Xe máy điện có dây đai an toàn

Segway mang đến Triển lãm EICMA năm nay dải sản phẩm xe máy điện phong phú, từ các bản concept hiệu suất cao cho đến dòng xe địa hình. Tuy nhiên, sản phẩm gây chú ý nhất là mẫu xe có ngoại hình khác biệt nhất so với xe hai bánh truyền thống.

Segway X Cruiser là mẫu hai bánh chạy điện được chú trọng tối đa về tính an toàn, tích hợp cả khung chống lật và đai an toàn. Đây là một trong những cấu hình đang được Segway hoàn thiện để đưa vào sản xuất thương mại.

Với X Cruiser, Segway muốn đưa các chuẩn mực bảo vệ của ôtô lên xe hai bánh, nhằm mở rộng không gian an toàn cho người lái mà không cần thêm bánh xe.

Thiết kế của X Cruiser được phát triển dựa trên các kịch bản va chạm của ôtô. Xe trang bị cấu trúc khung bảo vệ toàn phần hoặc bán phần, khả năng chống va chạm 4 hướng, vùng hấp thụ lực theo giai đoạn và đai an toàn. Bên cạnh đó, xe sở hữu các công nghệ an toàn chủ động tiêu chuẩn như cảnh báo điểm mù và cảnh báo chuyển làn.

Hãng đưa ra nhiều tùy chọn cấu hình: từ dạng scooter bán khép kín truyền thống đến các phiên bản bao bọc người lái sâu hơn. Đặc biệt nhất là phiên bản trang bị ghế ôm sát kiểu xe đua đi kèm đai an toàn và khung gia cố xung quanh. Một tùy chọn khác bổ sung mui che để tăng mức độ che chắn.

Trái ngược với triết lý thiết kế truyền thống vốn phụ thuộc vào đồ bảo hộ của người lái (mũ bảo hiểm, áo giáp, găng tay, ủng hay túi khí), X Cruiser đưa trực tiếp cấu trúc bảo vệ vào thân xe.

Dù vậy, Segway lưu ý các thông số hiện tại chỉ phản ánh thiết kế ở giai đoạn thử nghiệm và chưa đạt các chứng nhận va chạm tiêu chuẩn ôtô. Thiết bị chính thức và chứng nhận sẽ tùy thuộc vào từng thị trường. Dù vậy, việc trang bị ghế đua và khung chống lật hứa hẹn cải thiện đáng kể khả năng bảo vệ trong các sự cố.

Không dừng lại ở bản dựng trưng bày, Segway xác nhận X Cruiser đã có kế hoạch sản xuất thương mại, dự kiến bán ra tại Trung Quốc và châu Âu trong giai đoạn 2027-2028. Kế hoạch tại thị trường Mỹ hiện chưa được công bố.

Ẩn sau lớp vỏ bảo vệ là nền tảng xe đường trường chạy điện hoàn chỉnh. Segway áp dụng công nghệ đóng gói pin trực tiếp vào khung xe (CTB - Cell-to-Body), giúp tăng độ cứng vững cấu trúc và tối ưu không gian. Xe đạt tầm hoạt động mục tiêu gần 200 km cho mỗi lần sạc.

Phiên bản bán tại châu Âu dự kiến trang bị chuẩn sạc AC Type 2 công suất 4,5 kW, trong khi bản cho thị trường Trung Quốc có thêm tùy chọn sạc nhanh DC. Xe sử dụng vành trước 15 inch, vành sau 14 inch đi kèm lốp Michelin City Grip, màn hình hiển thị TFT 10,25 inch và tùy chọn thùng đồ sau dung tích 55 lít mở bằng điện.

Ngoài ra, X Cruiser thừa hưởng một số bản quyền trí tuệ và bí quyết kỹ thuật từ tập đoàn BMW. Tuy nhiên, Segway khẳng định tự chủ hoàn toàn trong khâu phát triển, tích hợp, kiểm định, sản xuất và xin chứng nhận.

Bên cạnh X Cruiser, Segway còn trình làng mẫu tay ga cỡ lớn Orca Concept. Xe phát triển trên kiến trúc điện áp 800 V và bộ pin dung lượng gần 20 kWh, hướng tới tầm hoạt động 300 km, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây và sạc 20 phút cho 200 km di chuyển. Orca Concept sở hữu hệ thống treo đa liên kết trước/sau, giảm chấn điện tử nhiều chế độ và khung gầm CTB. Các thông số này hiện dừng lại ở mục tiêu kỹ thuật.

Ở mảng xe địa hình, hãng mở rộng dòng X Series với các mẫu Xaber X1000, Xaber 350 và các biến thể Xaber 300 cho thị trường Mỹ và châu Âu. Segway cũng hợp tác với Michelin thành lập đội đua Dakar Rally Factory, lấy giải đua khắc nghiệt này làm môi trường thử nghiệm cho các dòng xe địa hình chạy điện.

Từ một thương hiệu từng gắn liền với những chiếc xe tự cân bằng hai bánh đầu những năm 2000, Segway đã mở rộng sang scooter điện, xe đạp điện, xe go-kart và xe thể thao địa hình, trước khi tiến sâu vào mảng sản xuất xe máy điện chuyên nghiệp.