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Xe

Công nghệ xe tự lái của Tesla sắp được cấp phép tại châu Âu?

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Phần Lan vừa cấp phép tạm thời cho hệ thống hỗ trợ lái Tesla Assisted Driving (TAD) sau khi hãng xe Mỹ điều chỉnh công nghệ, trước khi được Liên minh châu Âu bỏ phiếu thông qua.

Cơ quan Giao thông Phần Lan (Traficom) đã thông qua việc sử dụng hệ thống Tesla Assisted Driving (TAD) sau khi hãng thực hiện một số thay đổi theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Hệ thống cho phép xe tự động đánh lái, tăng tốc và phanh, nhưng người lái vẫn phải giám sát và chịu trách nhiệm trong suốt quá trình vận hành.

Tesla Europe đã xác nhận hệ thống hỗ trợ lái TAD, vốn trước đây được biết đến với tên gọi FSD, đã chính thức được Phần Lan phê duyệt. Tuy nhiên, hãng vẫn chưa nhận được sự ủng hộ từ bất kỳ quốc gia thành viên lớn nhất nào của EU.
Tesla Europe đã xác nhận hệ thống hỗ trợ lái TAD, vốn trước đây được biết đến với tên gọi FSD, đã chính thức được Phần Lan phê duyệt. Tuy nhiên, hãng vẫn chưa nhận được sự ủng hộ từ bất kỳ quốc gia thành viên lớn nhất nào của EU.

Đáng chú ý, Tesla đã đổi tên hệ thống từ "Full Self-Driving" (FSD) thành Assisted Driving (TAD), đồng thời điều chỉnh các thiết lập kiểm soát tốc độ. Trước đó, những thiết lập này từng vấp phải chỉ trích vì có thể khuyến khích tài xế chạy quá tốc độ cho phép.

Quyết định của Phần Lan được đưa ra trong bối cảnh gần một chục quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Slovakia và Bỉ, đã cấp phép tạm thời cho công nghệ hỗ trợ lái của hãng. Hà Lan là quốc gia đầu tiên trong nhóm này thông qua FSD vào tháng 4, sau đó có thêm 7 quốc gia EU cho phép sử dụng công nghệ này.

Tesla đã đổi tên hệ thống từ &quot;Full Self-Driving&quot; (FSD) thành Assisted Driving (TAD), đồng thời điều chỉnh các thiết lập kiểm soát tốc độ đúng với giới hạn tại từng khu vực mà xe di chuyển.
Tesla đã đổi tên hệ thống từ "Full Self-Driving" (FSD) thành Assisted Driving (TAD), đồng thời điều chỉnh các thiết lập kiểm soát tốc độ đúng với giới hạn tại từng khu vực mà xe di chuyển.

Tuy nhiên, Tesla vẫn chưa nhận được sự ủng hộ từ bất kỳ quốc gia thành viên lớn nhất nào của EU. Đây được xem là yếu tố quan trọng để hãng xe điện Mỹ có thể đạt được sự chấp thuận trên toàn khối. Công nghệ này cần nhận được sự ủng hộ của đa số đủ điều kiện từ các quốc gia thành viên EU. Nếu bị bác bỏ ở cấp độ toàn khối, những giấy phép đã được cấp riêng lẻ tại các quốc gia sẽ mất hiệu lực.

Phần Lan hiện có khoảng 8.000 đến 9.000 xe tương thích với hệ thống TAD. Con số này chỉ chiếm khoảng 0,3% tổng lượng ôtô đang lưu thông tại quốc gia Bắc Âu, qua đó giúp cơ quan quản lý cảm thấy yên tâm hơn khi cho phép công nghệ hoạt động trước khi EU đưa ra quyết định.

Traficom nhấn mạnh việc cấp phép lần này không đồng nghĩa Phần Lan cam kết ủng hộ Tesla trong cuộc bỏ phiếu chung của EU. Nước này hiện có khoảng 8.000 đến 9.000 xe tương thích với hệ thống TAD.
Traficom nhấn mạnh việc cấp phép lần này không đồng nghĩa Phần Lan cam kết ủng hộ Tesla trong cuộc bỏ phiếu chung của EU. Nước này hiện có khoảng 8.000 đến 9.000 xe tương thích với hệ thống TAD.

Vào tháng 6/2026, Phần Lan từng phát tín hiệu có thể cấp phép cho hệ thống hỗ trợ lái của Tesla trước khi EU tiến hành bỏ phiếu chung. Quyết định mới nhất hiện cho phép người dùng tại quốc gia này tiếp cận công nghệ sớm hơn, nhưng tương lai của TAD tại thị trường châu Âu vẫn phụ thuộc đáng kể vào kết quả biểu quyết sắp tới.

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Tags:

#Tesla TAD #Tesla FSD #xe tự lái #Phần Lan #Traficom #EU #hỗ trợ lái

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