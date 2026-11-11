VinFast xác nhận ra mắt hai mẫu ô tô điện mới trong tháng 11

Tối 10/11, VinFast đăng tải đoạn clip ngắn hé lộ hình ảnh phía sau của hai mẫu ô tô mới sẽ ra mắt trong tháng này. Theo nhiều nguồn tin, đó là VF 5 và VF 6 phiên bản nâng cấp.

Trước đó, hai mẫu xe này đã nhiều lần lộ diện trong quá trình vận chuyển và chạy thử nghiệm, đồng thời được nhắc đến trong các hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và báo cáo của tập đoàn Vingroup.

Hình ảnh hai mẫu xe điện mới của VinFast sẽ ra mắt trong tháng này (Ảnh chụp màn hình).

Thông tin về VF 5 mới xuất hiện lần đầu vào tháng 1, khi mẫu xe này được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trong công báo sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

So với phiên bản hiện hành, VinFast VF 5 mới giữ nguyên tổng thể phần hông, trong khi những thay đổi tập trung ở phía trước, phía sau và bộ mâm. Thiết kế phía trước khỏe khoắn hơn, với nhiều đường nét góc cạnh so với phiên bản hiện hành. Chính giữa là logo chữ V và dải trang trí mạ crôm hình cánh chim.

Cụm đèn halogen với chóa lớn không còn xuất hiện, thay vào đó có thể là đèn LED Projector được đặt ở vị trí thấp hơn, gần cản trước. Ngoài ra, VF 5 có thể có 3 tùy chọn mâm xe. Bản cao cấp nhất dự kiến được trang bị mâm phối hai tông màu đen và bạc. Ở phía sau, hãng xe Việt đưa cụm đèn hậu lên cao.

Hình ảnh được cho là VinFast VF 5 mới chạy thử trong khuôn viên nhà máy (Ảnh: Cộng đồng VinFast).

Trong khi đó, phiên bản nâng cấp của VinFast VF 6 cũng từng lộ diện với một số thay đổi, bao gồm cụm đèn pha và đèn hậu thiết kế dạng dọc, cản sau tái thiết kế cùng tay nắm cửa dạng ẩn. Những thay đổi này tương đồng với mẫu SUV mà VinFast đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp hồi tháng 7/2025.

Trong một thông báo phát ra ngày 16/3, VinFast cho biết hãng dự kiến bắt đầu sản xuất VF 6 thế hệ tiếp theo trong nửa cuối năm nay.

Mẫu xe này sẽ được phát triển với mục tiêu tối ưu chi phí cấu phần. Theo VinFast, hãng sẽ thực hiện mục tiêu này bằng cách giảm độ phức tạp trong thiết kế và số lượng linh kiện, thông qua việc áp dụng nền tảng xe mới cùng kiến trúc điện - điện tử (E/E) thế hệ tiếp theo.

VF 5 và VF 6 là hai mẫu xe đóng góp doanh số lớn cho VinFast. Tính đến hết tháng 9, hai mẫu SUV đạt doanh số 49.446 xe, chiếm 27,8% trong tổng doanh số của VinFast tại thị trường Việt Nam. VF 5 thuộc phân khúc SUV hạng A, trong khi VF 6 cạnh tranh ở phân khúc SUV hạng B.