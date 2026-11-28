Mẫu ôtô điện cỡ nhỏ trang bị một môtơ điện công suất 90 mã lực, kèm gói pin dung lượng 26 kWh, bán ra từ giữa năm 2027.
Suzuki giới thiệu Ignis thế hệ thứ ba với thay đổi lớn khi chuyển sang hệ truyền động thuần điện và phát triển dựa trên mẫu kei-car e Sky tại Nhật Bản. Mẫu xe này dự kiến mở bán từ mùa hè năm 2027.
Kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2000, dòng Ignis phân phối tại Nhật Bản, châu Âu và nhiều thị trường châu Á. Ở thế hệ thứ ba, mẫu xe chuyển sang cấu hình thuần điện với nhiều đường nét thiết kế tương đồng dòng e Sky, vốn chịu ảnh hưởng từ mẫu concept Vision e-Sky.
Do không bị ràng buộc bởi quy định kích thước kei-car tại Nhật Bản, Ignis mới có chiều dài 3.570 mm, chiều rộng 1.565 mm và cao hơn 10 mm so với e Sky (dài 3.395 mm, rộng 1.475 mm), trong khi chiều dài cơ sở giữ nguyên mức 2.460 mm. Dù vậy, đây vẫn là phiên bản Ignis có kích thước nhỏ nhất từ trước tới nay.
Ngoại thất của xe với lưới tản nhiệt sơn đen, dải đèn định vị ban ngày, vòm chắn bùn, ốp hông và cản sau cùng màu đen, cụm đèn hậu trong suốt và ăng-ten đặt lệch tâm trên mui.
Xe trang bị môtơ điện đặt phía trước cho công suất 90 mã lực và mô-men xoắn 133 Nm, kết hợp bộ pin lithium iron phosphate dung lượng 26 kWh. Suzuki chưa công bố phạm vi hoạt động của bản thương mại, trong khi mẫu e Sky tại Nhật Bản đạt mức 310 km theo chu trình WLTC và hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 50 kW.
Khoang cabin của Ignis cấu hình 4 chỗ. Hình ảnh thực tế cho thấy xe có hệ thống giám sát người lái, cụm đồng hồ kỹ thuật số kích thước nhỏ, màn hình giải trí trung tâm, cụm điều khiển điều hòa vật lý riêng biệt, ghế trước có sưởi và hai cổng USB-C, trong khi hàng ghế sau sử dụng ghế băng bọc nỉ. Bán kính quay vòng tối thiểu của xe đạt 4,5 m, phù hợp cho việc di chuyển trong khu vực đô thị.
Hãng xe Nhật Bản cho biết đã chạy thử nghiệm xe trên đường công cộng tại châu Âu và nhiều quốc gia khác trước khi bán ra vào mùa hè năm 2027. Giá công bố gần thời điểm ra mắt xe.
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