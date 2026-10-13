Evo Grand Premia và Evo Grand Limited: 5 lựa chọn màu cho người chuộng phong cách

Tạo ấn tượng riêng từ màu sơn tới các chi tiết tinh tế

Anh Huy Hoàng, 28 tuổi, TP Hồ Chí Minh xem xe máy như một phần trong phong cách cá nhân bởi đây là phương tiện anh sử dụng gần như mỗi ngày. Khi tìm xe điện mới, anh nhắm tới 2 mẫu xe mới ra mắt của VinFast là Evo Grand Premia và Evo Grand Limited, nhưng dành nhiều thời gian cho màu sơn, cách phối yên và những chi tiết hoàn thiện hơn là chỉ nhìn bảng thông số.

Evo Grand Premia có ba màu đen bóng, nâu titan và xanh olive. Evo Grand Limited có hai lựa chọn Trắng sữa và Xanh cẩm thạch. Năm màu tạo các sắc thái khác nhau trên cùng ngôn ngữ thiết kế của Evo Grand thế hệ mới.

Phần mặt nạ có dải trang trí kéo từ logo chữ V xuống phía dưới. Cụm ca-lăng sử dụng đường viền dạng vòm và các nan dọc mạ chrome. Phần yếm phía trong chia hai mảng, nửa trên cùng màu thân xe, nửa dưới màu đen.

Yên xe bọc da co giãn hai chiều, bề mặt ôm sát khung và hạn chế nhăn. Vành nhôm cùng tay dắt phía sau bằng nhôm bổ sung các chi tiết kim loại ở phần bánh và đuôi xe.

“Tôi thích những mẫu xe có màu sắc đủ khác biệt nhưng tổng thể vẫn gọn và dễ phối với phong cách hằng ngày. Evo Grand Premia và Evo Grand Limited có nhiều chi tiết để nhìn gần, từ mặt nạ, yên tới các điểm nhấn kim loại”, anh Hoàng nhận xét.

Nhiều tiện ích sử dụng

Bên dưới phần ngoại hình, Evo Grand Premia và Evo Grand Limited cùng có cốp 35 lít, hộc đồ phía trước đóng kín và hai cổng USB Type-A, Type-C. Màn hình LCD VA, ba chế độ Eco, Normal, Sport, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và đèn passing đều có trên hai phiên bản.

Động cơ Inhub công suất 2.250 W cho tốc độ tối đa 70 km/h. Pin cố định 2,4 kWh đặt dưới sàn; người dùng có thể mua thêm pin rời cùng dung lượng với giá 5 triệu đồng. Hai pin được sạc đầy cho quãng đường di chuyển lên tới 262 km. Đặc biệt, riêng Evo Grand Limited còn có thêm Smart Key và tính năng chống trộm thông minh.

Evo Grand Premia hiện có giá niêm yết 27,9 triệu đồng, Evo Grand Limited 29,9 triệu đồng. Theo chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 từ ngày 19/9 đến hết 19/12/2026, khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng hoặc xe máy điện sử dụng ắc quy chì của thương hiệu bất kỳ, hoặc ô tô, xe máy điện VinFast được ưu đãi 3 triệu đồng. Giá sau ưu đãi lần lượt còn 24,9 triệu đồng và 26,9 triệu đồng. Xe được bảo hành tới 6 năm, pin 8 năm, không giới hạn số km.