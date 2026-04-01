Soi chi tiết mẫu SUV điện Honda e:N2 tại Thái Lan, chờ về Việt Nam

Honda e:N2 sở hữu kích thước tổng thể dài 4.788 mm, rộng 1.838 mm và cao 1.570 mm, trục cơ sở đạt 2.733 mm, định vị trong phân khúc SUV cỡ C. So với e:N1, mẫu xe này có kích thước lớn hơn đáng kể, đồng thời tiệm cận với các mẫu SUV điện như Toyota bZ4X hay Honda CR-V về không gian sử dụng.

Cung cấp sức mạnh cho xe là mô-tơ điện đồng bộ AC, sản sinh công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu trước. Xe sử dụng bộ pin lithium-ion (NMC) dung lượng 68,8 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 530 km theo chuẩn NEDC và tốc độ tối đa 160 km/h.

Về khả năng sạc, Honda e:N2 hỗ trợ cả sạc AC và sạc nhanh DC với công suất tối đa lần lượt là 6,6 kW và 78 kW. Theo công bố, xe có thể sạc từ 30% lên 80% trong khoảng 40 phút, đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Thiết kế ngoại thất của e:N2 mang phong cách hiện đại với lưới tản nhiệt cùng màu thân xe, logo phát sáng, tay nắm cửa ẩn và hệ thống đèn LED toàn bộ. Xe cũng được trang bị cửa sổ trời, cốp điện rảnh tay và nhiều tiện ích hỗ trợ sử dụng.

Bên trong cabin, Honda e:N2 hướng đến trải nghiệm công nghệ với màn hình trung tâm 12,8 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 9,4 inch và HUD 11,5 inch. Hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, đi kèm dàn âm thanh Bose 12 loa và hệ thống chống ồn chủ động.

Khoang nội thất được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu xám – đen, kết hợp nhiều tiện nghi như điều hòa tự động hai vùng, hệ thống lọc không khí Plasmacluster, hiển thị chất lượng không khí PM2.5 và hệ thống tạo hương thơm.

Về trang bị an toàn, xe được tích hợp loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù và camera 360 độ. Ngoài ra, e:N2 còn được trang bị hệ thống cảnh báo người đi bộ khi vận hành ở chế độ điện và nhiều tính năng hỗ trợ khác.

Honda e:N2 đi kèm chính sách bảo hành 5 năm hoặc 140.000 km, bảo hành pin 8 năm hoặc 160.000 km, cùng nhiều ưu đãi như tặng bộ sạc tại nhà, sạc di động và bảo hiểm thân vỏ.