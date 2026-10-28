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Xe

Vì sao tuyệt đối không được về số N để thả trôi xe xuống dốc?

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Việc về số N để thả trôi xe xuống dốc không chỉ gây tốn nhiên liệu hơn mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và hư hại động cơ nghiêm trọng.

Nhiều tài xế có thói quen chuyển xe về số N khi xuống dốc nhằm tiết kiệm nhiên liệu, tuy nhiên thực tế cho thấy cách làm này không những không hiệu quả mà còn gây nguy hiểm và làm hỏng động cơ. Bài viết phân tích nguyên nhân và rủi ro khi áp dụng phương pháp này.

Xe ô tô di chuyển trên đoạn đường dốc quanh co, cần giữ số phù hợp để đảm bảo an toàn và bảo vệ động cơ. Ảnh: SlashGear.
Xe ô tô di chuyển trên đoạn đường dốc quanh co, cần giữ số phù hợp để đảm bảo an toàn và bảo vệ động cơ. Ảnh: SlashGear.

Khi giá xăng liên tục tăng cao, nhiều tài xế tìm cách tối ưu nhiên liệu bằng việc về số N để thả trôi xe xuống dốc, với suy nghĩ rằng động cơ không hoạt động sẽ không tiêu hao nhiên liệu. Tuy nhiên, trên thực tế, việc này không mang lại hiệu quả tiết kiệm như mong đợi.

Đối với cả xe số sàn và số tự động, khi xe xuống dốc ở số N, động cơ vẫn hoạt động ở trạng thái không tải (idling). Trong trạng thái này, hệ thống phun nhiên liệu vẫn tiếp tục bơm xăng để duy trì vòng tua máy ổn định, dẫn đến tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn so với khi xe xuống dốc ở số chạy.

Khi xe xuống dốc ở số chạy, hệ thống phun nhiên liệu sẽ tự động ngắt cung cấp xăng do động cơ đang được dẫn động bởi bánh xe, không cần nhiên liệu để duy trì hoạt động. Điều này giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn so với việc về số N.

Ngoài việc tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn, việc thả trôi xe ở số N còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Xe sẽ không được kết nối với động cơ, làm giảm khả năng kiểm soát lực kéo và phản ứng của hệ thống lái khi cần thiết. Trong trường hợp khẩn cấp như tránh vật cản đột ngột, tài xế có thể không xử lý kịp, gây nguy hiểm cho bản thân và hành khách.

Việc về số N khi xuống dốc còn có thể gây hư hại cho các bộ phận của động cơ do hoạt động không ổn định trong trạng thái không tải. Theo nghiên cứu của Bộ Năng lượng Mỹ năm 2015, xe nhỏ khi ở trạng thái idling tiêu thụ khoảng 0,1 đến 0,2 gallon nhiên liệu mỗi giờ, trong khi xe lớn như xe buýt có thể tiêu tốn gần một gallon mỗi giờ.

Để tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả, tài xế nên duy trì xe ở số chạy khi xuống dốc, đồng thời đảm bảo áp suất lốp đúng chuẩn. Theo hãng dầu Mobil, lốp bơm thiếu 10 psi so với mức khuyến nghị có thể làm giảm 10% hiệu quả nhiên liệu.

Ngoài ra, giữ tốc độ ổn định trên đường cao tốc cũng giúp giảm áp lực lên động cơ và tiết kiệm nhiên liệu. Sử dụng hệ thống kiểm soát hành trình khi điều kiện thời tiết cho phép là một cách hữu hiệu để duy trì tốc độ đều, tối ưu hóa mức tiêu hao nhiên liệu.

Một mẹo ít người biết là bật điều hòa khi chạy xe trên cao tốc có thể tiết kiệm nhiên liệu hơn so với việc mở cửa sổ, vì mở cửa sổ làm giảm tính khí động học của xe, khiến xe tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn.

congluan.vn
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