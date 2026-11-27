Ủy ban Cạnh tranh quốc gia vừa thông tin về chương trình triệu hồi xe ô tô Skoda Kodiaq, Karoq nhập khẩu do Công ty Cổ phần Thành Công Motor Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện.

Các xe thuộc diện triệu hồi do lỗi kỹ thuật được sản xuất từ ngày 11/10/2022 đến ngày 11/04/2023. Cơ sở sản xuất là SKODA AUTO a.s (Czech Republic). Địa chỉ: Tr.Vaclava Klementa 869, Mlada Boleslav II, 293 01 Mlada Boleslav, Czech Republic (Cộng hòa Séc).

Hơn 720 mẫu xe Kodiaq và Karoq của Skoda chính thức phải triệu hồi tại thị trường Việt Nam do bu-lông của hệ thống lái có nguy cơ gãy. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, các xe thuộc diện ảnh hưởng có nguy cơ rỉ sét và ăn mòn có thể làm cho đầu bu lông bên phải, cố định thước lái với khung xe có nguy cơ bị gãy. Trong trường hợp bu lông bị gãy, thước lái chỉ được cố định với khung tại một bên. Khi đó, có thể dẫn đến nứt vỡ vỏ thước lái trong quá trình đánh lái tĩnh, vì lúc này lực tác dụng sẽ tăng lên. Điều này dẫn đến nguy cơ mất khả năng điều khiển lái của xe.

Nguyên nhân được xác định là do thiết kế, hơi ẩm có thể xâm nhập vào khu vực bu lông bên phải cố định thước lái với khung xe. Trong quá trình sử dụng xe trong thời gian dài, điều này có thể gây rỉ sét và ăn mòn bu lông, dẫn đến đầu bu lông có nguy cơ bị gãy.

Hiện tại, người tiêu dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng xe. Tuy nhiên, việc thực hiện thu hồi, sửa chữa sớm tại đại lý sẽ đảm bảo ngăn ngừa khả năng rỉ sét và ăn mòn của bu lông cố định thước lái với khung xe.

Nhà nhập khẩu lưu ý, nếu nghe thấy tiếng kêu kim loại bất thường từ khu vực trục trước hoặc nhận thấy dấu hiệu bất thường từ hệ thống lái, người tiêu dùng không được tiếp tục lái xe. Người tiêu dùng cần đỗ xe ở nơi được phép và an toàn, liên hệ ngay với đại lý ủy quyền của Skoda Việt Nam để được hỗ trợ.

Để đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách đi cùng, người tiêu dùng cần nhanh chóng mang xe đến các đại lý để được kiểm tra và khắc phục lỗi.

Trước đó, vào tháng 10/2026, Cơ quan Giao thông vận tải Liên bang Đức (KBA) đã thông báo đợt triệu hồi gần 1,72 triệu ôtô Skoda trên toàn cầu, ảnh hưởng đến các xe có thời gian sản xuất từ tháng 11/2015 đến tháng 6/2026, gồm các mẫu: Kodiaq, Karoq, Octavia và Superb.