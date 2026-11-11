Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xe

VinFast xác nhận ra mắt hai mẫu ô tô điện mới trong tháng 11

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Hai mẫu xe được cho là VinFast VF 5 và VF 6 phiên bản nâng cấp sẽ có những thay đổi về thiết kế. Trong khi đó, thông số động cơ và trang bị vẫn chưa được công bố.

Tối 10/11, VinFast đăng tải đoạn clip ngắn hé lộ hình ảnh phía sau của hai mẫu ô tô mới sẽ ra mắt trong tháng này. Theo nhiều nguồn tin, đó là VF 5 và VF 6 phiên bản nâng cấp.

Trước đó, hai mẫu xe này đã nhiều lần lộ diện trong quá trình vận chuyển và chạy thử nghiệm, đồng thời được nhắc đến trong các hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và báo cáo của tập đoàn Vingroup.

vf-5-6.jpg
Hình ảnh hai mẫu xe điện mới của VinFast sẽ ra mắt trong tháng này (Ảnh chụp màn hình).

Thông tin về VF 5 mới xuất hiện lần đầu vào tháng 1, khi mẫu xe này được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trong công báo sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

So với phiên bản hiện hành, VinFast VF 5 mới giữ nguyên tổng thể phần hông, trong khi những thay đổi tập trung ở phía trước, phía sau và bộ mâm. Thiết kế phía trước khỏe khoắn hơn, với nhiều đường nét góc cạnh so với phiên bản hiện hành. Chính giữa là logo chữ V và dải trang trí mạ crôm hình cánh chim.

Cụm đèn halogen với chóa lớn không còn xuất hiện, thay vào đó có thể là đèn LED Projector được đặt ở vị trí thấp hơn, gần cản trước. Ngoài ra, VF 5 có thể có 3 tùy chọn mâm xe. Bản cao cấp nhất dự kiến được trang bị mâm phối hai tông màu đen và bạc. Ở phía sau, hãng xe Việt đưa cụm đèn hậu lên cao.

vinfast-vf-5-all-new.jpg
Hình ảnh được cho là VinFast VF 5 mới chạy thử trong khuôn viên nhà máy (Ảnh: Cộng đồng VinFast).

Trong khi đó, phiên bản nâng cấp của VinFast VF 6 cũng từng lộ diện với một số thay đổi, bao gồm cụm đèn pha và đèn hậu thiết kế dạng dọc, cản sau tái thiết kế cùng tay nắm cửa dạng ẩn. Những thay đổi này tương đồng với mẫu SUV mà VinFast đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp hồi tháng 7/2025.

Trong một thông báo phát ra ngày 16/3, VinFast cho biết hãng dự kiến bắt đầu sản xuất VF 6 thế hệ tiếp theo trong nửa cuối năm nay.

Mẫu xe này sẽ được phát triển với mục tiêu tối ưu chi phí cấu phần. Theo VinFast, hãng sẽ thực hiện mục tiêu này bằng cách giảm độ phức tạp trong thiết kế và số lượng linh kiện, thông qua việc áp dụng nền tảng xe mới cùng kiến trúc điện - điện tử (E/E) thế hệ tiếp theo.

VF 5 và VF 6 là hai mẫu xe đóng góp doanh số lớn cho VinFast. Tính đến hết tháng 9, hai mẫu SUV đạt doanh số 49.446 xe, chiếm 27,8% trong tổng doanh số của VinFast tại thị trường Việt Nam. VF 5 thuộc phân khúc SUV hạng A, trong khi VF 6 cạnh tranh ở phân khúc SUV hạng B.

dantri.com.vn
Link bài gốc Copy link
https://dantri.com.vn/o-to-xe-may/vinfast-xac-nhan-ra-mat-hai-mau-o-to-dien-moi-trong-thang-11-20261016192521102.htm

Tags:

#VinFast #VF 5 nâng cấp #VF 6 nâng cấp #ô tô điện #SUV điện #xe điện VinFast

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tại sao có cảm giác say xe khi đi xe điện?

Tại sao có cảm giác say xe khi đi xe điện?

Xe điện được kỳ vọng mang đến trải nghiệm vận hành êm ái hơn xe động cơ đốt trong, nhưng sự yên tĩnh và khả năng tăng tốc tức thì lại có thể khiến một số hành khách dễ bị say xe.
Dấu hiệu nhận biết ô tô cũ từng bị tai nạn

Dấu hiệu nhận biết ô tô cũ từng bị tai nạn

Kiểm tra kỹ lớp sơn, khe hở thân xe, các mối hàn và hệ thống khung gầm là những bước quan trọng giúp người mua phát hiện ô tô cũ từng bị tai nạn, hạn chế rủi ro về an toàn và chi phí sửa chữa sau này.
Toyota Yaris Cross thế hệ mới tinh chỉnh thiết kế, nâng cấp động cơ hybrid

Toyota Yaris Cross thế hệ mới tinh chỉnh thiết kế, nâng cấp động cơ hybrid

Mẫu SUV cỡ nhỏ Toyota Yaris Cross được cho là đang chuẩn bị bước sang thế hệ mới. Thế hệ thứ hai của mẫu xe này có thể ra mắt vào cuối năm 2028 hoặc đầu năm 2029, đồng thời được trang bị động cơ 1.5L, 4 xi-lanh thẳng hàng mới phát triển, kết hợp hệ thống hybrid thế hệ tiếp theo.
Những đường kẻ màu trên lốp ô tô mới có ý nghĩa gì?

Những đường kẻ màu trên lốp ô tô mới có ý nghĩa gì?

Những đường kẻ màu đỏ, vàng, xanh lá hay xanh dương trên lốp xe mới thường khiến nhiều người tò mò về công dụng. Tuy nhiên, đường kẻ màu trên lốp ô tô không phải dấu hiệu đánh giá chất lượng, độ bám đường hay khả năng vận hành của lốp, mà chủ yếu phục vụ quá trình sản xuất và quản lý tại nhà máy.
Ưu đãi gần 68 triệu đồng, miễn phí sạc, tiết kiệm 46 triệu đồng so với xe xăng: Lợi thế kinh tế áp đảo của VinFast VF MPV 7

Ưu đãi gần 68 triệu đồng, miễn phí sạc, tiết kiệm 46 triệu đồng so với xe xăng: Lợi thế kinh tế áp đảo của VinFast VF MPV 7

Với chính sách hỗ trợ vay tới 100% giá trị xe, người mua VinFast VF MPV 7 không cần vốn đối ứng, đồng thời được hưởng ưu đãi tới 9% từ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Chính sách miễn phí sạc đến 10/2/2029 cũng hỗ trợ giảm đáng kể chi phí sử dụng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!