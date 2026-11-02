Hiện tượng thiếu dầu nhớt trên ô tô có thể gây hỏng động cơ

Thiếu dầu nhớt khiến một số bộ phận trong động cơ không được bôi trơn đủ, gây ma sát kim loại và nguy cơ hỏng hóc nghiêm trọng.
Thiếu dầu nhớt xảy ra khi động cơ có đủ dầu nhưng một số chi tiết không nhận đủ chất bôi trơn, dẫn đến ma sát kim loại trực tiếp và có thể gây hỏng động cơ nghiêm trọng. Hiện tượng này thường được cảnh báo qua đèn báo áp suất dầu và cần được xử lý ngay lập tức để tránh thiệt hại.
Thiếu dầu nhớt không đơn giản là thiếu dầu trong động cơ mà là tình trạng một số bộ phận không được bôi trơn đầy đủ dù lượng dầu trong máy vẫn đủ. Điều này dẫn đến ma sát trực tiếp giữa các chi tiết kim loại, làm tăng nguy cơ hư hỏng nghiêm trọng hoặc thậm chí phá hủy động cơ.
Dấu hiệu nhận biết hiện tượng thiếu dầu nhớt bao gồm đèn cảnh báo áp suất dầu sáng, mùi dầu cháy, động cơ quá nhiệt, tiếng ồn bất thường, tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn và hiệu suất vận hành giảm sút. Khi gặp các triệu chứng này, người lái cần dừng xe kiểm tra ngay.
Nguyên nhân gây thiếu dầu nhớt rất đa dạng, từ mức dầu thấp, rò rỉ dầu, lọc dầu bị tắc hoặc hỏng, sử dụng loại dầu không phù hợp hoặc đã bị biến chất, đến bơm dầu hoạt động kém hiệu quả và các tắc nghẽn do cặn bẩn hoặc chất bịt kín bên trong động cơ.
Một số động cơ đặc thù như FA24D boxer-4 trên Toyota GR86 và Subaru BRZ dễ gặp hiện tượng thiếu dầu nhớt khi xe vào cua gắt do dầu bị dồn về một phía, làm một số chi tiết không được bôi trơn đủ. Tuy nhiên, các mẫu xe mới thường ít gặp vấn đề này hơn so với xe cũ hoặc xe độ chuyên dụng.
Khi nghi ngờ thiếu dầu nhớt, việc đầu tiên cần làm là tắt máy ngay lập tức để tránh tổn hại thêm. Sau đó, kiểm tra mức dầu và bổ sung nếu cần thiết. Việc bảo dưỡng định kỳ, sử dụng đúng loại dầu và kiểm tra hệ thống bôi trơn là cách hiệu quả để phòng ngừa tình trạng này.
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