng mức ưu đãi từ 1,5 triệu đến 6 triệu đồng tùy dòng xe và phiên bản, càng tăng khả năng tiếp cận xe máy điện VinFast. Ưu đãi áp dụng với khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng hoặc xe máy điện sử dụng ắc quy chì của thương hiệu bất kỳ, hoặc ô tô, xe máy điện VinFast. Với các dòng xe đổi pin, khách hàng được hỗ trợ 20 lượt đổi pin miễn phí mỗi tháng đến hết ngày 30/6/2028.

Mức ưu đãi cao nhất hiện áp dụng với Viper và Kinet bản thuê pin, ở mức 6 triệu đồng. Kyo được hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng, Feliz II tối đa 4 triệu đồng, trong khi nhiều mẫu xe phổ thông khác được hỗ trợ từ 2-3 triệu đồng.

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Tags:

#xe máy điện VinFast #Feliz II #VinFast

Chủ đề Vingroup

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