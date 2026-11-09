SUV điện toàn cầu đầu tiên của hãng xe Nhật chính thức lộ diện với tên gọi Honda Alpha

Honda Ấn Độ vừa xác nhận tên gọi Honda Alpha là dành cho mẫu SUV điện hoàn toàn mới của hãng, đồng thời công bố kế hoạch ra mắt vào ngày 2/12/2026 tới đây. Đây được xem là bước đi đáng chú ý trong chiến lược điện hóa của hãng xe Nhật Bản, khi Honda lựa chọn Ấn Độ làm nơi giới thiệu và sản xuất mẫu xe này thay vì các thị trường truyền thống như Nhật Bản hay Mỹ.

Theo hãng xe Nhật chia sẻ, Honda Alpha sẽ được sản xuất tại Ấn Độ để cung cấp cho thị trường nội địa và phục vụ kế hoạch phân phối toàn cầu trong tương lai. Tuy nhiên, hãng chưa công bố những thị trường xuất khẩu cụ thể cũng như thời điểm mẫu xe có thể xuất hiện tại các quốc gia khác.

Ông Toshiyuki Yanagisawa, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Honda Cars India, cho biết mẫu Honda Alpha đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong kế hoạch phát triển xe điện của hãng tại thị trường Ấn Độ.

Honda Alpha được xem là phiên bản thương mại phát triển từ mẫu concept Honda 0 Alpha từng được giới thiệu tại Japan Mobility Show. Hình ảnh teaser do hãng công bố cho thấy xe có phần đuôi vuông vức, dáng SUV cao và khá gần với thiết kế của bản concept.

Tên gọi Honda Alpha được lấy cảm hứng từ chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái Hy Lạp, mang ý nghĩa khởi đầu mới. Theo Honda, mẫu xe này cũng đại diện cho một giai đoạn mới trong quá trình phát triển các dòng xe điện của hãng.

Tên gọi Honda Alpha được lấy cảm hứng từ chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái Hy Lạp

Một điểm đáng chú ý khác là Alpha sẽ trở thành mẫu xe đầu tiên được Honda bán tại Ấn Độ sử dụng logo chữ H thiết kế mới trên xe thương mại. Biểu tượng này vẫn giữ những đường nét chữ H quen thuộc của Honda đã được hãng sử dụng từ đầu thập niên 1960, nhưng được làm mới để phù hợp với thế hệ xe điện tiếp theo.

Hiện Honda chưa công bố thông số kỹ thuật của Alpha. Dung lượng pin, phạm vi hoạt động, công suất động cơ, giá bán và thời điểm giao xe vẫn chưa được tiết lộ. Kế hoạch xuất khẩu sang các thị trường khác cũng chưa được xác nhận.

Những thông tin cụ thể về mẫu SUV điện Honda Alpha này sẽ phải chờ đến sự kiện ra mắt ngày 2/12 tới. Với thị trường Việt Nam, khả năng phân phối Honda Alpha hiện vẫn chưa có cơ sở để xác định, khi hãng chưa công bố bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến khu vực Đông Nam Á.