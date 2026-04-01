Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xe

Soi chi tiết mẫu SUV điện Honda e:N2 tại Thái Lan, chờ về Việt Nam

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Tại thị trường Thái Lan, mẫu SUV thuần điện Honda e:N2 có giá 1.429.000 Baht (tương đương 1,14 tỷ đồng). Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, đánh dấu bước tiến mới của Honda trong chiến lược mở rộng dải sản phẩm xe điện tại Đông Nam Á.

Honda e:N2 sở hữu kích thước tổng thể dài 4.788 mm, rộng 1.838 mm và cao 1.570 mm, trục cơ sở đạt 2.733 mm, định vị trong phân khúc SUV cỡ C. So với e:N1, mẫu xe này có kích thước lớn hơn đáng kể, đồng thời tiệm cận với các mẫu SUV điện như Toyota bZ4X hay Honda CR-V về không gian sử dụng.

Cung cấp sức mạnh cho xe là mô-tơ điện đồng bộ AC, sản sinh công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu trước. Xe sử dụng bộ pin lithium-ion (NMC) dung lượng 68,8 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 530 km theo chuẩn NEDC và tốc độ tối đa 160 km/h.

Về khả năng sạc, Honda e:N2 hỗ trợ cả sạc AC và sạc nhanh DC với công suất tối đa lần lượt là 6,6 kW và 78 kW. Theo công bố, xe có thể sạc từ 30% lên 80% trong khoảng 40 phút, đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Thiết kế ngoại thất của e:N2 mang phong cách hiện đại với lưới tản nhiệt cùng màu thân xe, logo phát sáng, tay nắm cửa ẩn và hệ thống đèn LED toàn bộ. Xe cũng được trang bị cửa sổ trời, cốp điện rảnh tay và nhiều tiện ích hỗ trợ sử dụng.

Bên trong cabin, Honda e:N2 hướng đến trải nghiệm công nghệ với màn hình trung tâm 12,8 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 9,4 inch và HUD 11,5 inch. Hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, đi kèm dàn âm thanh Bose 12 loa và hệ thống chống ồn chủ động.

Khoang nội thất được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu xám – đen, kết hợp nhiều tiện nghi như điều hòa tự động hai vùng, hệ thống lọc không khí Plasmacluster, hiển thị chất lượng không khí PM2.5 và hệ thống tạo hương thơm.

Về trang bị an toàn, xe được tích hợp loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù và camera 360 độ. Ngoài ra, e:N2 còn được trang bị hệ thống cảnh báo người đi bộ khi vận hành ở chế độ điện và nhiều tính năng hỗ trợ khác.

Honda e:N2 đi kèm chính sách bảo hành 5 năm hoặc 140.000 km, bảo hành pin 8 năm hoặc 160.000 km, cùng nhiều ưu đãi như tặng bộ sạc tại nhà, sạc di động và bảo hiểm thân vỏ.

forum.autodaily.vn
Link bài gốc Copy link
https://forum.autodaily.vn/threads/soi-chi-tiet-mau-suv-dien-honda-e-n2-tai-thai-lan-gia-quy-doi-hon-1-ty-dong-cho-ve-vn.56503/

Tin liên quan

Tags:

#Honda e:N2 #Honda #xe điện

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hyundai Stargazer có bản mới, thay đổi toàn diện

Hyundai Stargazer có bản mới, thay đổi toàn diện

Hyundai Thành Công vừa chính thức giới thiệu mẫu MPV Hyundai Stargazer mới tới thị trường Việt Nam. Phiên bản nâng cấp mới mang đến sự thay đổi toàn diện về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm.
Xe bán tải sẽ 'đắt đỏ' thế nào nếu là ôtô con?

Xe bán tải sẽ 'đắt đỏ' thế nào nếu là ôtô con?

Ùn ứ ở các trạm đăng kiểm: Những khác biệt về mức thuế, phí áp dụng có thể đẩy giá lăn bánh của xe bán tải lên cao hơn, trong trường hợp được đăng ký như ôtô con pickup, thay vì là ôtô tải pickup như hiện tại.
Thói quen sử dụng ô tô sai cách

Thói quen sử dụng ô tô sai cách

Trong quá trình sử dụng ô tô hằng ngày, nhiều người vô tình duy trì những thói quen tưởng như vô hại nhưng thực tế lại tiềm ẩn rủi ro an toàn hoặc ảnh hưởng đến độ bền của xe.
8 "nguyên tắc vàng" về lốp ô tô

8 "nguyên tắc vàng" về lốp ô tô

Lốp ô tô là bộ phận duy nhất của xe trực tiếp tiếp xúc với mặt đường, nhưng trớ trêu thay, nó lại thường bị các tài xế "ngó lơ" nhất.
Nguyên tắc đổ xăng giúp giảm chi phí nhiên liệu

Nguyên tắc đổ xăng giúp giảm chi phí nhiên liệu

Chỉ cần thay đổi một số thói quen nhỏ khi đổ xăng và sử dụng xe, người lái có thể giảm đáng kể chi phí nhiên liệu, đồng thời góp phần bảo vệ động cơ và hạn chế lãng phí tài nguyên.
Dàn xe mới của BMW rò rỉ

Dàn xe mới của BMW rò rỉ

BMW mới đây đã vô tình để lộ danh mục sản phẩm mới dành cho năm 2027, trong đó có một số chi tiết quan trọng.